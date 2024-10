Trwa boom na parki handlowe w Polsce. Przyszły rok pobije rekordy

12:29

Autor: mat. pras. Aviton Young

Parki handlowe w Polsce to wciąż stosunkowo nowe zjawisko, ale z danych wynika, że ten segment rynku rozwija się niezwykle dynamicznie. W 2025 r. ukończonych ma zostać rekordowe 500 tysięcy mkw. nowych obiektów tego typu. Co więcej, budowane parki handlowe w ostatnich latach rosną, oferując klientom coraz większą powierzchnię.

Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Parki handlowe w Polsce rozwijają się niezwykle dynamicznie

Tradycyjne centra handlowe powoli ustępują w Polsce miejsca parkom handlowym. To trend, który od lat można obserwować także m.in. w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Przyczyn można wskazać wiele: otwarte, nieposiadające części wspólnych parki handlowe są tańsze w utrzymaniu, marki mogą liczyć w takim obiekcie na większą widoczność niż w zamkniętym centrum handlowym, a sklepy mogą swobodniej ustalać godziny otwarcia. Nie bez znaczenia są też zmiany preferencji nabywców: w czasach, gdy coraz więcej rzeczy kupujemy online, na ogół wolimy podjechać prosto pod wybrany sklep czy outlet niż snuć się godzinami po ogromnym, zamkniętym obiekcie.

Dynamiczny rozwój parków handlowych w Polsce jest wyraźnie widoczny w raporcie „Parki handlowe i obiekty typu convenience”, przygotowanego przez Avison Young oraz Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH), z udziałem wiodących ekspertów w kwestiach prawnych i finansowych – Squire Patton Boggs oraz Forum Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (POLSIF). Jak pisze Paulina Brzeszkiewicz-Kuczyńska, Research and Data Manager w Avison Young, tylko w latach 2020–2023 podaż parków handlowych wzrosła o kolejne 1,1 miliona mkw. GLA, zaś w pierwszej połowie 2024 r. o dodatkowe 180 tysięcy mkw. Co więcej, prognozuje się, że w drugiej połowie 2024 r. przybędzie kolejne 300 tysięcy mkw.

– Ponadto, zgodnie z zapowiedziami inwestorów, w 2025 roku planowane jest ukończenie około 500 tysięcy mkw. nowych obiektów, co będzie rekordowym wynikiem pod względem nowych realizacji – podaje raport.

Większe parki handlowe powstają coraz częściej. Dojrzały rynek w Polsce

Jak wynika z omawianego raportu, z początkami powstawania parków handlowych w Polsce mieliśmy do czynienia pod koniec lat 90., jednak długo ustępowały one miejsca tradycyjnym centrom handlowym. W 2019 r. sektor dysponował już 1,5 mln mkw. GLA parków handlowych powyżej 5000 mkw. GLA. Parkom handlowym popularności niespodziewanie przysporzyła pandemia – specyfika tych obiektów sprawiła, że nawet w czasach lockdownów w większości mogły one pozostać otwarte i obsługiwać klientów.

Od 2020 r. można już mówić o prawdziwym boomie na parki handlowe w Polsce. Co ciekawe, ze względu na dojrzałość rynku większość parków handlowych budowanych od 2020 r. zlokalizowana była w mniejszych miejscowościach i miała nieduże rozmiary (ponad 70% nowych projektów zrealizowanych w tym okresie mieściło się w przedziale od 5 000 do 10 000 mkw. GLA). Obiekty te uzupełniały istniejącą ofertę handlową lub były pierwszymi nowoczesnymi obiektami handlowymi w okolicy.

Teraz jednak coraz częściej budowane są większe parki handlowe. Aktualnie w trakcie budowy lub rozbudowy jest 35 tego typu obiektów o powierzchni powyżej 5000 mkw. GLA, z czego 13 ma powyżej 10 000 mkw. GLA. Największym powstającym obiektem jest PH Osada w Żyrardowie, który zaoferuje 33 000 mkw. GLA.

– [Od 2020 r. – przyp. red.] większe parki handlowe, od 10 000 do 20 000 mkw. GLA, stanowiły 32% nowej podaży, podczas gdy 8 projektów od 20 000 do 40 000 mkw. GLA odpowiadało za 15% nowej powierzchni – podaje raport.

Rośnie podaż małych parków handlowych oraz centrów codziennych zakupów typu convenience

Dynamiczny rozwój sektora małych parków handlowych w Polsce oraz centrów typu convenience pokazuje, że format ten jest coraz bardziej atrakcyjny dla rodzimych nabywców. Szacuje się, że całkowite zasoby takich obiektów w naszym kraju sięgają 1,1 mln mkw. GLA. W większych miastach format covenience pasuje do trendu miast 15-minutowych, oferując mieszkańcom usługi handlowe w najbliższej okolicy.

Z kolei w mniejszych miejscowościach (od 10 do 50 tys. mieszkańców) szybki rozwój małych parków handlowych i formatu convenience sprzyja ekspansji sieci handlowych na obszary, których wcześniej nie brały one pod uwagę. Z kolei klienci w mniejszych miastach zyskują dostęp do produktów i marek, które wcześniej dostępne były głównie w większych ośrodkach.

– Znaczący rozwój nowych obiektów typu convenience oraz parków handlowych przyciąga inwestorów poszukujących stabilnych, długoterminowych możliwości inwestycyjnych o długim okresie WAULT – czytamy w raporcie.

Przejdź do galerii: Największe galerie handlowe w Warszawie. Zobacz zdjęcia