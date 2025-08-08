Rewitalizacja obiektów przemysłowych a systemy oddymiania grawitacyjnego

Wyzwania oddymiania grawitacyjnego w procesie rewitalizacji

Rosnąca świadomość przepisów przeciwpożarowych właścicieli i użytkowników inwestycji poddawanych rewitalizacji ma pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa w odnawianych obiektach. Wzrasta więc ilość modernizowanych systemów, które pozwalają na pełną zgodność z przepisami prawa budowlanego. Jedną z ważniejszych kwestii wymagającej analizy jest bezpieczeństwo pożarowe, w tym ocena skuteczności istniejącej instalacji systemu oddymiania.

W świetle przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, budynki zróżnicowane są pod względem ich przeznaczenia i w tym przedziale należy interpretować wymagania, które stawiane są przed inwestorem w procesie rewitalizacji. Warto w takich przypadkach nawiązać współpracę z doświadczonym producentem klap dymowych oraz naświetli dachowych, który oferuje kompleksową ofertę w zakresie systemu oddymiania i doświetlania. Zakres zmian, który czeka inwestora w przypadku wymiany produktów specjalistycznych warto kompleksowo powierzyć takiej firmie, która ma na swoim koncie wiele podobnych projektów.

Modernizacja systemu oddymiania grawitacyjnego w obiekcie przemysłowym, Kera Awak

Przykładem takiej udanej modernizacji jest wymiana systemu oddymiania, przewietrzania i doświetlania hali produkcyjnej z lat dziewięćdziesiątych w centrum Wielkopolski wykonana przez firmę Kera Awak. Producent dostarczonych rozwiązań podwyższył poziom bezpieczeństwa użytkowników poprzez zwiększenie ilości klap dymowych w obiekcie. Klapy zostały wyposażone w dodatkową funkcję przewietrzania, co pozwoliło na bardziej komfortowe warunki pracy pracowników, przebywających w pomieszczeniach hali.

Kolejną kwestią, o której w procesie rewitalizacji nie można zapominać, a na którą tacy producenci, jak Kera Awak, kładą wyjątkowy nacisk jest serwis. Standardowe czynności serwisowe gwarantują wieloletnie bezproblemowe działanie zamontowanych urządzeń. Taki system nie wymaga napraw, zachowuje szczelność i sprawność podczas codziennej eksploatacji, co pozwala na dodatkową oszczędność.

Nowoczesne równa się energooszczędne

W modernizacji chodzi nie tylko o dostosowanie do najnowszych wymogów prawnych – ważna jest obecnie energooszczędność i ergonomiczność budynków przemysłowych. Zgodnie z danymi zawartymi w „Długoterminowej strategii renowacji budynków” z 2022 r., blisko siedemdziesiąt procent wszystkich obiektów w Polsce jest nieefektywnych energetycznie. Stan ten należy poprawić, co sukcesywnie ma miejsce dzięki rewitalizacji.

We wspomnianym wyżej przykładzie modernizacji hali, przed producentem systemu oddymiania i doświetlania stało wyzwanie zaprojektowania takiego rozwiązania, które poprawi energooszczędność. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów przy produkcji pasm świetlnych i klap dymowych polepszono doświetlenie budynku, co pozytywnie wpłynęło na warunki panujące w całym obiekcie. Zaprojektowano długie pasma świetlne wyposażone w otwierane klapy dymowe, mogące być codziennie z powodzeniem użytkowane.

Zadanie dla ekspertów

Nowoczesne systemy oddymiania grawitacyjnego są niezwykle ważnym elementem bezpieczeństwa w budynkach, które podlegają modernizacji. Nadal jednak projektowanie tych rozwiązań nie należy do najprostszych ‒ warto zostawić ten temat zatem w rękach specjalistów, którzy chętnie doradzą i wybiorą optymalne rozwiązanie. A w następnym kroku wyprodukują i zamontują wybrany wariant.