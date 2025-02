Ekologiczne biuro Arup w Krakowie. Jego projekt bazuje na zasadzie 3R!

11:08

Arup, światowy lider w dziedzinie zrównoważonej inżynierii, otworzył w Krakowie biuro, które staje się wzorem dla nowoczesnych przestrzeni pracy. Po sukcesie warszawskiej siedziby wyróżnionej jako jedno z najbardziej ekologicznych biur na świecie firma postawiła na kolejne ambitne rozwiązania. Jakie innowacje wprowadzono tym razem?

Spis treści

Ekologiczne i ergonimiczne biuro Arup w Krakowie

Nowa krakowska siedziba Arup to nie tylko przestrzeń do pracy, ale także manifest firmy w zakresie ekologii i ergonomii.

Projekt bazuje na zasadzie 3R: Reduce (redukuj), Reuse (używaj ponownie) i Recycle (utylizuj), co znajduje odzwierciedlenie w każdym elemencie wnętrza.

Połowa wyposażenia pochodzi z recyklingu lub została poddana renowacji, a meble zaprojektowano tak, by mogły służyć dłużej – z możliwością wymiany zużytych komponentów.

Ekologia to jednak nie tylko materiały, ale i sposób ich wykorzystania. Wykładzina biurowa składa się w 90% z przetworzonych włókien, a ściany pokryto panelami z korka i PET pochodzącego z recyklingu.

Roślinność odgrywa kluczową rolę – przestrzeń wypełnia aż 240 roślin, które poprawiają jakość powietrza i wpływają na akustykę wnętrza.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Z trzech wież w Kielcach - jedna już stoi. Zaczęła się budowa kolejnych

Przestrzeń dopasowana do różnych potrzeb

– W przypadku krakowskiej renowacji skupiliśmy się w większym stopniu na poprawieniu komfortu pracowników i dostępności przestrzeni – mówi Bernadetta Badura, dyrektor w Arup.

Projektanci Arup zadbali o to, by nowe biuro wspierało zarówno pracę zespołową, jak i czas potrzebny na pracę w ciszy. Open space’y zostały zaprojektowane tak, by sprzyjać interakcji, ale nie generować nadmiernego hałasu – akustyczne przegrody i zielone ściany skutecznie redukują dźwięki.

Dodatkowo wprowadzono system rezerwacji miejsc, dzięki któremu przestrzeń jest lepiej dostosowana do hybrydowego modelu pracy.

Autor: Materiały prasowe/Arup, zdjęcie: Piotr Markowski

Ważnym aspektem projektu było również zapewnienie komfortu pracownikom o różnych potrzebach.

Biuro jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, a ergonomiczne meble i różnorodne strefy relaksu, od kanap po huśtawki, sprzyjają zarówno pracy, jak i odpoczynkowi.

“Staraliśmy się, aby realizacja była jak najbardziej przyjazna dla otoczenia”

Renowacja krakowskiej siedziby Arup pokazuje, że nowoczesne biuro może być jednocześnie funkcjonalne, estetyczne i ekologiczne.

Dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów i inteligentnemu projektowaniu udało się nie tylko zmniejszyć ślad węglowy, ale również zoptymalizować koszty realizacji.

– W renowacji naszej krakowskiej siedziby staraliśmy się, aby realizacja była jak najbardziej przyjazna dla otoczenia. Okazuje się, że na redukcję śladu węglowego w największym stopniu wpłynęło ponowne wykorzystanie niektórych elementów i produktów. Warto podkreślić, że rozwiązania, które służą zmniejszaniu śladu węglowego, przełożyły się również na redukcję budżetu koniecznego na przeprowadzenie remontu, ponieważ wiele z wydatków okazało się po prostu niższych – mówi Katarzyna Dendura, Design Manager w Arup.

Biuro Arup w Krakowie. Zdjęcia

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: W nowej siedzibie Arup głównym celem była redukcja śladu węglowego

Murowane starcie Dach - blacha czy dachówka. MUROWANE STARCIE

#MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: