Nowy 174-metrowy wieżowiec w Warszawie już na ukończeniu. Najwyższy w Polsce dźwig zniknął z budowy

The Bridge, nowy wieżowiec Warszawy mierzy 174 metry wysokości i wkrótce będzie gotowy. Właśnie zakończono prace nad szklaną elewacją. Najwyższy dźwig w Polsce zniknął już z placu budowy, a prace przeniosły się do wnętrz i do gmachu Bellony - zabytku, który włączono do inwestycji. Inwestorzy informują: wieżowiec "można już podziwiać w pełnej okazałości".

The Bridge w Warszawie. Trwa już wykańczanie wnętrz

The Bridge, nowy wieżowiec w stolicy, z zewnątrz jest już gotowy. Zdemontowano rusztowania i usunięto dźwigi - w tym największy w Polsce - oraz zakończono już montaż elewacji i tzw. żyletek.

Wykonawcy przenieśli się do wnętrz zarówno wieżowca, jak i Bellony - sąsiedniego zabytkowego budynku mieszczącego części wspólne. W gmachu zamontowano panoramiczną windę.

Historię Ballony mieszczącej kiedyś Wojskowe Zakłady Graficzne ma przypominać odrestaurowana maszyna wydawnicza. Jak informują inwestorzy w swoich materiałach prasowych, to właśnie od starego z nowym pochodzi nazwa 40-piętrowego biurowca.

Oddanie The Bridge do użytku zaplanowano na kwiecień 2025 roku. Znajdzie się tu 52 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz parking podziemny na 282 samochody i 164 rowery z infrastrukturą dla rowerzystów oraz punktami do ładowania pojazdów elektrycznych.

Co ze środowiskiem?

The Bridge otrzymał certyfikaty SmartScore i WiredScore na platynowym poziomie, a przed nim certyfikacja WELL, BREEAM, Green Building Standard i Obiekt bez barier.

The Bridge to przykład nowoczesnej architektury, w której innowacyjne technologie spotykają się z najwyższymi standardami zrównoważonego budownictwa. Dzięki zaawansowanym systemom zarządzania energią, inteligentnym i ekologicznym rozwiązaniom oraz materiałom jak niskoemisyjny beton, tworzymy przestrzeń nie tylko komfortową i funkcjonalną, ale także przyjazną dla środowiska. Wierzę, że The Bridge wyznaczy nowy standard na polskim rynku biurowym, a także stanie się jedną z ikon warszawskiego city, które od lat konsekwentnie kreujemy w rejonie ronda Daszyńskiego – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

The Bridge ma być neutralny energetycznie i zasilany czystą energią w 100%. Obiekt będzie korzystać z Building Energy Management System oraz aplikacji InBin do analizy ilości generowanego śladu węglowego wg odpadów. Zużycie wody w toaletach zostanie zmniejszone o 75% dzięki technologii kanalizacji podciśnieniowej. Za lepsze gospodarowanie mediami będzie odpowiadać system Signal OS.

Budynek zostanie wyposażony w rozwiązania ograniczające rozprzestrzenianie się wirusów i chorób (np. lampy UV w windach).

Inwestorem The Bridge jest firma Ghelamco. Projekt wykonała pracownia UNStudio i Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt.

Źródło: Ghelamco

