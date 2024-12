Lifestylowy hotel znanej marki powstaje w samym centrum Krakowa

Lifestylowa marka Accor w przyszłym roku zadebiutuje w Polsce otwarciem TRIBE Kraków Old Town. Będzie w nim 168 pokoi a sam hotel stoi w ścisłym centrum miasta. Wnętrza będą inspirowane artystyczną wizja Davida Lyncha.

Nowy hotel TRIBE w centrum Krakowa

W przyszłym roku marka TRIBE otworzy swój pierwszy hotel w Polsce – TRIBE Kraków Old Town, oferujący 168 pokoi w samym centrum miasta, idealnych jako baza wypadowa do zwiedzania. Jak zapewniają przedstawiciele tej marki, do dyspozycji odwiedzających będą stylowe wnętrza, inspirowane artystyczną wizją Davida Lyncha oraz szeroka gama udogodnień, takich jak restauracja, bar, a także strefa fitness i wellness.

Otwarcie 20 hoteli TRIBE to dopiero początek naszej podróży, której celem jest redefinicja nowoczesnej gościnności” – podkreśla Jean-Yves Minet, Global Brand President, Midscale & Economy w Accor. – „Naszą misją jest tworzenie designerskich przestrzeni, które zaspokajają potrzeby współczesnych podróżnych, oferując im komfort, unikalny styl i atmosferę w uczciwej cenie. W miarę naszego rozwoju skupiamy się na dostarczaniu stałej jakości i innowacyjnych doświadczeń, zapewniając, że TRIBE stanie się synonimem współczesnego podróżowania.

Budują też hotele w Niemczech i Francji

Poza hotelem w Krakowie, TRIBE planuje otworzyć obiekty w takich europejskich lokalizacjach jak Paryż Pantin/Francja (2025), Budapeszt Lotnisko/Węgry (2025) i Moguncja/Niemcy (2026).

- Accor dostrzegł rosnące zapotrzebowanie na hotele lifestylowe odpowiadające stylowi życia współczesnych podróżników, zapewniając inwestorom i właścicielom atrakcyjną i nowoczesną propozycję” - dodaje Camil Yazbeck, Global Chief Development Officer, Premium, Midscale & Economy Division, Accor. – „Łącząc lokalną żywiołowość z odważnym designem, TRIBE stworzył charakterystyczną przestrzeń, która przyciąga zarówno podróżnych, jak i mieszkańców szukających atrakcyjnych i stylowych miejsc. Dla partnerów i właścicieli TRIBE pozwala na generowanie wyższych wskaźników ADR (średniej stawki dziennej), a zoptymalizowane planowanie przestrzeni przekłada się na większe marże GOP (zysku operacyjnego brutto) i ostatecznie zwiększa zwrot z kapitału własnego. Co więcej, marka doskonale nadaje się również do konwersji istniejących obiektów, wspierając tym samym zobowiązania Accor i naszych partnerów w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej rozbudowy sieci hotelowej.

Hotele TRIBE - historia

Marka TRIBE powstała w 2017 roku w Australii, jako wizja Marka i Melissy Petersów, firma TRIBE została stworzona ze świadomością, że wielu podróżnych pragnie dziś designerskich hoteli w przystępnych cenach. TRIBE koncentruje się na rzeczach, które naprawdę mają znaczenie: inteligentnych, funkcjonalnych, designerskich hotelach, które zapewniają gościom wszystko, czego potrzebują.

TRIBE ma 20 otwartych hoteli i będzie kontynuować ekspansję w nadchodzących latach, z ponad 40 obiektami znajdującymi się obecnie na różnych etapach rozwoju, w tym flagowymi w Belo Horizonte i Auckland. TRIBE jest częścią Accor, wiodącej na świecie grupy hotelarskiej liczącej ponad 5700 obiektów w ponad 110 krajach, a także marką uczestniczącą w ALL - Accor Live Limitless - lifestylowym programie lojalnościowym zapewniającym dostęp do szerokiej gamy nagród, usług i doświadczeń.

Tak wyglądają przykładowe hotele marki w innych krajach

TRIBE Medellin, KolumbiaTRIBE Medellin oddaje istotę dynamicznej kultury miasta dzięki nowoczesnemu designowi i eleganckim, funkcjonalnym przestrzeniom. Hotel położony jest w jednej z najbardziej ekscytujących dzielnic stolicy, oferując gościom bazę wypadową do odkrywania tętniącej życiem sceny artystycznej, życia nocnego i lokalnych hotspotów. Bez względu na to, czy goście delektują się poranną kawą na tarasie na dachu, czy rozmawiają z innymi w salonie, każdy może doświadczyć prawdziwego ducha Medellin, dzięki dopracowanej, ale bezpretensjonalnej gościnności TRIBE.

