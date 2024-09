Bramy do obiektów narażonych na wilgoć – jak zapewnić trwałość, bezpieczeństwo i funkcjonalność?

15:48 Materiał sponsorowany

Autor: WIŚNIOWSKI Bramy Wiśniowski są odporne na wilgoć i trudne warunki środowiskowe, gwarantują trwałość i niezawodność

W budynkach magazynowych, nieogrzewanych, ale i obiektach komercyjnych takich jak myjnie, warsztaty, chłodnie, centra logistyczne czy parkingi, kluczową cechą dobrej bramy jest jej wysoka trwałość i odporność komponentów na korozję. Dowiedz się w jakie rozwiązania powinny być wyposażone bramy, aby były bezpieczne, wytrzymałe i funkcjonalne?

Wilgoć może pochodzić zarówno z czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła), jak i procesów wewnętrznych (wysoka wilgotność w przemyśle spożywczym, chemicznym czy chłodniczym). Dlatego wybór odpowiednich bram jest kluczowy dla zapewnienia ich bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności w tych trudnych warunkach. Aby zapobiec degradacji materiału, istotne jest więc zastosowanie materiałów niekorodujących.

Autor: WIŚNIOWSKI Maciej Perz, produkt manager firmy WIŚNIOWSKI

WIŚNIOWSKI, już od ponad 35 lat rozwija technologię produkcji, by wykluczyć potencjalne zagrożenia przy uszkodzenia swoich wyrobów. Wprowadził także na rynek kilka antykorozyjnych, technologicznych ulepszeń produktów, o czym wspomina Maciej Perz, produkt manager firmy.

Przede wszystkim zabezpieczyliśmy kluczowe elementy konstrukcji takie jak prowadnice i ościeżnice. W procesie dodatkowego zabezpieczania takich elementów metalowych ocynkowanych, zaczynamy od odtłuszczania, następnie malujemy je proszkowo farbami epoksydowymi, a na końcu – proszkowo farbami poliestrowymi. Taki proces zapewnia trwałość i długowieczność naszych bram, co potwierdza specjalna deklaracja wydana przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, będący częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz”. Pozostałe newralgiczne elementy takie jak okucia boczne panelu, elementy montażowe zawiasów, linki, zawiasy, odbojniki, uchwyty rolki oraz rygiel wykonane zostały z wyjątkowo odpornej na korozję stali nierdzewnej. Zastosowaliśmy również osłonę wału (skrzynkę), która dodatkowo chroni układ napędowy bramy.

Dla zachowania równie wysokiej odporności na wilgoć, elektronika i automatyka bram WIŚNIOWSKI jest zamknięta w hermetycznie zabezpieczonej obudowie, która dodatkowo ma specjalne ogrzewanie wnętrza, zapobiegające skraplaniu się pary wodnej – mówimy wtedy o specjalnym sterowaniu w wersji XL Automatik.

Ważnym elementem jest klasa szczelności IP (International Protection Rating), która określa stopień ochrony urządzenia przed wnikaniem ciał stałych i cieczy. Dla obiektów narażonych na wilgoć rekomenduje się stosowanie napędów i systemów sterujących o klasie szczelności co najmniej IP65, co gwarantuje pełną ochronę przed pyłem i strugami wody.

Jeśli nasi klienci zdecydują się na te wszystkie rozwiązania, mają pewność, że montaż bramy w środowisku o podwyższonej korozyjności C4, będzie w pełni bezpieczny (pakiet C4 jest innowacyjnym rozwiązaniem, nie spotykanym powszechnie w branży) – dodaje Maciej Perz z firmy WIŚNIOWSKI.

Autor: WIŚNIOWSKI Bramy WIŚNIOWSKI MakroPro 2.0 z okienkami

Bramy przemysłowe WIŚNIOWSKI wykorzystują szereg nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii oraz negatywnego wpływu na środowisko. W pierwszej kolejności warto wspomnieć o zastosowaniu bezfreonowej pianki poliuretanowej do wypełnienia segmentów bram. Pianka bezfreonowa, produkowana bez użycia trichlorofluorometanu (CFC), jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale również doskonale izoluje termicznie. Dzięki swoim właściwościom izolacyjnym, bramy wypełnione tą pianką minimalizują straty ciepła, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. W ten sposób nie tylko obniżamy koszty operacyjne, ale również zmniejszamy emisję CO2, przyczyniając się do ochrony klimatu.

Warte wspomnienia są również zrównoważone procesy produkcyjne. Przykładem takich działań jest m.in. wydłużenie czasu kąpieli cynkowniczych, 100-procentowy odzysk proszku na linii malowania proszkowego czy też powtórne wykorzystanie raz użytej wody w procesach malowania i cynkowania, co pozwala oszczędzać aż 10 000 m3 wody rocznie. Dodatkowo nasza organizacja produkuje własną energię. Modernizacja linii produkcyjnych i całego zakładu pozwoliły na instalację 8000 m2 paneli fotowoltaicznych, które pokrywają dziś 1/6 dziennego zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną. Niezależna, renomowana jednostka certyfikująca TÜV SÜD potwierdziła, że doskonalimy procesy z myślą o środowisku, a dodatkowo – jako członek European Door and Shutter Federation –mamy realny wpływ na przyszłość branży i naszej planety.

Partnerzy