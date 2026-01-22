Cube OV od FLOWAIR – bezkanałowa rewolucja w wentylacji i recyrkulacji powietrza

Spis treści
Dlaczego bez kanałów?
Tradycyjny układ kanałowy jest wymagający. Zajmuje dużo miejsca, wymaga izolacji i dokładnego zrównoważenia przepływów. Każda zmiana aranżacji powierzchni pociąga za sobą koszty modyfikacji instalacji. Bezkanałowe jednostki nawiewne upraszczają architekturę systemu. Dostarczają ogrzewanie, chłodzenie i wentylację bez rozprowadzania powietrza długimi kanałami. Oznacza to szybszy montaż, niższe koszty inwestycyjne i łatwiejszą rozbudowę lub relokację urządzeń. FLOWAIR podkreśla, że rozwiązania bezkanałowe Cube to pełny układ obróbki powietrza, a nie jedynie alternatywa dla klasycznej wentylacji.
Cube OV - recyrkulacja i nawiew w jednym
Cube OV łączy funkcję recyrkulacji z kontrolowanym nawiewem świeżego powietrza. Oznacza to, że urządzenie może nie tylko mieszać i podgrzewać powietrze z hali, ale również dostarczać określoną ilość powietrza z zewnątrz. Udział powietrza świeżego jest precyzyjnie regulowany, co pozwala spełnić wymagania higieniczne i normowe bez nadmiernych strat energii. Dzięki możliwości konfiguracji z różnymi źródłami ciepła i chłodu możliwa jest całoroczna obsługa obiektu przez jedno urządzenie - zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia czy wentylacji.
Inteligentne rozwiązania konstrukcyjne
Cube OV składa się z modułu wentylacyjnego o innowacyjnym, ukośnie kierowanym przepływie powietrza. Taka koncepcja pozwoliła ograniczyć gabaryty urządzenia przy zachowaniu wysokiej wydajności. Powietrze przepływa przez zoptymalizowany układ wentylatorów i filtrów, co przekłada się na niskie opory i stabilną pracę. Zastosowane wentylatory EC są energooszczędne, ciche i dostosowane do płynnej regulacji wydatku powietrza. To ważne szczególnie w obiektach, gdzie obciążenie zmienia się w ciągu dnia lub tygodnia.
Kluczową rolę w Cube OV odgrywa zintegrowana automatyka. Urządzenie wyposażone jest w rozwiązania, które w każdych warunkach, w sposób w pełni zautomatyzowany, wykorzystują najbardziej ekonomiczne źródła energii. Dzięki zastosowaniu freecoolingu możliwe jest chłodzenie obiektu świeżym powietrzem zewnętrznym bez uruchamiania agregatów chłodniczych. W praktyce oznacza to realne oszczędności i obniżenie kosztów eksploatacji.
Elastyczność konfiguracji
Cube OV zaprojektowano jako rozwiązanie modułowe. Jednostkę można dopasować do wymagań konkretnego obiektu, zarówno pod względem wydajności powietrza, jak i rodzaju zastosowanych wymienników czy źródeł energii. Urządzenie może współpracować z instalacjami wodnymi, pompami ciepła lub innymi elementami systemu HVAC. Taka elastyczność sprawia, że Cube OV znajduje zastosowanie w nowych inwestycjach, ale także w modernizowanych obiektach, gdzie przestrzeń techniczna jest ograniczona.
Cube OV – kompleksowość i komfort
Największą przewagą Cube OV jest jego kompleksowość. Otrzymujemy jedno urządzenie, które dopasowujemy do potrzeb inwestycji. Montaż jest szybszy niż w tradycyjnych instalacjach kanałowych, a serwis łatwiejszy dzięki bezpośredniemu dostępowi do wszystkich komponentów. Użytkownicy odczuwają stabilny komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza, bez nadmiernego hałasu i skomplikowanej obsługi.
Cube OV sprawdza się zarówno w pojedynczych halach, jak i w dużych kompleksach. Dzięki zaawansowanej automatyce możliwe jest łączenie kilku jednostek w jeden spójny system, sterowany centralnie w ramach SYSTEMU FLOWAIR. Cube OV idealnie współpracuje z innymi jednostkami Cube O, tworząc kompletny, bezkanałowy system HVAC, który zapewnia pełną obróbkę powietrza przez cały rok.