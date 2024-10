Powstanie nowy hotel w Brennej. W centrum malowniczej miejscowości – kamień, szkło i drewno na elewacji

15:03

Przy ul. Sportowej nad samym brzegiem Brennicy w centrum Brennej wyrośnie duży kompleks hotelowy. Jego inwestor i twórcy chcą aby obiekt był połączeniem nowoczesnych trendów w architekturze i lokalnych tradycji. Ma wkomponować się w otoczenie formą i materiałami wykończeniowymi.

Spis treści

#MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Brenna zazdrości położonym po sąsiedzku Szczyrkowi oraz Ustroniowi i Wiśle dużych inwestycji hotelowych. Choć co prawda działa tu już od wielu lat kilka hoteli, to daleko im wielkością do Crystal Mountain czy Gołębiewskiego w Wiśle lub Mercure w Szczyrku. Podobno od przybytku głowa nie boli, więc Brenna postanowiła rozwijać duże inwestycje hotelowe. Należy do nich nowy obiekt ze 180 miejscami noclegowymi, który wyrośnie w centrum wsi.

Brenna – wieś z Arką Koniecznego

Wieś znalazła się na ustach i oczach świata, kiedy wybudowany pośród łąk na stoku Równicy dom Roberta Koniecznego zdobył nagrodę „Najlepszego domu roku 2016” w kategorii „dom prywatny” przyznaną przez brytyjski magazyn Wallpaper. Do dzisiaj prosty w formie przypominającej beskidzką chałupę, a jednak niezwykły przez jej ukształtowanie i wpisanie w otaczający teren często pojawia się w branżowej prasie oraz innych mediach. Surowa betonowa konstrukcja, która sprawia wrażenie wyrastającej ze stoku organicznej części gór budzi zachwyt i ciekawość.

Budynek rozsławił Brenną na świecie, ale turyści przyjeżdżają tutaj dla górskich krajobrazów Beskidu Śląskiego. Jeszcze na początku XXI w. było tu naprawdę spokojnie i zacisznie. To był prawdziwy górski zakątek, inny niż położone po sąsiedzku kurorty. Teraz coraz bardziej je przypomina.

Brenna to duża wieś i ma nawet swoje dwa wewnętrzne pasma górskie. Pod jednym z nich wyrastającym w centrum stanie nowy duży hotel.

Były domki Brda, będzie hotel

Inwestorem i właścicielem działki, na której powstanie nowy obiekt jest firma Tomex. Obecnie znajduje się tutaj ośrodek turystyczny złożony z całorocznych domków typu Brda oraz zaplecza gastronomicznego i rekreacyjnego. Do ośrodka należy też położony obok wyciąg i stok narciarski. Hotel podniesie na wyższy poziom dotychczas świadczone usługi turystyczne. Zapewni także większą liczbę miejsc pracy dla mieszkańców wsi i jej okolicy. Atrakcyjne położenie miejsca budowy z pewnością przypadnie do gustu przyszłym gościom. W sąsiedztwie znajduje się Park Turystyki z nowoczesnym amfiteatrem, rozrywkowe centrum Brennej. Tuż obok rozciąga się wzdłuż głównej ulicy centrum wsi. Pod hotelem rozpoczyna się górski etap zielonego szlaku turystycznego, łączącego się wyżej z siecią szlaków wokół Brennej.

Trochę tradycji i trochę nowoczesności

Kompleks hotelowy będzie składał się z dwóch odmiennych w kształcie brył uformowanych w kształcie litery „V” której rozchylone ramiona otwierać się będą na dolinę Brennicy i centrum Brennej. W większej z nich zaplanowana została część hotelowa z pokojami dla 180 gości. Budynek będzie miał bardzo tradycyjną formę o architekturze nawiązującej nieco do górskiej zabudowy w okolicy z klasycznym dwuspadowym stromym dachem i drewnianymi detalami elewacji.

Mniejsze ramię na zasadzie kontrastu z klasyczną częścią hotelową będzie miało prostą formę prostopadłościanu, częściowo ukrytą pod zielonym dachem tarasu. Tu zaplanowano część konferencyjno-rozrywkową z salami, kręgielnią, restauracją i barem na tarasie Ten budynek charakteryzuje minimalizm, czego wyrazem są elewacje pokryte kamienną okładziną z jasnoszarego piaskowca godulskiego. To jeszcze jedno odniesienie do miejsca budowy, gdyż materiał ten jest pozyskiwany w tutejszym kamieniołomie. Całość kompleksu hotelowego będzie dysponowała 7 tys. m² powierzchni.

Autor: Archas Design Kompleks materiałami wykończeniowymi ma wtopić się w górski stok

Inspiracją dla nas były dawne bacówki wznoszone w celu schronienia w wyższych partiach gór - mówi prowadząca projekt architektka Katarzyna Biernat-Odrzywołek z Archas Design. - Stąd prosta forma, wystające - podobnie jak w pasterskich chatach - okapy dachowe, zdobienia na ścianach szczytowych, a także elewacja z zaczernionego drewna, tak bardzo charakterystyczna dla architektury tej okolicy.

Zaczernione drewno i lokalny kamień

Lekkości budynkowi hotelowemu mają nadać duże przeszklenia i obiegające go balkony osłonięte na ostatniej kondygnacji szerokimi okapami. Przeszklone lobby z holem recepcyjnym pomiędzy budynkami będzie miało ściany zewnętrzne osłonięte ażurową dekorację z drewnianych lameli. Drewnem będzie też wykończona górna kondygnacja przy tarasie nad częścią konferencyjną z barem, pod który będzie można zejść lub zjechać na nartach wprost ze stoku. Taras bowiem zaprojektowany w formie zielonego dachu w naturalny sposób będzie tworzyć przedłużenie wzniesienia, a zimą znajdującego się na nim stoku narciarskiego.

Zaczernione drewno jeden z elementów wystroju elewacji hotelu to znana od stuleci metoda barwienia i konserwacji drewna polegająca na opalaniu go ogniem. W hotelu w Brennej przewidziano wykorzystanie przy użyciu tej techniki elementów z modrzewia europejskiego.

W podziemnej części kompleksu, na styku hotelu i centrum konferencyjnego, zlokalizowana zostanie strefa wypoczynkowa z basenem i spa. Dzienne światło zapewnią w niej promienie słoneczne padające z patio, w którym dodatkowo zaplanowano urządzenie japońskiego ogrodu z zimozielonymi roślinami. W podziemiu hotelu będzie też rowerownia z serwisem naprawy.

Z myślą o rodzinach z dziećmi zaplanowano strefę zabaw, w której znajdzie się m.in. suchy basen z piłeczkami i małpi gaj.

Naszą ideą była integracja hotelu z otoczeniem, doskonałym miejscem dla osób aktywnie spędzających czas o każdej porze roku – opowiada architekt Maciej Zuber, właściciel pracowni Archas Design. - W sezonie zimowym główną atrakcją będzie pobliski stok narciarski. Natomiast latem miejsce to stanowić ma doskonałą bazę wypadową do górskich wycieczek i przejażdżek rowerowych.

10 największych hoteli w Polsce - zdjęcia