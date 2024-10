Wieża Lilium / Lilium Tower. Nowy drapacz chmur w centrum Warszawy

Golden Star Group jest inwestorem nowego wysokiego budynku, który ma pojawić się w samym centrum Warszawy - Lilium Tower, czasem nazywanego po polsku Wieżą Lilium. Powstanie ona w miejscu poszerzonego przyziemia wieżowca Centrum LIM (Marriotta), zachowując formę znajdującego się tam od lat podium. Za projekt odpowiada pracownia APA Wojciechowski.

Projektanci i lokalizacja nowego wieżowaca Warszawy

Pracownia APA Wojciechowski pokazała wizualizacje nowego wieżowca, który zaprojektowała dla centrum Warszawy. Będzie on "drapał chmury" nad stolicą tuż obok Dworca Centralnego, z punktu oddalonego około 50 metrów od Centrum LIM, przylegając do ulic Chałubińskiego i Nowogrodzkiej oraz Alej Jerozolimskich. APA Wojciechowski to duża, polska firma architektoniczna, z bogatym dorobkiem. Figuruje na liście dziesięciu najbardziej wpływowych pracowni architektonicznych w Polsce, przygotowanej przez redakcję miesięcznika "Architektura-murator", na miejscu dziewiątym. Są twórcami między innymi Skylinera na Prostej w stolicy i Skylinera 2 u zbiegu Prostej i Towarowej, a także projektu zabudowy Portu Praskiego w Warszawie. Zaprezentowana wieża Lilium Tower, tak jak oba Skylinery, ma mieć charakterystyczne skośne zwieńczenie.

Budynek jest piękny tylko wtedy, gdy żyje i jest wypełniony ludźmi. Architektura to tworzenie ram do życia." - mówił Szymon Wojciechowski w wywiadzie dla "Architektury-murator", który przeprowadziła z nim Maja Mozga-Górecka.

Szczegóły i historia projektu

Nowy wysokościowiec ma mieć 52 m kw powierzchni użytkowej, 193 metry wysokości (44 piętra nad i 3 kondygnacje pod ziemią; dla porównania - najwyższy obecnie i stojący stosunkowo blisko Varso ma 310 metrów). Jego najbliżsi sąsiedzi to dawny hotel Marriott (biurowiec Centrum LIM) i dawny Elektrim - wieżowce wybudowane jeszcze w w okresie PRL-u, znajdujące się w ewidencji zabytków. Lilium ma wypełnić przestrzeń między nimi, którą dotychczas zajmował rodzaj podium (poszerzone przyziemie). W Warszawie mówi się o tym, że tam coś stanie już od lat. Przez chwilę stolica miała nawet wzbogacić się o budynek projektu sławnej Zahy Hadid (luksusowy apartamentowiec w kształcie srebrnego cygara o przekroju poprzecznym liścia koniczyny, wyższy niż wieża planowana obecnie) - już wtedy padała nazwa "Lilium Tower". Oczekiwania wobec wieży pracowni APA mogą być więc niemałe. Nowe Lilium Tower ponad dachy braci-bliźniaków, których rozdzieli, będzie wystawać tylko nieznacznie. Na wizualizacji zachowane jest także podium, do którego mieszkańcy miasta zdążyli się już przyzwyczaić. Cały projekt wydaje się stawiać w mniejszym stopniu na wyróżnianie się, a w większym - wtapianie w otoczenie w swoje otoczenie. Wewnątrz zaplanowane są:

apartamenty

hotel

usługi

i biura.