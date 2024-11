Raport Cushman & Wakefield. Rynek biurowy w Polsce. Prognozy na 2025

Rynek biurowy 2024 i prognoza na 2025. Raport Cushman Wakefield

Według szacunków Cushman & Wakefield polski rynek biurowy powiększy się do końca roku jeszcze o ok. 70 000 mkw. - Prognozujemy, że w 2025 roku wolumen nowej podaży wyniesie ok. 220 000 mkw. powierzchni, czyli będzie zbliżony do wartości notowanych obecnie. Wyższej aktywności deweloperskiej spodziewamy się dopiero po 2026 roku - dodają analitycy.

Cushman & Wakefield. Podsumowanie trzech kwartałów 2024

Międzynarodowa agencja doradcza Cushman & Wakefield podsumowała sytuację na największych rynkach biurowych w Polsce na koniec III kwartału 2024 roku. W regionach poziom popytu kształtował się na podobnym poziomie do analogicznego, rekordowego dla największych miast regionalnych okresu w 2023 roku. Oznacza to konsekwentną stabilizację rynku najmu. Jednocześnie stagnacja po stronie podażowej i niewielki wolumen projektów w budowie będzie w przyszłości przekładał się na spadający wskaźnik powierzchni do wynajęcia.

152 mln mkw powierzchni biurowej

Sumaryczna wielkość oddanych projektów wyniosła do tej pory niecałe 152 000 mkw., z czego najwięcej powierzchni oddano w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

Analizując sytuację na rynku biurowym w Polsce w ciągu trzech ostatnich lat widoczny jest konsekwentny spadek wolumenu nowej podaży. Pomimo rozpoczęcia budowy pojedynczych biurowców, ogólna skala realizowanych projektów pozostaje na niskim poziomie. Przykładowo w Warszawie powstaje obecnie jedynie ok. 210 000 mkw. W miastach regionalnych z kolei w realizacji pozostaje niewiele ponad 200 000 mkw. To stanowi jedynie 25% wolumenu powierzchni w budowie osiąganego przed pandemią - komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, Head of Research Poland, Cushman & Wakefield.

Największe budynki oddane dotychczas do użytku

Największe budynki oddane dotychczas do użytku obejmują:

Quorum Office Park A we Wrocławiu (18 200 mkw. – Cavatina Holding),

Lixa E w Warszawie (16 900 mkw. – Yareal),

odnowienie warszawskiego biurowca Saski Crescent (15 500 mkw. – CA IMMO)

oraz ukończenie biurowca Vibe 1 w Warszawie (15 000 mkw. – Ghelamco).

Powierzchnie biurowe. Stawki za metr

Stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w strefie Centrum w Warszawie wynosiły przeciętnie 22-26 EUR/ mkw./ miesiąc, natomiast w lokalizacjach poza Centrum oscylowały w granicach 13,50-16,50 EUR/ mkw./ miesiąc. W miastach regionalnych najlepsze biura w centrum były oferowane średnio w przedziale cenowym 12,50-16,50 EUR/ mkw./ miesiąc, jednocześnie stawki czynszu wyższe od średniej odnotowywane są w budynkach nowo oddawanych lub umiejscowionych w dobrych lokalizacjach.

Rynek biurowy 2024. Warszawa

Całkowita aktywność najemców w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku w Warszawie wyniosła 492 200 mkw. i pozostawała na tym samym poziomie względem analogicznego okresu w 2023 roku. Jest to efekt stopniowej stabilizacji na rynku najmu i widocznego trendu optymalizacji zajmowanej powierzchni biurowej przez najemców obecnych na rynku - tłumaczy Jan Szulborski, Business Development & Insight Manager, Cushman & Wakefield.

W okresie od stycznia do września 2024 roku w Warszawie w strukturze popytu przeważały nowe umowy, które stanowiły ok. 44% wszystkich zawartych umów, z kolei powierzchni zajęte przez właściciela odpowiadały dodatkowo za 7% powierzchni najmu. Udział renegocjacji pozostał wysoki i wyniósł 42%, na dodatek ekspansje wygenerowały około 7% wolumenu transakcji.

Rynek biurowy w regionach, 2024 rok

W regionach aktywność najemców dotyczyła transakcji najmu na trochę ponad pół miliona mkw., co stanowi jedynie 4% spadek względem analogicznego okresu z poprzedniego roku, który, co należy podkreślić, był rekordowy na największych rynkach biurowych poza Warszawą. Na stronę popytową w miastach regionalnych największy wpływ niezmiennie wywierały firmy z branży IT oraz reprezentujące sektor usług i produkcji. W strukturze transakcji przeważały natomiast umowy renegocjacji, które odpowiadały za 53% popytu. Nowe umowy miały 43-procentowy udział w rynku najmu, a ekspansje – jedynie 4% - komentuje Michał Galimski, Partner, Head of Regional Markets, Cushman & Wakefield.

Pustostany. Ile ich obecnie jest?

Średni wskaźnik pustostanów w Polsce na koniec III kw. 2024 roku wyniósł 14,1%, co stanowi wzrost o 0,1 pp. względem III kw. 2023 r., lecz spadek o 0,3 pp. względem II kw. 2024 r. W stolicy wskaźnik niewynajęcia spadł o 0,2 pp. względem poprzedniego kwartału i wyniósł 10,7%.W miastach regionalnych największe spadki w dostępności powierzchni zaobserwowano w Łodzi, Poznaniu i Krakowie, z kolei wzrost zanotowano we Wrocławiu. Tym samym średni wskaźnik niewynajęcia dla miast regionalnych wyniósł na koniec września 17,3%. Na wszystkich rynkach biurowych objętych analizą dostępna powierzchnia wyniosła 1,84 mln mkw., a to oznacza wzrost o 2% względem r/r - inroemuje C&W.

