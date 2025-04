Realizacja projektu The Elements Resort to dla nas wyróżnienie i kolejna możliwość wykorzystania wieloletniego doświadczenia DORACO przez inwestora prywatnego w budowie obiektów o dużej skali, w wymagających warunkach i terminach. Projektowaliśmy i wybudowaliśmy wiele hoteli i nieruchomości mieszkalnych klasy premium, będących symbolem jakości i dbałości o szczegóły. Jednym z najnowszych projektów, które niedawno ukończyliśmy, jest kompleks apartamentowy Gaja Park w Gdańsku. The Elements Resort to dla nas kolejne wyzwanie, które przyjmujemy z pełnym zaangażowaniem, aby stworzyć obiekt, który stanie się jednym z kluczowych elementów infrastruktury hotelarskiej w rejonie Kołobrzegu. To pożądana destynacja turystyczna dla osób z Polski i zagranicy – mówi

Angelika Cieślowska, Prezes Zarządu, Korporacja Budowlana DORACO.