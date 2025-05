Co nowego czeka rynek biurowy w Warszawie? Wynajem biur w 2025 roku

Autor: Elijah-Lovkoff / Getty Images Ograniczona podaż oraz nowe strategie odnoszące się do przestrzeni biurowej i modelu pracy wymuszają zmiany na warszawskim rynku biurowym.

Rynek biurowy w Warszawie przechodzi zmiany, które są konsekwencją ograniczonej podaży oraz nowych strategii odnoszących się do przestrzeni biurowej i modelu pracy. Pozostaje on stabilny mimo powściągliwości deweloperów. W I kwartale 2025 roku do użytku oddany został tylko jeden projekt biurowy. Co czekam rynek biurowy w Warszawie w kolejnych miesiącach? Jaką lokalizację na nowe biura wybierają firmy?

Co przyniósł I kwartał 2025 r. na rynku biurowym w Warszawie?

W pierwszym kwartale 2025 roku do użytku oddano jeden projekt biurowy. Jednak już w kolejnych miesiącach planowane jest ukończenie znaczących inwestycji. Zgodnie z danymi CBRE, aktualnie w budowie znajduje się 231,4 tys. mkw. przestrzeni biurowej, w tym 57,2 tys. mkw. jest w trakcie modernizacji. Wrasta również aktywność wśród firm, które szukają nowych lokalizacji. Największym zainteresowaniem cieszy się zachodnia część centrum Warszawy.

Mimo utrzymującej się ostrożności deweloperów rynek biurowy w stolicy pozostaje stabilny. Cała przestrzeń biurowa w Warszawie wynosi już 6,28 mln mkw., a w budowie jest 231,4 tys. mkw., z czego 52,7 tys. mkw. znajduje się w modernizacji, m.in. biurowiec V Tower. Jeszcze w tym roku oddane zostaną ważne inwestycje. Najbardziej wyczekiwane to The Bridge oraz Office House, zlokalizowane na Woli. Oba są już w znacznym stopniu wynajęte. Swoich najemców ma już połowa powierzchni w The Bridge, natomiast w Office House poziom wynajmu przekroczył 80 proc. – mówi Katarzyna Gajewska, dyrektorka działu badań i analiz rynku w CBRE.

W pierwszym kwartale 2025 roku w Warszawie wynajęto 160,5 tys. mkw. Niemal połowę (49%) stanowiły nowe umowy najmu, co może oznaczać, że firmy są coraz bardziej otwarte na relokacje. 25% całości stanowiły odnowione umowy, a 9% ekspansje. Gotowość do zmiany lokalizacji, szczególnie w warunkach ograniczonej podaży, może wskazywać na zmianę podejścia, w której firmy coraz chętniej poszukują nowych możliwości.

Wynajem biur – jaka lokalizacja cieszy się największym zainteresowaniem?

Obszar City Centre West, a więc zachodnia część centrum Warszawy – na bliskiej Woli, cieszył się największym zainteresowanie w I kwartale 2025 r. To właśnie tam zrealizowano 1/5 wszystkich transakcji wynajmu biur.

Aż za 63% aktywności firm odpowiadało całe centrum. Jest to spowodowane dostępnością komunikacji miejskiej i urozmaiconym otoczeniem oraz możliwością wykorzystania biura i jego lokalizacji jako benefitu.

Rosnące zainteresowanie biurami w centrum miasta jest związane z ograniczoną aktywnością deweloperów w innych dzielnicach, a także dążeniem do lepszego dostępu do udogodnień i infrastruktury komunikacyjnej. Możemy spodziewać się, że popyt na powierzchnie biurowe najwyższej jakości w centralnych dzielnicach będzie się utrzymywał – mówi Katarzyna Gajewska, dyrektorka działu badań i analiz rynku w CBRE

Odsetek niewynajętych powierzchni biurowych w Warszawie wynosi aktualnie 10,5% (spadł nieznacznie). Mimo to nie da się nie zauważyć różnicy pomiędzy obszarami centralnymi a niecentralnymi. Wystarczy porównać dostępność powierzchni w poszczególnych obszarach. W City Centre West parametr ten wynosi zaledwie 6%, podczas gdy na Służewcu wskaźnik pustostanów sięga 20,4 %.

Wynajem biur a koszty

Koszt wynajmu najwyższej jakości powierzchni biurowej pozostaje na stałym poziomie – w ścisłym centrum wynosi on 27 euro za mkw. za miesiąc, choć znajdą się lokalizacje, w których był on wyższy. Natomiast w obszarze w City Centre West (rondo Daszyńskiego) odnotowano wyraźny wzrost średnich stawek czynszu – 26,25 euro za mkw. za miesiąc.

