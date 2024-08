BELLA PLAST – profile wykończeniowe do systemów dociepleń ETICS

System dociepleń budynków BSO (bezspoinowy system ociepleń) nazywany również ETICS (ang.: external thermal insulation composite system) lub metodą „lekką- mokrą” – z wykorzystaniem okładzin termicznych typu styropian i wełna mineralna – to najpowszechniejsza i wciąż (pod względem ekonomicznym) najbardziej atrakcyjna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

Firma Bella Plast od ponad 25 lat jest liderem w produkcji listew i profili wykończeniowych do systemów dociepleń.

Kompleksowe wykończenie każdej krawędzi elewacji ETICS

Profile wykończeniowe Bella Plast zapewniają poprawne technicznie zakończenie i zespolenie warstw systemu w miejscach gdzie występuje krawędź czyli obszar, w którym kończy się ciągłość warstw systemu: okładzina termiczna, siatka szklana, klej i tynk.

Profil ma za zadanie bezpiecznie zespolić te warstwy, bez możliwości rozwarstwienia się ich w przyszłości. Inaczej, każda krawędź, pozbawiona profilu wykończeniowego Bella Plast, będzie miejscem, gdzie w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych, rozpocznie się destrukcja elewacji.

Warto zatem zadbać o odpowiedni dobór profili i tym samym zapewnić technologiczną trwałość elewacji dociepleniowej na wiele lat, a przy okazji podnieść jej walory estetyczne i design’erskie korzystając z szerokiej oferty profili technicznych i ozdobnych.

Listwy i profile wykończeniowe Bella Plast powinny być odpowiednio dobrane do przeznaczenia. Do podstawowych krawędzi w elewacji BSO zaliczamy:

połączenie tynku z ościeżnicą okienną – tu należy zastosować tzw. listwy „APU” czyli listwy przyokienne dylatacyjne,

czyli listwy przyokienne dylatacyjne, połączenie tynku z prowadnicą rolet – do tego przeznaczone są specjalne listwy dylatacyjne do prowadnic rolet (seria BP13 + BP13 R) ,

, wszelkie elementy (kształty) wysunięte na zewnątrz elewacji np. balkon, taras, wykusz czy (najczęściej) dolne zakończenie elewacji nad cofniętym cokołem – tu należy zamontować okapniki (seria BP14) lub (nową w ofercie firmy) listwę okapnikową zwijaną o nazwie BP14 RF , która umożliwia wykonanie łączenia (bez dodatkowych połączeń) na odcinku ciągłym 25 m i więcej. Oznacza to, że na tym odcinku listwa ma ochronę patentową w RP, EU i na wielu innych terytoriach;

lub (nową w ofercie firmy) listwę okapnikową zwijaną o nazwie , która umożliwia wykonanie łączenia (bez dodatkowych połączeń) na odcinku ciągłym 25 m i więcej. Oznacza to, że na tym odcinku listwa ma ochronę patentową w RP, EU i na wielu innych terytoriach; różnego rodzaju naroża: wokół okien, drzwi, czy narożnika budynku – tu należy zastosować kątowniki zbrojące (seria BP10) i (bardziej specjalistyczne profile) dylatacje systemowe (BP15 + BP15 EXT) lub (BP16 kątowa) w miejscu przebiegu podziału budynków (osadzonych na oddzielnych ławach fundamentowych) lub kiedy rozpiętość elewacji w poziomie przekracza 15 m).

W ofercie firmy jest wiele innych listew i profili, m.in.:

ozdobne listwy do boniowania wraz z akcesoriami np. łączniki krzyżowe seria BP11H CC czy w kształcie „T” BP11HTC (BP11) ,

, ozdobne imitacje blachy „na rąbek” w postaci listwy PVC (BP19) odwzorowującej blaszany rąbek, ale dającej niezliczone możliwości położenia na elewacji w każdym kierunku i w dowolnym układzie graficznym często stosowane razem z listwą do boniowania o wnęce trójkątnej BP11 HTS np. na przemian z listwą BP19 , co pozwala uzyskać efekt bruzdy wewnętrznej i bruzdy zewnętrznej jednocześnie,

odwzorowującej blaszany rąbek, ale dającej niezliczone możliwości położenia na elewacji w każdym kierunku i w dowolnym układzie graficznym często stosowane razem z listwą do boniowania o wnęce trójkątnej np. na przemian z listwą , co pozwala uzyskać efekt bruzdy wewnętrznej i bruzdy zewnętrznej jednocześnie, zakończeniowe listwy elewacyjne (BP22) stosowane w miejscu granicy zmiany ziarnistości tynku lub/i jego koloru.

Ciekawym rozwiązaniem są także regulowane listwy startowe PVC (seria BP30S) pozwalające zamontować płyty izolacji termicznej do grubości 22 cm oraz listwy startowe BP30S LUX COK, BP30S PLUS N COK, BP30S LUXN COK, BP30S ECO PLUS COK, które składają się z elementu nośnego montowanego do ściany oraz elementu zewnętrznego składającego się z poziomej półki oraz okapnika w kilku kształtach – rozwiązanie to skierowane jest do elewacji w domach pasywnych gdzie grubość izolacji termicznej może przekraczać 30 cm i więcej.

