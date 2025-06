Kraków liderem rynku biurowego. Pustostany znikają w oczach! W I kw. 2025 r. wynajęto o 13 tys. mkw. więcej niż rok wcześnie

10:10

Autor: JavenLin / Getty Images Eksperci potwierdzają rosnącą atrakcyjność krakowskiego rynku biurowego. Odsetek wolnej powierzchni spada, ale czynsze pozostają stabilne.

Krakowski rynek biurowy umacnia pozycję lidera wśród miast regionalnych w Polsce. Zgodnie z danymi CBRE w I kwartale 2025 roku w Krakowie wynajęto 56,6 tys. mkw. powierzchni biurowej, czyli o 13 tys. mkw. więcej niż przed rokiem. Branża produkcji i komputerowa/hi-tech należały do grona najbardziej aktywnych. Sprawdź, jak miasto wykorzystuje swoje możliwości.

Spis treści

Gdańsk Biskupia Górka, autor: Gdańskie Nieruchomości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Krakowski rynek biurowy na koniec I kwartału 2025 roku

Eksperci potwierdzają rosnącą atrakcyjność krakowskiego rynku biurowego. Odsetek wolnej powierzchni spada, ale czynsze pozostają stabilne.

Całkowite zasoby powierzchni biurowej w Krakowie pozostały bez zmian na koniec I kwartału 2025 roku – 1,83 mln mkw. Natomiast kilka inwestycji jest ralizowanych – łącznie blisko 67 tys. mkw.

Na koniec pierwszego kwartału 2025 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej w Krakowie pozostały bez zmian i wynoszą 1,83 mln mkw. W realizacji znajduje się kilka inwestycji - łącznie blisko 67 tys. mkw. Deweloperzy na razie ostrożnie podchodzą do nowych inwestycji w mieście. Obserwujemy jednak, że atrakcyjność rynku rośnie, utrzymuje się zainteresowanie ze strony najemców, zwłaszcza w obrębie lokalizacji w pobliżu centrum. Poziom wolnej powierzchni spada i taki pozytywny trend ma dużą szansę się utrzymać, co w połączeniu z konkurencyjnymi kosztami wynajmu biura będzie umacniać pozycję miasta jako lidera wśród polskich rynków biurowych. Obserwujemy równocześnie rynek dwóch prędkości w obszarze stawek najmu i pustostanów. Centralne lokalizacje cieszące się największym powodzeniem mimo wyższych stawek czynszu mogą pochwalić się najniższą stopą pustostanów, podczas gdy lokalizacje mniej atrakcyjne są zmuszone do agresywnego konkurowania o najemców, mówi Rafał Oprocha, szef krakowskiego biura w CBRE.

W I kwartale 2025 roku wynajem wzrósł o około 13 tys. mkw. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Firmy wynajęły łącznie 56,6 tys. mkw.

Nowe umowy to 53% całkowitego wolumenu transakcji, odnowienia ponad 1/3, a ekspansje 13%. Do grona najbardziej aktywnych sektorów należały: produkcja (prawie 1/5 popytu) oraz sektor komputerowy/hi-tech (14%).

Wskaźnik pustostanów maleje

Poprawie uległ wskaźnik pustostanów w Krakowie, który spadł do poziomu 17,64%. W porównaniu do poprzedniego kwartału jest to spadek o 1,3 pp., a do I kwartału 2024 roku o 2,5 pp. Aktualnie oznacza to około 323,7 tys. mkw. dostępnej powierzchni biurowej na wynajem, co wskazuje na pozytywny trend na rynku.

Na stałym poziomie utrzymują się koszty wynajmu powierzchni. W przypadku nowoczesnych obiektów w najlepszych lokalizacjach mieszczą się one w przedziale 16-19 EUR za metr kwadratowy miesięcznie.

Murowane starcie Okna skośnego dachu – równie skośne czy wręcz przeciwnie? MUROWANE STARCIE