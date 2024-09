Brama Jury. W Zawierciu rośnie pierwsza galeria handlowa. Ma wyglądać jak skalne odłamki

Jak mówi inwestor, Master Management Group, Brama Jury połączy tradycyjną galerię i park handlowy oraz czterosalowe kino i market spożywczy. Otwarcie jest zaplanowane na drugą połowę 2025 roku. Generalnym wykonawcą prac jest firma SPEC BAU POLSKA. Koncepcję architektoniczną wykonała pracownia Wioletta Lasota Apa Via i Partnerzy z Łodzi.

Pierwsza galeria handlowa w Zawierciu

Przez wiele lat, kiedy galerie i parki handlowe rosły w wielu miastach i miasteczkach, Zawiercie w woj. śląskim nie miało żadnego nowego dużego obiektu handlowego. Przypomnijmy, że choć w mieście żyje ok. 50 tys. osób, to cały powiat zawierciański to już 120 tys. ludzi.

Ale w ciągu kilku ostatnich lat powstało sporo sklepów: Kaufland i DL Shopping Center Zawiercie w centrum, Aura Park przy DK 78. Przy drodze krajowej stanął też McDonald's. Teraz obok powstaje też Brama Jury, obiekt, o którym mówiło się od lat. Zakupy mieliśmy zrobić tu już w 2019. To pierwsza galeria handlowa w Zawierciu. Ma przypominać jurajskie skały.

- W zasięgu 30 minut dojazdu do galerii mieszka około 250 000 osób, z czego 60 000 osób dojedzie do galerii w niespełna 10 minut - przypomina inwestor, firma Master Management Group. Jak dodają przedstawiciele inwestora, Brama Jury połączy tradycyjną galerię i park handlowy oraz czterosalowe kino i market spożywczy. Otwarcie jest zaplanowane na drugą połowę 2025 roku. Generalnym wykonawcą prac jest firma SPEC BAU POLSKA. Koncepcję architektoniczną wykonała pracownia Wioletta Lasota Apa Via i Partnerzy z Łodzi.

Brama Jury. Co wiemy

Będzie tu:

15 tys. mkw powierzchni

50 sklepów, w tym supermarket, , sklep z branży RTV AGD, lokale z akcesoriami do domu oraz punkty usługowe

4-salowe kino Cinema Planet (600 miejsc, fotele vip, bar kinowy i kawiarnia )

Parking na ponad 500 aut

Centrum będzie zlokalizowane w zachodniej części miasta, przy ulicy Wojska Polskiego, prowadzącej do Strefy Aktywności Gospodarczej Zawiercia. Ulica Wojska Polskiego to również droga krajowa numer 78, łącząca woj. śląskie z województwem świętokrzyskim. W przyszłości DK78 stworzy skrzyżowanie z planowaną zachodnią obwodnicą miasta.

Co obecnie dzieje się na placu budowy przy DK 78?

Inwestor poinformował, jaki jest stopień zaawansowania prac na koniec lata 2024.

Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na bieżąco odbywają się również odbiory z inspektorami branżowymi nadzoru inwestorskiego. Jak dotąd nie napotkaliśmy przeszkód - relacjonuje Marek Borowski, Koordynator ds. Technicznych Master Management Group.

Obecnie ekipy budowlane koncentrują się na pracach na poziomie ziemi – fundamentów, sieci sanitarnych i odwodnień, sukcesywnie wychodząc z konstrukcjami w górę. Trwają prace związane ze stabilizacją gruntu, nasypami oraz wykopami. Zaawansowane są prace żelbetowe fundamentów i ław obiektów. Rozpoczęto realizację zewnętrznych sieci sanitarnych. Wykonane jest już odwodnienie skarpy. Zamówiona została główna konstrukcja zadaszenia budynków. Jak relacjonują inżynierowie Bramy Jury, budowa intensywnie wychodzi z ziemi w części obiektu związanej z parkiem handlowym oraz wielkopowierzchniowym marketem spożywczym. Podobny etap osiągnie wkrótce część obiektu związana z galerią handlową i kinem. Na plac budowy wchodzą kolejne zespoły podwykonawców, odpowiedzialnych za nowe zakresy robót. W szczytowej fazie budowy, generalny wykonawca zaplanował pracę blisko 180 pracowników wielu specjalności.

