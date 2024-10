Aleje Jerozolimskie 195 – nowy kompleks biurowo-usługowy i salon dzielnicy Włochy

Przy wylotowej warszawskiej szerokiej arterii powstanie wyjątkowy kompleks biur i lokali usługowych, który ma szansę stać się lokalnym centrum spotkań. Będzie urbanistycznym łącznikiem między ruchliwą ulicą a położonymi głębiej zespołami budownictwa mieszkaniowego. Jednocześnie stanie się dla nich parawanem, który osłoni mieszkańców, przed hałasem.

Biura z otwartą przestrzenią do spotkań

Projekt Centrum Biurowo-Usługowego Aleje Jerozolimskie 195 to duży kompleks biur i lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej 29 tys. m². Inwestorem jest firma Westminster Polska, która obecnie stara się o pozwolenie na budowę. Położony jest w centrum administracyjnych granic dzielnicy Warszawa Włochy. To położenie było dla architektów z pracowni 77 Studio inspiracją do stworzenia wewnątrz kompleksu otwartej przestrzeni, która przypominałaby place w centrach miast i miejsce spotkań.

- Przy okazji innego naszego projektu w tej okolicy otrzymaliśmy z urzędu dzielnicy oficjalne stanowisko, w którym poinformowano nas, że za śródmieście dzielnicy Włochy uznaje się „rejon skrzyżowania Alej Jerozolimskich i ulicy Popularnej”. Na obszarze tym przeważają hipermarkety oraz centra biurowe z ogromnymi placami parkingowymi i autostradowym wiaduktem, więc trudno mówić tu o wartościowym dla ludzi centrum - opowiada architekt Paweł Naduk. - Dlatego chcemy ożywić ten fragment miasta, zaprosić mieszkańców, proponując rozwiązanie na kształt kameralnego placu miejskiego osłoniętego od hałaśliwej drogi.

Miejsce przyjazne dla mieszkańców

W najbliższej okolicy brakuje miejsc do spotkań, spędzania wolnego czasu czy organizacji środowiskowych wydarzeń. Przy ul. Jutrzenki, ul. Wschodu Słońca, Łopuszańskiej i Równoległej powstają nowe osiedla, których mieszkańcy będą potrzebowali zrobić w pobliżu zakupy, wyjść do fryzjera, klubu fitness, albo zaprosić znajomych do restauracji. Także najkrótsza droga do przystanku kolejki miejskiej i SKM prowadzić będzie przez dziedziniec przyszłego kompleksu. Wszystkie te ułatwienia mają zapewnić mieszkańcom zaproponowane w projekcie rozwiązania.

Drewno i szkło na fasadach

Projekt 77 Studio architektury zakłada, że wygląd budynków będzie zróżnicowany. Elewacje ozdobi szkło oraz drewno, ale w różnej konfiguracji. Na zewnątrz, czyli od strony ulicy, fasadę pokryje szkło z delikatnymi „żyletkami” konstrukcji uwidocznionych na fasadzie, które będą ją rytmicznie zdobić.

Odrębność wewnętrznych przestrzeni podkreślono poprzez zastosowanie ciepłych w odbiorze drewnianych paneli. Ażurowe konstrukcje, przywołujące na myśl żaluzje, tworzyć mają na ścianach ciekawą grę światła oraz zróżnicowaną tektonikę. To nie jest tylko dekoracyjny element. Ułożenie drewnianych elementów ma także nieco przysłonić wnętrze przed nadmierną ilością słonecznego światła.

