Trwała hydroizolacja dzięki rozwiązaniom systemowym – nowa Gwarancja Jakości Icopal

Dach i fundamenty to kluczowe elementy każdej inwestycji. Ich solidność i trwałość są kluczowe dla długoterminowego bezpieczeństwa i stabilności budynku. Aby zagwarantować trwały efekt oraz wysoką jakość i wytrzymałość hydroizolacji, ważne jest wybieranie systemów i komponentów o właściwych parametrach. Jak zapewnić kompleksową ochronę tych kluczowych elementów i mieć pewność na lata? Rozwiązaniem jest nowy system Gwarancji Jakości Icopal.

Współczesne oczekiwania inwestorów wobec jakości materiałów budowlanych są coraz wyższe, a możliwość uzyskania dodatkowej gwarancji staje się kluczowym elementem decyzji inwestycyjnych. Icopal to marka, która od lat dostarcza wysokiej jakości produkty hydroizolacyjne, oferując jednocześnie kompleksowe wsparcie techniczne i eksperckie. Dlatego, odpowiadając na potrzeby klientów, eksperci Icopal opracowali nowy, unikalny na polskim rynku system Gwarancji Jakości Icopal.

Autor: ICOPAL/ BMI Polska Trwała hydroizolacja dzięki rozwiązaniom systemowym: nowa Gwarancja Jakości Icopal

Czym jest Gwarancja Jakości Icopal?

To unikalny system gwarancyjny, który łączy wybrane produkty Icopal w kompatybilne, kompleksowe rozwiązania hydroizolacyjne. Obejmuje on cztery obszary zastosowań: dachy płaskie, fundamenty, tarasy oraz dachy zielone. System Gwarancji Jakości Icopal pozwala elastycznie dopasowywać układ hydroizolacji do specyfiki i wymagań każdej inwestycji. Dobierając do papy wierzchniego krycia kolejne warstwy – papę podkładową lub wybrane komponenty Icopal, inwestorzy i wykonawcy zyskują wydłużony okres gwarancji, nawet do 34 lat! Im więcej produktów znajdzie się w wybranym rozwiązaniu hydroizolacji, tym dłuższa gwarancja.

Autor: ICOPAL/ BMI Polska Przykładowe rozwiązanie systemowe – dach płaski

Korzyści dla Wykonawcy:

Wyższa jakość i niezawodność. Korzystając z systemu hydroizolacji od jednego producenta, wykonawcy mają pewność, że wszystkie elementy są kompatybilne oraz wysokiej jakości, co minimalizuje ryzyko awarii i problemów technicznych, a także daje dodatkową ochronę i pewność.

Korzystając z systemu hydroizolacji od jednego producenta, wykonawcy mają pewność, że wszystkie elementy są kompatybilne oraz wysokiej jakości, co minimalizuje ryzyko awarii i problemów technicznych, a także daje dodatkową ochronę i pewność. Oszczędność czasu. Kompletny system od jednego dostawcy oznacza mniej czasu poświęconego na poszukiwanie i dobieranie kompatybilnych produktów.

Kompletny system od jednego dostawcy oznacza mniej czasu poświęconego na poszukiwanie i dobieranie kompatybilnych produktów. Wsparcie techniczne. Icopal oferuje pełne wsparcie techniczne, co jest nieocenione podczas instalacji systemów hydroizolacyjnych. Wykonawcy mogą liczyć na pomoc ekspertów na każdym etapie realizacji projektu.

Autor: ICOPAL/ BMI Polska Przykładowe rozwiązanie systemowe – dach zielony

Korzyści dla Inwestora

Bezpieczeństwo i przedłużona ochrona. Dobierając produkty dopasowane do potrzeb inwestycji, inwestor otrzymuje kompletny układ hydroizolacji o zwiększonej żywotności i trwałości, wraz z możliwością wydłużenia gwarancji aż do 34 lat! Dzięki Gwarancji Jakości Icopal ma pewność, że wybrane rozwiązanie będzie solidne, trwałe i wytrzymałe przez długie lata.

Dobierając produkty dopasowane do potrzeb inwestycji, inwestor otrzymuje kompletny układ hydroizolacji o zwiększonej żywotności i trwałości, wraz z możliwością wydłużenia gwarancji aż do 34 lat! Dzięki Gwarancji Jakości Icopal ma pewność, że wybrane rozwiązanie będzie solidne, trwałe i wytrzymałe przez długie lata. Elastyczność. Wybierając hydroizolację z portfolio Icopal, inwestor może precyzyjnie dostosować rozwiązanie do specyfiki i wymagań swojej inwestycji. Elastyczność w doborze produktów z grup Standard, Plus i Premium umożliwia znalezienie idealnego rozwiązania dla różnych warunków i potrzeb.

Wybierając hydroizolację z portfolio Icopal, inwestor może precyzyjnie dostosować rozwiązanie do specyfiki i wymagań swojej inwestycji. Elastyczność w doborze produktów z grup Standard, Plus i Premium umożliwia znalezienie idealnego rozwiązania dla różnych warunków i potrzeb. Komfort. Kompletny układ hydroizolacji od jednego producenta to wygodne rozwiązanie dla inwestora ze względu na spójność i wzajemną zgodność wszystkich elementów. Jednolita technologia znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa i trwałość systemu hydroizolacyjnego, eliminując problem rozproszonej odpowiedzialności, który pojawia się przy korzystaniu z produktów różnych dostawców.

Autor: ICOPAL/ BMI Polska Przykładowe rozwiązanie systemowe – fundament

Jak uzyskać Gwarancję Jakości Icopal?

Przejrzysty formularz i możliwość rejestracji gwarancji online ułatwiają przygotowanie dokumentacji oraz ograniczają do minimum niezbędne formalności. Wystarczy:

odwiedzić stronę www.gwarancje.icopal.pl w ciągu 90 dni od daty zakupu;

wypełnić formularz online i wybrać produkty, które mają zostać objęte gwarancją, podając dane beneficjenta;

podać nazwę oraz adres inwestycji i wysłać formularz.

Dokument gwarancyjny wraz z przyznanym indywidualnym numerem zostanie wysłany na wskazany adres e-mail.

Więcej informacji na temat Gwarancji Jakości Icopal znajduje się na stronie: www.gwarancje.icopal.pl.

Gwarancja Jakości Icopal to innowacyjne podejście do hydroizolacji, które przynosi korzyści zarówno inwestorom, jak i wykonawcom, zapewniając komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo na wiele lat.

Autor: ICOPAL/ BMI Polska Przykładowe rozwiązanie systemowe – taras

Icopal/ BMI Polska

