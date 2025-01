Plany Ghelamco na 2025: "Mocniej wchodzimy w rynek mieszkaniowy i luksusowy"

Ghelamco. Plany na 2025 rok. Deweloper zapowiada inwestycje m.in. w Gdyni, a także ukończenie flagowego projektu w Warszawie: 174-metrowego wieżowca The Bridge. - Szukamy nowych gruntów pod kolejne projekty i mocniej wchodzimy w rynek mieszkaniowy i luksusowy - mówi dyrektor zarządzający Jarosław Zagórski. Rok 2024 dla tego przedsiębiorstwa deweloperskiego był rokiem rekordowej w skali całej Europy transakcji sprzedaży biurowca Warsaw UNIT oraz największej umowy najmu na polskim rynku biurowym od trzech lat. Deweloper oddał też do użytku i skomercjalizował biurowiec VIBE.

Warsaw Unit sprzedany za 280 mln euro

Pod koniec 2024 roku liczący 202 m wysokości i prawie 60 tys. mkw. powierzchni najmu Warsaw Unit, będący jednym z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych obiektów tej klasy na kontynencie, zmienił właściciela. Notowana na sztokholmskiej giełdzie spółka nieruchomościowa Eastnine AB kupiła wieżowiec od Ghelamco za 280 mln euro, czyli ponad 1,2 miliarda złotych. Była to największa transakcja na rynku biurowym, jaką w ubiegłym roku zawarto w Europie.

– To ważny i optymistyczny sygnał dla całego sektora biurowego w Polsce i Europie, bowiem oznaczał powrót do transakcji o wielkich wolumenach, jakich od dłuższego czasu na rynku nie obserwowano. To też dowód na to, że inwestorom powraca apetyt na znaczące, perspektywiczne aktywa w atrakcyjnych lokalizacjach, spełniające wyśrubowane normy ESG – skomentował Jarosław Zagórski.

Spółka przygotowała informację - podsumowanie 2024 roku i przedstawiła plany na2025. Warsaw Unit to ich powód do dumy, ale nie tylko.

- Drugim bardzo istotnym wydarzeniem dla całego polskiego sektora biurowego było podpisanie największej od 2022 roku umowy najmu w Polsce. Santander Bank Polska wybrał na swoją nową siedzibę powstający przy placu Europejskim wieżowiec The Bridge, gdzie zajmie 19 ostatnich kondygnacji biurowych o łącznej powierzchni 24 500 mkw. wraz z podniebnym tarasem - podkreślają przedstawiciele dewelopera.

Ten sam bank udzielił Ghelamco finansowania dla projektu w postaci kredytu budowlano-inwestycyjnego w wysokości ponad 180 mln euro.The Bridge na swoją warszawską siedzibę wybrał też działający w Polsce od niemal 100 lat Instytut Francuski. Zajmie on 1300 mkw. powierzchni biurowej w zabytkowej części kompleksu – poddawanym gruntownej renowacji i modernizacji historycznym budynku dawnego Domu Wydawniczego Bellona. Instytut przeniesie się tam w przyszłym roku.

Biurowiec w rejonie ronda Daszyńskiego – VIBE

W czerwcu 2024 Ghelamco oddało do użytku kolejny biurowiec w rejonie ronda Daszyńskiego – VIBE. Budynek jako pierwszy obiekt biurowy w Polsce otrzymał swoje muzyczne DNA i audiosferę skomponowaną przez cenionego polskiego kompozytora i producenta Wojciecha Urbańskiego.

Choć to jeden z najbardziej kameralnych projektów w portfolio Ghelamco, odniósł sukces komercyjny i został w pełni wynajęty jeszcze przed otwarciem.

Są tu takie firmy jak:

Knight Frank,

MDDP,

Reckitt,

Porsche

Rödl & Partner.

Był to najczęściej nagradzany biurowiec w Polsce w 2024 roku. Od momentu ukończenia otrzymał już 5 nagród w polskich i międzynarodowych konkursach z branży nieruchomości, architektury i budownictwa: Eurobuild Awards 2024 w kategorii Office Building of the Year, Złoty Kompas 2024 dla najlepszego budynku biurowego w Polsce, CEE Investment Awards 2024 w kategorii Office Project, REAL ESTATE IMPACTOR 2024 za "Imponujące projektowanie", a także Up Awards od magazynu „Wprost” w kategorii Ekologia.

Inwestycja Groen Konstancin

W 2024 roku Ghelamco wprowadziło do sprzedaży kolejny, trzeci już etap inwestycji Groen Konstancin, w którym powstają 22 lokale w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Jest to kontynuacja osiedla położonego przy Ogrodzie Botanicznym PAN i Parku w Powsinie. Sukces inwestycji potwierdzają sprzedane i zakończone dwa etapy (w sumie 96 lokali) i ponad 70 proc. lokali wprowadzonych do sprzedaży w trzeciej fazie.

– W tym roku planujemy uruchomić sprzedaż kolejnych dwóch etapów: Groen IV i Groen V, w których zrealizujemy 32 lokale w zabudowie bliźniaczej z garażami – mówi Jarosław Zagórski. - W pierwszym kwartale chcemy rozpocząć sprzedaż apartamentów w kameralnej inwestycji z rynku premium w centrum Warszawy – THE SUITE Grzybowska 73, a także rozpocząć ekspansję poza stolicą. W samym sercu Gdyni wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim zaczniemy realizację wielofunkcyjnego zespołu Nova Marina Gdynia. Projekt ten będzie łączył funkcje żeglarskie z luksusowymi lokalami na sprzedaż i będzie stanowił współczesną kontynuację idei zabudowy Pirsu Południowego - dodaje.

Flagowa inwestycja Ghelamco w Warszawie - The Bridge

Rok 2025 stanie pod znakiem oddania do użytku flagowej inwestycji Ghelamco w Warszawie – biurowego kompleksu The Bridge o łącznej powierzchni najmu 52 tys. mkw. W ramach projektu powstał 174-metrowy ultranowoczesny wieżowiec spod kreski renomowanej holenderskiej pracowni UNStudio i Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury PROJEKT, połączony wysokim na 18 metrów przeszklonym holem z historycznym gmachem Bellony.

Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe wewnątrz obiektów, a ich ukończenie planowane jest na marzec.Jednocześnie firma planuje kolejne inwestycje, nie tylko w sektorze biurowym, ale również mieszkaniowym, w Warszawie i poza nią:

– Szukamy nowych gruntów pod kolejne projekty i mocniej wchodzimy w rynek mieszkaniowy i luksusowy. Zmieniamy też nasz model działania w ten sposób, żeby dywersyfikować go na mniejsze przedsięwzięcia, zamiast uzależniać się od flagowych inwestycji o wielkiej wartości, ale trudniejszych do sprzedaży – mówi Jarosław Zagórski.

W tym roku planowany jest start budowy drugiego etapu kompleksu biurowego VIBE. Pomiędzy już istniejącym budynkiem VIBE 1 a wieżowcami The Warsaw HUB powstanie 95-metrowy obiekt o powierzchni 38 tys. mkw. Częścią inwestycji będzie ogólnodostępny park i przylegający do niego pawilon o funkcji gastronomicznej, które zostaną połączone pieszym pasażem z ulicą Towarową.

Inwestycje Ghelamco. Zdjęcia

