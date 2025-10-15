Przestrzeń biurowa a efektywność pracowników. Jak środowisko pracy wpływa na ludzi i wizerunek firmy?

Rozmowy Plusa: ARUP 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jeszcze kilka lat temu, w czasie pandemii i związanego z nią kryzysu, wiele firm przechodziło na pracę zdalną, ograniczało powierzchnię biurową i wstrzymywało inwestycje w jej modernizację. Dziś trend ten się odwraca – organizacje ponownie stawiają na biura, przy czym najważniejsze stają się ich standard i funkcjonalność.

Komfort pracy a wyniki organizacji

Powrót do biur nie oznacza jedynie zmiany miejsca pracy, lecz przesunięcie akcentu na jej jakość. Zależność między przestrzenią biurową a wynikami firmy można dziś łatwo zmierzyć w liczbach. Badania World Green Building Council z 2016 roku pokazują, że warunki w biurze istotnie wpływają na wydajność zespołów. Lepsza wentylacja może podwoić zdolności poznawcze pracowników, a zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura obniża efektywność od 4 do 6 procent.

Bodźce wizualne i akustyczne są bardzo ważne. Hałas może zmniejszyć produktywność nawet o 66%, podczas gdy naturalne światło i widok na zieleń poprawiają koncentrację oraz zdolność przetwarzania informacji.

To pokazuje, że tzw. „destruktory”, takie jak odblaski na monitorach, źle dobrane oświetlenie czy nieodpowiednia temperatura, nie są drobnymi problemami, lecz realnym zagrożeniem dla efektywności pracowników. Dlatego w nowoczesnych biurach coraz częściej wykorzystuje się inteligentne technologie, które eliminują te bariery i zwiększają komfort pracy.

Wśród nich są dynamiczne systemy zacieniania Somfy – automatyczne osłony wewnętrzne i zewnętrzne, które dostosowują się na bieżąco do pogody. Umożliwiają obniżenie temperatury w pomieszczeniach nawet o 7°C [3] i zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie zimą do 30%.[4]. Mogą być w pełni zintegrowane z systemami BMS, co pozwala na centralne sterowanie oświetleniem, klimatyzacją i osłonami w całym budynku. Rezultatem jest stabilny mikroklimat, lepsza efektywność energetyczna i przestrzeń sprzyjająca komfortowej pracy.

i Autor: Somfy/ Materiały prasowe Badania pokazują, że dostęp do naturalnego światła i widoku na zieleń poprawia koncentrację oraz zdolność przetwarzania informacji

Środowisko pracy dopasowane do pracowników

Inteligentne systemy oferują szerokie możliwości, automatyzując zarządzanie budynkiem i jednocześnie dostosowując się do indywidualnych preferencji użytkowników, co daje im realny wpływ na przestrzeń pracy. Adam Stolarzewicz z Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu podkreśla, że poczucie kontroli nad warunkami pracy i życia jest dla pracowników niezwykle ważne. Publikacja Zeinab Rasouli Kahaki i współautorów z 2022 roku (Applied Ergonomics [5]) pokazuje, że jakość i możliwość regulacji oświetlenia znacząco wpływają na czujność oraz satysfakcję użytkowników. Z kolei badania Barry’ego Haynesa [6] wskazują, że kontrola nad temperaturą czy wentylacją to jeden z kluczowych czynników zwiększających zaangażowanie i efektywność pracowników.

- Biuro stanowi dziś strategiczny element organizacji – mówi Stolarzewicz – to przestrzeń, która realnie oddziałuje na potencjał zespołów i może sprzyjać osiąganiu wysokich wyników. Dlatego tak istotne jest holistyczne podejście do jego projektowania, uwzględniające nie tylko estetykę, ale także ergonomię i inteligentne rozwiązania. Dzięki temu biuro przestaje być jedynie miejscem wykonywania obowiązków – staje się narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej, odzwierciedlając wartości organizacji i wzmacniając jej kulturę – podkreśla.

Inteligentne fasady w fazie przyspieszonego wzrostu

Transformacja podejścia do przestrzeni pracy idzie w parze z dynamicznym rozwojem rynku budynków biurowych i stosowanych w nich technologii. Jeszcze niedawno systemy fasadowe były charakterystyczne dla pionierskich projektów, dziś stają się standardem. Według Verified Market Reports globalny rynek dynamicznych systemów osłon przeciwsłonecznych, wyceniany w 2024 roku na 1,2 miliarda dolarów, do 2034 roku osiągnie wartość 3,5 miliarda, rosnąc w tempie 12,5% rocznie [7]. Ich popularność wynika z unikalnego połączenia korzyści: obniżają koszty eksploatacji, zwiększają komfort pracy, a zarazem kształtują wizerunek budynków i całych miast, czyniąc je rozpoznawalnymi punktami na mapie.

i Autor: Somfy/ Materiały prasowe 2. Nowoczesne biura coraz częściej wykorzystują inteligentne technologie, które poprawiają komfort pracy i efektywność energetyczną

- Przykładem jest Abu Dhabi i powstały w 2012 roku Al-Bah Towers – ikona tzw. „złotej ery” fasad dynamicznych, w której ruchoma osłona inspirowana strukturą plastra miodu pozwoliła zmniejszyć zużycie energii biurowej o połowę i ograniczyć emisję CO₂ o 1750 ton rocznie [8]. To dowód, że technologia może jednocześnie wspierać zrównoważony rozwój i tworzyć nowy symbol miejski. Ale nie musimy szukać aż tak daleko, warto przywołać chociażby planowaną modernizację biurowca w Brnie, gdzie dzięki automatyce i osłonom Somfy szacuje się, że inwestycja zwróci się w 2,5 roku, a koszty chłodzenia spadną o 27 tys. euro rocznie – mówi Krzysztof Majewski, Country Manager Somfy Polska.

Biuro przyszłości – inwestycja w ludzi i w wartość firmy

Nowoczesne biuro to dla pracodawców, architektów i deweloperów inwestycja przynosząca wieloaspektowe korzyści. Przemyślanie zaprojektowane przestrzenie zwiększają zaangażowanie pracowników, zachęcając ich do pracy w biurze, a w dłuższej perspektywie podnoszą wartość nieruchomości średnio o 16% [9]. Dodatkowo, ekologiczne budynki zużywają od 30 do 50% mniej energii [10], lepiej spełniając unijne wymogi dotyczące efektywności energetycznej. Dzięki temu biuro staje się strategicznym zasobem, który wspiera pracowników, kulturę firmy, jej konkurencyjność oraz wyniki finansowe [11].

Podcast miejski Jak oświetlić polskie miasta?

Przypisy:

Loftness 2003. Thayer 1995. Badania TBC dla Francuskiej Federacji Budowlanej. Badania przeprowadzone przez Somfy we współpracy z firmą konsultingową Carbone. Subjective and objective survey of office lighting: effects on alertness, comfort, satisfaction, and safety – PubMed. The Impact of Office Comfort on Productivity. https://www.verifiedmarketreports.com/product/dynamic-solar-shading-system-market. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772940025000347. Amerykański przegląd gospodarczy 2009. UNEP2012. Sustainable Buildings Pay Of For Real Estate Investors | Department of Land Economy.

Zobacz: Najwyższe biurowce Warszawy