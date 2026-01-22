Cube OV od FLOWAIR – bezkanałowa rewolucja w wentylacji i recyrkulacji powietrza

Dlaczego bez kanałów?

Tradycyjny układ kanałowy jest wymagający. Zajmuje dużo miejsca, wymaga izolacji i dokładnego zrównoważenia przepływów. Każda zmiana aranżacji powierzchni pociąga za sobą koszty modyfikacji instalacji. Bezkanałowe jednostki nawiewne upraszczają architekturę systemu. Dostarczają ogrzewanie, chłodzenie i wentylację bez rozprowadzania powietrza długimi kanałami. Oznacza to szybszy montaż, niższe koszty inwestycyjne i łatwiejszą rozbudowę lub relokację urządzeń. FLOWAIR podkreśla, że rozwiązania bezkanałowe Cube to pełny układ obróbki powietrza, a nie jedynie alternatywa dla klasycznej wentylacji.

Cube OV - recyrkulacja i nawiew w jednym

Cube OV łączy funkcję recyrkulacji z kontrolowanym nawiewem świeżego powietrza. Oznacza to, że urządzenie może nie tylko mieszać i podgrzewać powietrze z hali, ale również dostarczać określoną ilość powietrza z zewnątrz. Udział powietrza świeżego jest precyzyjnie regulowany, co pozwala spełnić wymagania higieniczne i normowe bez nadmiernych strat energii. Dzięki możliwości konfiguracji z różnymi źródłami ciepła i chłodu możliwa jest całoroczna obsługa obiektu przez jedno urządzenie - zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia czy wentylacji.

Autor: FLOWAIR/ Materiały prasowe Cube OV w jednej z konfiguracji

Inteligentne rozwiązania konstrukcyjne

Cube OV składa się z modułu wentylacyjnego o innowacyjnym, ukośnie kierowanym przepływie powietrza. Taka koncepcja pozwoliła ograniczyć gabaryty urządzenia przy zachowaniu wysokiej wydajności. Powietrze przepływa przez zoptymalizowany układ wentylatorów i filtrów, co przekłada się na niskie opory i stabilną pracę. Zastosowane wentylatory EC są energooszczędne, ciche i dostosowane do płynnej regulacji wydatku powietrza. To ważne szczególnie w obiektach, gdzie obciążenie zmienia się w ciągu dnia lub tygodnia.

Kluczową rolę w Cube OV odgrywa zintegrowana automatyka. Urządzenie wyposażone jest w rozwiązania, które w każdych warunkach, w sposób w pełni zautomatyzowany, wykorzystują najbardziej ekonomiczne źródła energii. Dzięki zastosowaniu freecoolingu możliwe jest chłodzenie obiektu świeżym powietrzem zewnętrznym bez uruchamiania agregatów chłodniczych. W praktyce oznacza to realne oszczędności i obniżenie kosztów eksploatacji.

Autor: FLOWAIR/ Materiały prasowe Premiera Cube OV na targach Warsaw HVAC Expo 2025

Elastyczność konfiguracji

Cube OV zaprojektowano jako rozwiązanie modułowe. Jednostkę można dopasować do wymagań konkretnego obiektu, zarówno pod względem wydajności powietrza, jak i rodzaju zastosowanych wymienników czy źródeł energii. Urządzenie może współpracować z instalacjami wodnymi, pompami ciepła lub innymi elementami systemu HVAC. Taka elastyczność sprawia, że Cube OV znajduje zastosowanie w nowych inwestycjach, ale także w modernizowanych obiektach, gdzie przestrzeń techniczna jest ograniczona.

Cube OV – kompleksowość i komfort

Największą przewagą Cube OV jest jego kompleksowość. Otrzymujemy jedno urządzenie, które dopasowujemy do potrzeb inwestycji. Montaż jest szybszy niż w tradycyjnych instalacjach kanałowych, a serwis łatwiejszy dzięki bezpośredniemu dostępowi do wszystkich komponentów. Użytkownicy odczuwają stabilny komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza, bez nadmiernego hałasu i skomplikowanej obsługi.

Cube OV sprawdza się zarówno w pojedynczych halach, jak i w dużych kompleksach. Dzięki zaawansowanej automatyce możliwe jest łączenie kilku jednostek w jeden spójny system, sterowany centralnie w ramach SYSTEMU FLOWAIR. Cube OV idealnie współpracuje z innymi jednostkami Cube O, tworząc kompletny, bezkanałowy system HVAC, który zapewnia pełną obróbkę powietrza przez cały rok.