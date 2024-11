Panattoni Park Poznań A2 – innowacyjne podejście do izolacji termicznej dachów

12:33 Materiał sponsorowany

Hala B w Panattoni Park Poznań A2 zdobyła prestiżową certyfikację BREEAM na poziomie Outstanding, pokazując, jak duże znaczenie ma nowoczesna izolacja dachów płaskich. W projekcie zastosowano innowacyjne materiały, takie jak wełna kamienna PAROC. Dzięki nim hala B stała się przykładem, jak skutecznie można realizować cele związane z efektywnością energetyczną w dużych obiektach magazynowo-logistycznych.

Spis treści

Certyfikacja BREEAM jest jednym z najbardziej uznanych systemów oceny budynków pod kątem ich energooszczędności i zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie poziomu Outstanding to potwierdzenie tego, że dany budynek spełnia najwyższe standardy pod względem efektywności. Aby uzyskać tak prestiżowe wyróżnienie, obiekt musi podołać rygorystycznym kryteriom dotyczącym optymalizacji zużycia energii, minimalizacji emisji CO 2 oraz wykorzystania nowatorskich technologii i materiałów budowlanych.

Dachy płaskie – z punktu widzenia konstrukcyjnego, niosą ze sobą specyficzne wyzwania. Jednym z najistotniejszych aspektów jest izolacja termiczna, która nie tylko musi zapewniać właściwą ochronę przed utratą ciepła, ale także wytrzymywać znaczne obciążenia, takie jak te generowane przez instalacje fotowoltaiczne. W przypadku hali B w Panattoni Park Poznań A2, ocieplenie dachu o powierzchni 80 000 m² wymagało precyzyjnego doboru materiałów i technologii, które sprostają tym wymaganiom.

Autor: źródło: Harden Construction

Wełna kamienna PAROC = najlepsze właściwości izolacyjne

Do ocieplenia dachu hali B wybrano izolację z wełny kamiennej PAROC, konkretnie płyty PAROC ROS 40 i PAROC ROS 70. Decyzja ta była podyktowana doskonałymi właściwościami tego materiału. Wełna kamienna charakteryzuje się wysoką izolacyjnością termiczną, co znacząco przyczynia się do redukcji strat ciepła. Ponadto, jej wytrzymałość na ściskanie zapewnia odpowiednią stabilność – również pod ciężarem.

Maksymalne rekomendowane obciążenie własne przedstawia poniższa tabela

Proces izolacji dachu hali B obejmował kilka kluczowych warstw, z których każda pełniła istotną funkcję. Pierwszą powłokę stanowiła membrana TPO zapewniająca odporność na warunki atmosferyczne i uszczelnienie dachu. Następnie ułożono płyty izolacyjne PAROC ROS, przy czym PAROC ROS 40 użyto jako warstwę spodnią, a PAROC ROS 70 jako warstwę wierzchnią. Cała konstrukcja wspierała wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej, umożliwiając jej montaż bez uszczerbku dla integralności dachu.

Wysoka jakość i parametry termoizolacyjne naszych płyt z wełny kamiennej pozwoliły uzyskać bardzo niski współczynnik przenikania ciepła U przegrody na poziomie jedynie 0,15 W/(m2K), co pozwoliło spełnić wymagania przewidziane dla obiektów magazynowo-przemysłowych z temperaturą w pomieszczeniach powyżej 16°C. Oznacza to, że straty energii wynikające z ucieczki ciepła poprzez dach zostały ograniczone praktycznie do minimum – mówi Łukasz Kondracki, Szef Regionu Izolacji Budowlanych w Owens Corning PAROC Polska.

Poniższa tabela przedstawia schemat konstrukcji dachu płaskiego na obiekcie Panattoni Park Poznań A2 hala B

Certyfikacja BREEAM jako dowód uznania

Sukces hali B w Panattoni Park Poznań A2, wyróżnionej certyfikacją BREEAM na poziomie Outstanding, podkreśla znaczenie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie. Kluczowym czynnikiem było zastosowanie wełny kamiennej PAROC do izolacji dachów płaskich. Precyzyjne planowanie warstw konstrukcyjnych oraz integracja z instalacją fotowoltaiczną zapewniły trwałość i funkcjonalność dachu, spełniając przy tym rygorystyczne wymagania certyfikacyjne.

Autor: źródło: Harden Construction

Partnerzy