TRIBE Paris Clichy, FrancjaHotel położony jest w tętniącej życiem dzielnicy Clichy i oferuje gościom stylowe, a zarazem komfortowe zakwaterowanie. Minimalistyczne pokoje pełne naturalnego światła w TRIBE Paris Clichy podkreślają komfort i prostotę, czyniąc go idealnym miejscem zarówno dla osób podróżujących służbowo, jak i rekreacyjnie. Goście mogą zanurzyć się w relaksującej, przyjaznej atmosferze Social Hub – dynamicznej przestrzeni, która służy jako kawiarnia, strefa coworkingowa i bar koktajlowy przez cały dzień. Bar na dachu inspirowany stylem Tiki oferuje zapierające dech w piersiach widoki na najbardziej kultowe zabytki Paryża, w tym Wieżę Eiffla i Sacré-Cœur, tworząc idealne tło do delektowania się koktajlem i energią miasta.

TRIBE Lyon Croix Rousse, Francja

Położony w artystycznej dzielnicy Lyonu, TRIBE Lyon Croix Rousse oferuje idealne połączenie komfortu i designu, zaledwie kilka minut jazdy metrem od centrum miasta. Jasne, przestronne pokoje z naturalnym światłem wyposażone są w wygodne łóżka, stylowe wnętrza i dobrze wyposażone łazienki. Elastyczna przestrzeń konferencyjna, w pełni wyposażona w nowoczesne technologie, z możliwością rozszerzenia na taras o powierzchni 120 m², stanowi idealne miejsce na imprezy biznesowe lub prywatne do 50 osób. Włosko-śródziemnomorska restauracja TRIBE Table kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i lokalne smaki – od włoskich tapas po obfite posiłki. Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka prywatna i nowoczesna siłownia z widokiem na bujne ogrody.

TRIBE Düsseldorf, Niemcy

TRIBE Düsseldorf to adres dla branży modowej i sceny artystycznej w zachodnich Niemczech, położony zaledwie kilka kroków od dworca kolejowego w samym sercu miasta. Odważny, miejski design hotelu oferuje dynamiczne przestrzenie, które bez wysiłku przechodzą między nieformalnymi spotkaniami, szybkimi przekąskami lub relaksującymi lunchami z przyjaciółmi. Pokoje są wypełnione naturalnym światłem i wyposażone w najwyższej jakości udogodnienia, w tym technologię Chromecast, produkty Kevin Murphy i parowce. Social Hub, inspirowany kalifornijskim stylem, to wielofunkcyjna przestrzeń do pracy, zabawy i relaksu, oferująca całodobowe opcje Grab & Go. TRIBE Table serwuje wykwintne, roślinne menu w tętniącej życiem, designerskiej atmosferze, a TRIBE Bar oferuje piwa rzemieślnicze, autorskie koktajle i wina w tętniącej życiem atmosferze. Aktywny wypoczynek gwarantuje siłownia wyposażona w sprzęt Nohrd, a hotel oferuje również cztery naturalnie oświetlone pokoje do spotkań i przestronną salę konferencyjną dla maksymalnie 120 osób.

TRIBE Baden-Baden, Niemcy

Położony zaledwie cztery minuty spacerem od malowniczego Starego Miasta, naprzeciwko słynnego Caracalla Spa, TRIBE Baden-Baden łączy współczesne przestrzenie ze starannie dobranym wystrojem. Hotel oferuje komfortowe pokoje wypełnione naturalnym światłem, 50-calowe telewizory Smart TV, szybkie WiFi i dobrze zaopatrzone łazienki, zapewniając wszystko, czego goście potrzebują do relaksującego pobytu. Goście mogą delektować się świeżymi posiłkami, przekąskami i napojami od szefów kuchni w dowolnym momencie, z opcjami zjedzenia posiłku w restauracji, na wynos lub zabrania do pokoju. Lokal TRIBE Table serwuje specjalną kawę, rozmaite napoje i obfite śniadanie w swobodnej atmosferze salonu. Dla entuzjastów fitnessu przygotowano nasłonecznioną prywatną siłownię z tarasem i najnowocześniejszym sprzętem dostępnym przez całą dobę.

