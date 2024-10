14 sklepów Decathlon w całej Polsce przejdzie na energię ze słońca

10:30

Autor: Decathlon GreenYellow Polska podpisało z Decathlon kontrakt na finansowanie, budowę i eksploatację instalacji fotowoltaicznych w 12 miastach

14 sklepów Decathlon w 12 miastach w Polsce będzie korzystać z energii słonecznej. Inwestycja w panele fotowoltaiczne to wynik umowy podpisanej z GreenYellow Polska, firmy wspierającej biznes w opłacalnej transformacji energetycznej. Fotowoltaika stanie na parkingach – w formie carportów – oraz w bezpośrednim sąsiedztwie sklepów. Łączna ich moc to ok. 3 MWp.

Spis treści

Fotowoltaika w sieci Decathlon w modelu PVaaS

Współpraca Decathlonu i GreenYellow Polska ma się odbywać w modelu PVaaS (Photovoltaics-as-a-Service). Na czym on polega? GreenYellow Polska zajmie się finansowaniem, budową, w tym pozyskaniem odpowiedniej dokumentacji, a następnie nadzorem dostarczonych instalacji przez okres 15 lat. Decathlon nie ponosi tu żadnych kosztów inwestycyjnych.

W ramach tej współpracy 14 sklepów Decathlonu zostanie wyposażonych w fotowoltaikę. Rozwiązania będą zlokalizowane na parkingach – w formie carportów – oraz w bezpośrednim sąsiedztwie sklepów. Największe moduły zostaną zamontowane w Warszawie, Gliwicach i Białymstoku.

– Wieloletnia współpraca pozwoli nam realnie odpowiedzieć na wyzwania, z którymi mierzy się Klient. Każda z tworzonych instalacji traktowana jest indywidualnie, a jej parametry dostosowane są do potrzeb i możliwości danej lokalizacji. Dzięki rozwiązaniom szytym na miarę możemy zagwarantować długotrwałe korzyści finansowe i środowiskowe zawarte w umowie – wskazuje Anna Dobrowolska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w GreenYellow Polska.

Fotowoltaika obniży koszty działalności sklepów

Współpraca zmniejszy zależność sklepów Decathlon od wahań cen prądu, a także obniży koszty działalności sklepów. Wyprodukowana energia będzie zużywana na bieżące potrzeby w ramach autokonsumpcji, czyli bez wprowadzania do sieci. Dzięki temu Decathlon zaoszczędzi też na opłatach za dystrybucję.

Oszczędność na prądzie to niejedyne zalety przedsięwzięcia. Przy zakładanej rocznej produkcji energii na poziomie około 3 tys. MWh, emisje sieci spadną o ponad 2 tys. ton ekwiwalentu CO2.

– Od lat działamy w duchu zrównoważonego rozwoju, a współpraca z GreenYellow Polska stanowi kolejny wyraz naszej troski o planetę. Zastosowanie energii słonecznej w sklepach pozwoli nam redukować nasz wpływ na środowisko w stopniu jeszcze większym niż dotychczas. To kluczowy krok w naszej strategii. Dążymy do tego, aby każdy z naszych obiektów w coraz większym stopniu korzystał z odnawialnych źródeł energii. Wsparcie GreenYellow Polska w tym kontekście jest nieocenione. Dzięki temu możemy rozwijać się w zgodzie z naturą i coraz lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych klientów – mówi Marcin Dobrzański, Lider Facility Management w Zespole Operacyjnym Decathlon Polska.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza inicjatywa Decathlonu, która ma na celu ochronę środowiska. Ważnym projektem w tym zakresie jest m.in. usługa 2nd Life, działająca już od 2021 roku, która ma na celu wydłużenie cyklu życia produktów. W jej ramach klienci sieci mogą kupić odnowiony używany sprzęt w promocyjnych cenach.