To nowa Marywilska 44? W centrum handlowym Modlińska 6D spotkasz przedsiębiorców ze zniszczonej hali

12:32

Centrum handlowe Modlińska 6D w Warszawie oficjalnie otwarło się dla klientów 26 października 2024 r. Do obiektu przeniosło się wielu przedsiębiorców ze zniszczonych przez pożar hal Marywilska 44. Jakie usługi oferuje nowe centrum handlowe w Warszawie?

Spis treści

Centrum handlowe Modlińska 6D działa od 26 października 2024 r.

Na handlowej mapie Warszawy pojawił się jesienią ubiegłego roku nowy punkt: centrum handlowe Modlińska 6D w pobliżu trasy S8. Choć oficjalna data otwarcia to 26 października 2024 r., obiekt w praktyce rozpoczął działalność już wcześniej. Czynne we wszystkie dni tygodnia centrum doczekało się w mediach przydomku „druga Marywilska”, ponieważ to właśnie tu przeniosło się wielu przedsiębiorców ze zniszczonej przez ogień hali Marywilska 44.

Przypomnijmy, że pożar hali przy Marywilskiej 44 w Warszawie wybuchł 12 maja 2024 r. i doszczętnie strawił 6 hal jednego z większych obiektów handlowych w stolicy. Choć na szczęście nie było ofiar ani rannych, setki przedsiębiorców straciły wszystko. Wielu z nich przechowywało bowiem w obiekcie nie tylko towar, ale też ważne dokumenty, w tym dokumenty pobytowe, jako że w większości były to osoby pochodzenia wietnamskiego.

Właściciel obiektu przy Marywilskiej 44 zapowiedział już jego odbudowę, zaś doraźnie przedsiębiorcom zapewniono przestrzeń do handlu w tymczasowych kontenerach. Wielu z nich postanowiło jednak przenieść się do zapewniającego lepsze warunki centrum handlowego Modlińska 6D.

– Chcemy również skierować OGROMNE gratulacje do naszych najemców – jesteśmy z Was niesamowicie dumni! Każdy z Was stanął na wysokości zadania, a Wasze zaangażowanie i profesjonalizm to coś, co doceniamy i podziwiamy – pisano na stronie nowego centrum po przedpremierowym otwarciu części sklepów 12 października.

Centrum handlowe Modlińska 6D – jakie sklepy i usługi?

Jak informowała eska.pl, jeszcze przed oficjalnym otwarciem w centrum handlowym Modlińska 6D działało ok. 260 stoisk handlowo-usługowych. Oferują one szeroki wachlarz produktów różnego typu, w tym m.in.:

moda, tekstylia i dodatki,

zabawki i artykuły dziecięce,

kosmetyki, uroda zdrowie,

produkty spożywcze,

akcesoria do telefonów komórkowych.

Jest również strefa gastronomiczna, oferująca m.in. dania kuchni wietnamskiej, polskiej oraz tureckiej. Jeśli chodzi o usługi, to Modlińska 6D zawiera m.in. salony fryzjerskie, salony nail, centra poprawek krawieckich, kantor oraz studio tańca.

Centrum handlowe Modlińska 6D – godziny otwarcia i dojazd

Centrum handlowe Modlińska 6D otwarte jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 10–20. Co ważne, dotyczy to także niedziel niehandlowych, ponieważ punkty handlowe są tu prowadzone przez samych właścicieli. Można więc wybrać się na zakupy na Modlińską 6D również wtedy, gdy duże sklepy sieciowe są zamknięte.

Dojazd do centrum handlowego Modlińska 6D najwygodniejszy jest samochodem, z wykorzystaniem trasy S8. W pobliżu znajduje się duży parking.

