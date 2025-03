Jak technologia wpływa na zarządzanie nieruchomościami?

Autor: materiały prasowe Pegasus Group Nowoczesne technologie to szansa na optymalizację wydatków w branży Facility Management

Zarządzanie nieruchomościami nieustannie mierzy się z rosnącymi kosztami energii i eksploatacji budynków. Inteligentne systemy monitorowania, automatyzacja procesów i cyfrowa dokumentacja to szansa na optymalizację wydatków w branży Facility Management. Dzięki nim zarządzanie nieruchomościami może stać się efektywniejsze i tańsze.

Transformacja cyfrowa staje się faktem w wielu obszarach branży budowlanej, a zarządzanie nieruchomościami jest jednym z nich. Europa ma trzeci co do wielkości udział w globalnym rynku Facility Management. Prognozuje się, że jego wartość wzrośnie z 290,4 miliarda dolarów w 2022 r. do 426,6 miliarda dolarów w 2030 r. Mimo to nadal dominują tradycyjne metody zarządzania obiektami, takie jak ręczne procesy, arkusze kalkulacyjne czy przetwarzanie zgłoszeń e-mailowych. Wydłuża to czas reakcji na awarie i zwiększa ryzyko błędów oraz generuje niekontrolowane koszty operacyjne. Nowoczesne technologie wykorzystywane w ramach Facility Management przynoszą nowe możliwości – cyfrowe narzędzia wspierają planowanie, monitorowanie i optymalizację zasobów, zapewniając większą kontrolę nad eksploatacją nieruchomości.

Efektywne zarządzanie nieruchomościami – kluczowe kwestie

Systemy cyfrowe usprawniają Facility Management na wielu poziomach, oferując m.in.:

Centralizację danych – wszystkie plany, umowy i raporty inspekcyjne przechowuje się w jednym miejscu, eliminując czasochłonne poszukiwania i zapewniając szybki dostęp do kluczowych informacji.

Usprawnienie zgłoszeń serwisowych – systemy rejestrujące usterki zapewniają szybkie przypisanie ich do odpowiednich ekip technicznych, otrzymujących automatyczne powiadomienie o zadaniu, a to skraca czas reakcji i redukuje koszty napraw.

Inteligentne zarządzanie mediami – monitorowanie zużycia energii, wody i ciepła pozwala zidentyfikować straty i zoptymalizować wykorzystanie zasobów.

Planowanie konserwacji – czujniki i systemy online umożliwiają bieżącą kontrolę stanu urządzeń i zapobiegawcze działania, dzięki czemu wydłuża się żywotność sprzętu i ogranicza przestoje.

Kontrolę zgodności z przepisami – cyfrowe systemy śledzą harmonogramy obowiązkowych inspekcji i przeglądów, minimalizując ryzyko kar oraz zwiększając standardy bezpieczeństwa.

Zarządzanie nieruchomościami z wykorzystaniem nowoczesnej technologii - przykłady

Liczba firm wdrażających do zarządzania nieruchomościami nowoczesne systemy, których zadaniem jest zwiększenie efektywności operacyjnej, stale rośnie. Przykładem mogą tu być:

Art-Invest Real Estate – wykorzystało inteligentne technologie do poprawy zarządzania budynkami,

Emerald Hotel – postawiło na cyfryzację procesów konserwacyjnych, co skróciło przestój w wynajmowanych pokojach o 30% i niemal całkowicie wyeliminował luki komunikacyjne.

Wdrożenie nowoczesnego systemu do zarządzania obiektem pozwoliło nam znacząco skrócić czas reakcji na zgłoszenia i usprawniło komunikację między zespołami technicznymi. Przepływ informacji stał się bardziej przejrzysty, co wyeliminowało problemy z opóźnieniami i niejasnymi instrukcjami. Dzięki temu przestoje zostały zminimalizowane, a zarządzanie obiektem stało się bardziej efektywne – Csizmadia Eszter, kierownik projektu w Emerald Hotel Ltd.

EIGO, zarządzające obiektami komercyjnymi, dzięki wdrożeniu platformy PlanRadar ograniczyło papierową dokumentację, usprawniło komunikację i skróciło czas sporządzania raportów o 80%.

Nowoczesne technologie pozwalają nie tylko ograniczyć koszty eksploatacyjne, ale także znacząco poprawiają jakość zarządzania budynkami. Cyfrowa platforma pomaga lepiej planować przeglądy techniczne, szybciej reagować na awarie oraz pozwala tworzyć dokumentacje w sekundy, a nie w godziny... To inwestycja, która przynosi realne oszczędności i poprawia standard funkcjonowania budynków – Krzysztof Studziński, Regional Manager PlanRadar w Polsce.

Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami a sztuczna inteligencja (AI)

Coraz częściej sztuczną inteligencję (AI) wykorzystuje się do wspierania cyfrowych rozwiązań, co umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne monitorowanie i optymalizowanie procesów. Algorytmy AI analizują ogromne ilości danych, prognozując awarie instalacji, sugerując harmonogramy konserwacji oraz automatycznie regulując zużycie energii. Dzięki temu reakcja na potencjalne problemy jest szybsza, a co za tym idzie możliwe jest ograniczenie kosztów operacyjnych i zwiększenie komfortu użytkowników. W obliczu rosnących wymagań dotyczących efektywności i zrównoważonego rozwoju AI może stać się kluczowym elementem Facility Management przyszłości.

Cyfrowe zarządzanie nieruchomościami – czy to się opłaca?

Cyfrowe zarządzanie nieruchomościami wymaga początkowego zaangażowania czasu i zasobów. Warto jednak zaznaczyć, że długofalowe korzyści wynikające z usprawnienia zarządzania konserwacją, dokumentacją i przepływem informacji sprawiają, że jest to inwestycja, która realnie się zwraca. Eksperci podkreślają, że cyfrowe rozwiązania stają się już nie tylko narzędziem optymalizacji, ale także elementem przewagi konkurencyjnej.

