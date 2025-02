Eksperymentalne formy i artystyczna wizja. Cukiernia, jakiej jeszcze nie było

10:50

W centrum Gdańska, w otoczeniu zabytkowej architektury, powstało miejsce, które łączy nowoczesność z artystycznym eksperymentem. Cukiernia zaprojektowana przez pracownię Sikora Wnętrza, to przestrzeń, która zachwyca śmiałą formą i nieszablonowym podejściem do designu. Wnętrze, pełne dynamicznych kształtów i odważnych barw, jest przysłowiowym magnesem zarówno dla miłośników designu, jak i fanów kulinarnych eksperymentów.

Spis treści

Eksperymentalna forma w historycznym otoczeniu

DOBLE wyróżnia się na tle gdańskiego Śródmieścia swoją nietuzinkową formą i wyrazistą kolorystyką. Projekt tej 75-metrowej przestrzeni został pomyślany jako kontrast dla otaczających go zabytkowych kamienic.

Pierwszoplanowym elementem wnętrza stał się sufit, który zamiast klasycznego wykończenia, przypomina przestrzenną instalację artystyczną. Geometryczne bryły, łuki i stożki tworzą trójwymiarową kompozycję, nadając miejscu unikalny charakter.

Wyobraziłem sobie, że jestem rzeźbiarzem i na bieżąco tworzę geometryczną kompozycję na suficie niczym wspaniały Kurt Schwitters

- wyjaśnia Jan Sikora, architekt odpowiedzialny za projekt wnętrza.

- Przypomniałem sobie jak ponad 20 lat temu z wybitnym architektem Andrzejem Kikowskim budowaliśmy dynamiczne światy z kartonu i za pomocą pistoletu z klejem. To powrót do przeszłości i przełamanie znaczenia projektu w projektowaniu wnętrz. Tym razem miało go nie być - każdego dnia na budowie rzeźbiłem formy z wyobraźni, komponowałem sufit niczym antyczną przedziwną rzeźbę. To duża satysfakcja bliska tworzeniu tymczasowej sztuki, jaką są desery podawane w tym miejscu.

Słodkości serwowane w DOBLE stały się kluczową inspiracją dla projektanta. Wnętrze jest lekkie i kolorowe, ale daleko mu od przesadnej cukierkowości.

Zobacz także: Olivia Home realizuje inwestycję mieszkaniową przy centrum biznesu

Kolor, światło i materiały – odważne połączenia

Dominującym akcentem przestrzeni jest intensywnie żółty sufit, który w połączeniu z neutralną kolorystyką pozostałych elementów aranżacji tworzy wyrazisty, ale nieprzytłaczający efekt. Decyzja o zastosowaniu tak odważnego odcienia była świadomym wyborem – kolor miał nadać cukierni energii i oryginalności, jednocześnie pozostając w harmonii z resztą aranżacji.

Minimalistyczne formy mebli uzupełniają nietypową konstrukcję sufitu, nie odbierając mu pierwszoplanowej roli. W przestrzeni pojawiają się także klasyczne akcenty, takie jak podłoga w jodełkę francuską, ozdobne listwy czy rzeźbione detale stołów. Takie elementy wprowadzają do wnętrza równowagę, łącząc nowoczesność z subtelnymi odniesieniami do tradycyjnej stylistyki.

Z myślą o odpowiednim oświetleniu architekt postawił na połączenie subtelnych lamp wiszących oraz systemu szynoprzewodów od marki AQForm. Dzięki temu przestrzeń zyskała funkcjonalne, ale i dekoracyjne doświetlenie.

Polecamy: Ekologiczne biuro Arup w Krakowie. Jego projekt bazuje na zasadzie 3R!

Efekt współpracy i odwagi

DOBLE to wynik ścisłej współpracy architekta z Wojciechem Rzepeckim, mistrzem cukiernictwa, który odpowiada za kulinarne oblicze miejsca. Wizja zakładała stworzenie miejsca, w którym estetyka i smak idą w parze, a każde doświadczenie – zarówno wizualne, jak i kulinarne – jest niepowtarzalne.

Od początku chcieliśmy wspólnie eksperymentować, cieszyć się nieoczywistymi skojarzeniami – podkreśla Sikora i dodaje: bez Wojtka to miejsce nie byłoby takie samo — jest idealną osobą, by przebijać balonik ciężkiej cukierniczo-kawiarnianej atmosfery. Daje miejscu niezwykłą dawkę życzliwości i oryginalności. Ale także dba o to, by produkt był kunsztowny - szuka nowej definicji smaku i elegancji.

Oryginalna cukiernia szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Gdańska, przyciągając zarówno turystów, jak i miłośników designu. DOBLE udowadnia, że wnętrze może być nie tylko funkcjonalną przestrzenią, ale także formą sztuki, która pobudza zmysły i inspiruje do odkrywania nowych wrażeń.

Wnętrza cukierni DOBLE w Gdańsku. Zdjęcia

Przeczytaj także: Warsaw Presidential Hotel zastąpił hotel Marriott w LIM Center. Ale jest kłopot