TRIBE Budapest Stadium, Węgry

Jako pierwszy hotel TRIBE na Węgrzech, TRIBE Budapest Stadium oferuje idealną bazę dla osób uczestniczących w wydarzeniach i meczach sportowych w Groupama Arena i MVM Dome. Dzięki 166 starannie zaprojektowanym pokojom, w tym TRIBE MAX Suites, każda przestrzeń łączy w sobie praktyczność i estetykę. Cloud IX Skybar zapewnia wspaniałe miejsce na spotkania towarzyskie, z panoramicznym widokiem na miasto i wyborem autorskich koktajli. Tymczasem otwarta kuchnia i elastyczne opcje gastronomiczne tworzą żywą, ale wyrafinowaną atmosferę, w której goście mogą się spotykać i relaksować.

TRIBE Riga City Centre, Łotwa

TRIBE Riga City Centre oferuje odważne, designerskie doświadczenie, które odzwierciedla eklektyczny, kreatywny klimat stolicy Łotwy. Hotel mieści się w pięknie odrestaurowanym zabytkowym budynku, a jego wnętrze łączy nowoczesny komfort z poczuciem dziedzictwa, ożywiając charakterystyczny styl TRIBE. Goście mogą cieszyć się elegancko zaprojektowanymi pokojami, tętniącymi życiem przestrzeniami społecznymi i całodobową siłownią - wszystko w uczciwej cenie. Centralna lokalizacja hotelu sprawia, że jest on idealną bazą wypadową dla tych, którzy chcą poznać bogatą kulturę Rygi, a każdy szczegół odzwierciedla to, co najważniejsze dla współczesnych podróżnych.

TRIBE London Canary Wharf, Wielka Brytania

TRIBE London Canary Wharf redefiniuje nowoczesną gościnność, łącząc inteligentny design, eleganckie wnętrza i praktyczną funkcjonalność. Doskonale usytuowany w jednej z najbardziej kultowych dzielnic Londynu, ten adres TRIBE zapewnia świeżą przestrzeń, w której goście mogą pracować, bawić się i relaksować bez zbędnych dodatków. Projekt hotelu jest odważny i pewny siebie, oferując przestrzenie co-workingowe, elegancko zaprojektowane pokoje i kawiarnię, której oferta zmienia się zależnie od dnia.

TRIBE Manchester Airport, Wielka Brytania

TRIBE Manchester Airport, witający gości u wrót tętniącego życiem drugiego co do wielkości miasta Wielkiej Brytanii, oferuje styl, komfort i relaks w starannie zaprojektowanych pokojach z oknami sięgającymi od podłogi do sufitu, gustownymi wnętrzami i dobrze wyposażonymi łazienkami. Sercem hotelu jest jasny i przestronny Social Hub, oferujący miejsca do pracy, zabawy lub relaksu przy doskonałej kawie lub autorskich koktajlach. TRIBE Table czerpie inspirację ze skąpanych w słońcu włoskich tarasów, oferując ręcznie przygotowywane pizze, rzemieślnicze makarony i małe talerze w połączeniu ze starannie dobranymi winami i żywymi sałatkami. Idealny dla kadry kierowniczej lub osób podróżujących w celach rekreacyjnych, Social Hub oferuje przytulne przestrzenie do pracy i dynamiczne przestrzenie do spotkań, a całodobowe studio fitness pozwala gościom pozostać aktywnym dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi. Dzięki połączeniu stylowego komfortu i autentycznych włoskich smaków, TRIBE Manchester Airport tworzy przyjazne miejsce dla podróżnych.

TRIBE Living Bangkok Sukhumvit 39, Tajlandia

Położony w tętniącej życiem dzielnicy Sukhumvit, TRIBE Living Bangkok Sukhumvit 39 jest idealnym miejscem dla tych, którzy chcą więcej od swojego pobytu - bez zbędnych dodatków. Od dynamicznych obszarów co-workingowych po całodobowe centrum fitness, ten adres TRIBE oferuje wszystko, co najważniejsze dla współczesnych podróżnych. Prawdziwym wyróżnikiem hotelu jest bar Taco Hachi na dachu, znajdujący się na 27. piętrze. Układ tego baru maksymalizuje oszałamiające widoki na panoramę Bangkoku, czyniąc go najważniejszym elementem wystroju obiektu. Ustawienie na świeżym powietrzu, w połączeniu z eleganckimi meblami i nastrojowym oświetleniem, tworzy relaksującą atmosferę, idealną na koktajle o zachodzie słońca lub wieczorne spotkania.

