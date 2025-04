Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na rynek nieruchomości w regionie CEE?

Autor: peshkov / Gett y Images Korzystne warunki finansowania oraz nearshoring i digitalizacja tworzą fundamenty pod ożywienie inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnych.

Rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej ponownie przyciąga uwagę inwestorów. Obniżka stóp procentowych w strefie euro i sygnały luzowania polityki pieniężnej, w połączeniu z trendami strukturalnymi, takimi jak nearshoring i digitalizacja, tworzą sprzyjające warunki dla inwestycji.

Obniżka stopy procentowej w regionie CEE

Obniżka stóp procentowych w regionie CEE nabiera tempa. Europejski Bank Centralny (EBC) w kwietniu br. po raz siódmy z rzędu zdecydował się na obniżenie stóp procentowych. Podobnie postępują banki centralne państwa CEE, w tym Polski, choć w różnym tempie. Coraz więcej krajów regionu wchodzi w fazę łagodzenia polityki pieniężnej. Eksperci z Colliers przewidują kolejne obniżki stóp procentowych przez EBC w czerwcu i wrześniu, w efekcie czego stopa depozytowa zostanie obniżona do poziomu 1,75%. Czy to szansa, by rynek nieruchomości komercyjnych ożył?

Czy Polska rozpocznie cykl obniżek stopy procentowej?

Polska należy do grona krajów, które już w maju 2025 r. mogą zdecydować się na rozpoczęcie cyklu obniżek. Przez ponad rok stopa referencyjna była utrzymywana na poziomie 5,75%. Obecnie Narodowy Bank Polski sygnalizuje gotowość do luzowania polityki, wspierany przez spadającą inflację i niższe prognozy cen energii. Inflacja nadal przekracza cel NBP, ale ma to się zmienić do końca roku. Łagodzeniu polityki pieniężnej sprzyja również spadająca dynamika wzrostu płac oraz umocnienie złotego. Przewiduje się, że stopa procentowa może spaść nawet do 3,5% do końca 2026 roku, pod warunkiem, że ryzyka inflacyjne pozostaną pod kontrolą.

Czechy już rozpoczęły fazę łagodzenia polityki pieniężnej

Czeski Bank Narodowy obniżył stopy o 325 pb od końca 2023 r., a gospodarka wykazuje oznaki ożywienia, z przewidywanym wzrostem PKB na poziomie 2,2%, napędzanym przez popyt wewnętrzny i rosnące realne płace. Tempo rozwoju może zostać zahamowane przez czynniki zewnętrzne i strukturalne wyzwania. Dalsza obniżka stóp w tym roku powinna być kontynuowana z dużą ostrożnością, by nie wywołać presji inflacyjnej ani nie osłabić czeskiej korony.

Węgry utrzymują wysokie stopy procentowe

Wysoka inflacja i niestabilność polityczna spowodowały, że Węgry utrzymują jedne z najwyższych stóp procentowych w regionie (6,50%). Choć wychodzą z recesji, to perspektywy dla rynku nieruchomości pozostają ograniczone. Sytuacji nie ułatwiają trudności w dostępie do funduszy unijnych i strukturalne problemy branży motoryzacyjnej.

Rumunia – sytuacja polityczna wpływa na politykę pieniężną

Niepewność polityczna związana ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, które odbędą się w maju, wpływa na politykę pieniężną. Pomimo spadającej inflacji stopy procentowe nadal są utrzymywane na wysokim poziomie. Rosnące płace w sektorze publicznym powodują, że presja inflacyjna nadal występuje (szczególnie dotyczy sektora usług). Eksperci z firmy Colliers przewidują, że możliwe są umiarkowane obniżki stóp procentowych do końca roku, pod warunkiem stabilizacji sytuacji politycznej i fiskalnej.

Bułgaria – stopniowe obniżanie stóp przy rosnących wydatkach publicznych

Bułgaria za swój strategiczny cel uznaje przystąpienie do strefy euro. Prowadzi ostrożną politykę pieniężną i stopniowo obniża stopy procentowe. Dąży do spełnienia kryteriów wejścia do strefy euro. Inflacja wciąż utrzymuje się na podwyższonym poziomie, a rosnące wydatki publiczne osłabiają skuteczność działań banku centralnego. Jeśli inflacja spadnie do 2% do końca roku, Bułgaria może stać się wyjątkiem w regionie, osiągając gotowość do integracji ze strefą euro.

Słowacja – szansa na ożywienie inwestycji a ryzyko handlowe

Słowacja, należąca do strefy euro, bezpośrednio odczuje obniżki stóp procentowych przez EBC, a to może spowodować ożywienie inwestycji. Jednak jej gospodarka jest silnie uzależniona od eksportu, a to czyni ją szczególnie wrażliwą na międzynarodowe napięcia handlowe, zwłaszcza amerykańskie cła. Najbardziej ucierpieć może branża produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych, która jest kluczowa dla słowackiego eksportu. Dodatkowo inflacja wzrosła do 4% w marcu 2025 r. (najwyższa od początku ubiegłego roku).

W krajach, które zdecydują się na obniżki stóp, niższe koszty finansowania będą stymulować inwestycje i poprawią warunki dla rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych. Oznacza to realną szansę na odbicie – szczególnie w segmencie logistycznym i przemysłowym, gdzie niższe koszty finansowania oraz zwiększony popyt na magazyny, napędzany zjawiskiem nearshoringu, mogą znacząco przyspieszyć nowe inwestycje - tłumaczy Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista na region CEE w Colliers.

Rynek nieruchomości komercyjnych okiem ekspertów Colliers

Eksperci z Colliers podkreślają rosnący potencjał rynku biurowego w regionie CEE, a zwłaszcza w stolicach takich jak Warszawa i Praga. Obserwuje się tam zwiększone zainteresowanie nowoczesnymi, energooszczędnymi budynkami. Modernizacja starszych obiektów nabiera tempa, a presja ze strony najemców na zrównoważone rozwiązania staje się coraz silniejsza.

Znaczenie zyskuje również segment mieszkań studenckich i najmu instytucjonalnego (build-to-rent) – szczególnie w obliczu niedoboru mieszkań i zmian demograficznych. Jednocześnie rosnące płace wspierają odbicie w sektorze handlowym i hotelowym.

