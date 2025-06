Spis treści

ENERGYLANDIA – Zator (woj. małopolskie). Największy park rozrywki w Polsce

Energylandia to największy park rozrywki w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie. Znajdują się tu kolejki górskie, strefy tematyczne oraz aquapark. Co roku Energylandia poszerza swoją ofertę o nowe atrakcje. W 2024 roku otwarto kolejną strefę tematyczną: Sweet Valley, obejmującą 4 ha powierzchni, w której znaleźć można aż 10 atrakcji.

Wśród nich dwa familijne roller coastery: Choco Chip Creek oraz Honey Harbour zaprojektowane i wyprodukowane przez holenderską Vekomę. Strefę zaprojektowała holenderska firma Jora Vision, a przy całym projekcie pracowało aż 1000 osób.

W sezonie 2025 roku zgodnie z zapowiedziami, Energylandia wzbogaci ofertę o czterogwiazdkowe pole kempingowe Circus Arkadia, które będzie pierwszym w Polsce tematycznym miejscem tego typu. Zaprojektowane w cyrkowym klimacie, stanie się nie tylko strefą noclegową, lecz także pełnoprawną atrakcją parku. Dzięki kolorowej scenografii i detalom przeniesie gości w świat iluzji i zabawy. Circus Arkadia będzie oferować luksusową przestrzeń dla kamperów, pole namiotowe oraz oryginalne sanitariaty, które tematycznie wpiszą się w klimat cyrkowy.

W kolejnych etapach rozwoju Circus Arkadia zyska dodatkowe atrakcje i udogodnienia. Pojawi się kino plenerowe i plac zabaw idealny dla rodzin z dziećmi. W planach jest także opcja wynajmu stylizowanych wozów cyrkowych, pozwalających na nocleg w klimatycznych "cyrkowych apartamentach". Do tej pory nie podano informacji na temat cen, ale właściciele Energylandii zapowiadają, że będą dostosowane do czterogwiazdkowego standardu całego obiektu. Circus Arkadia ma być gotowa do przyjęcia pierwszych gości w sezonie 2025.

Realizacja: 2014– obecnie (ciągła rozbudowa)

Powierzchnia użytkowa: 70 ha, ponad 100 atrakcji, 3 hotele w budowie

Inwestor: Energylandia Sp. z o.o.

SUNTAGO WODNY ŚWIAT – Wręcza (woj. mazowieckie)

To gigantyczny obiekt wybudowany pod Warszawą, otwarty w 2020 roku, w którym można wypocząć w klimacie tropikalnej wyspy. Zlokalizowany na terenie gminy Mszczonów Suntago to największy aquapark w bezpośredniej bliskości Warszawy i na chwilę obecną – największy zadaszony park wodny w Polsce i Europie, który może pomieścić do 15 tys. osób.

Obiekt został podzielony na trzy strefy:

Jamango – wodna dżungla na której znajduje się 18 basenów, łącznie 3,2 km zjeżdżalni, 4 tysiące leżaków i 300 prawdziwych palm. Znajdują się tu 32 tematyczne zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych. Na najmłodszych czekają brodzik i wodne place zabaw. Aby się posilić w strefie Jamango, można skorzystać z restauracji i barów. Nowa barwna przestrzeń ,,Crocodile Island" została otwarta w lutym 2025 roku jako miejsce pełne atrakcji dla najmłodszych. Część tej przestrzeni w Suntago jest miejscem dla całych rodzin, oferująca zabawy i interaktywne doświadczenia. Przygotowane atrakcje stawiają na kreatywną zabawę, ruch i naukę. Wyobraźnię pozwala pobudzać wystrój krainy, który inspirowany jest azteckimi ruinami i przyrodą znaną z tropików. Kolorowe murale, olbrzymia łódź i sensoryczne drzewo mają budzić ciekawość i zachęcać do wzięcia udziału w przygodzie.

Strefa Relax – strefa przeznaczona dla osób starszych, powyżej 16 roku życia. W tej strefie basenowej z ogromnym ogrodem znajduje się 400 palm, sprowadzonych z Florydy, Koaryki i Malezji. Strefa Relax to 18 basenów – m.in termalny, siarkowy i kilka basenów solankowych. W strefie Relax w wydzielonym miejscu pod nazwą Wellness & SPA istnieje możliwość skorzystania z zabiegów i masaży. Do dyspozycji gości pozostają także restauracje.

Saunarium – to także strefa dla gości powyżej 16 roku życia. Znajdują się tutaj sauny suche i mokre oraz łaźnie parowe. Osiągalna jest temperatura nawet stu stopni Celsjusza. Można skorzystać z aromaterapii, ceremonii saunowych, groty solnej, sauny, prysznica Calla ze strumieniem tropikalnego wodospadu, a także ekstremalnych warunków w saunie Mont Blanc z temperaturą minus 12 stopni.

Zastosowanie w obiekcie nowoczesnych technologii pozwala na całoroczne funkcjonowanie w tropikalnych warunkach. Pompy ciepła do pracy wykorzystują do pracy wodę termalną z odwiertu GT-1 WRĘCZA o głębokości 1688 m. Woda geotermalna po uzdatnieniu w Stacji Uzdatniania Wody jest wykorzystywana jako wodociągowa (użytkowa). W basenach ma temperaturę 32 stopni Celsjusza. W budynku stacji pomp ciepła zamontowane są trzy absorpcyjne pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 12,75 MW. Zamontowane są trzy kotły gazowe i jeden kocioł gazowo-olejowy o mocy grzewczej 12,MW.

W obiekcie Parku Wodnego Suntago są 2 przesuwne dachy o powierzchni 1600 m2 każdy (wymiary 40x40m) nad strefami Jamango i Relax, każdy z nich jest napędzany przez 3 napędy elektryczne zasilane napięciem 400V. Dachy poruszają się wzdłuż torowisk i mają własną stację pogodową.

Aquapark Suntago należy obecnie do spółki Global Parks Poland, tę jednak zamierza przejąć amerykańska firma Centerbridge Partners. Transakcja wymaga uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Realizacja: 2017–2020

Powierzchnia użytkowa: 20 ha: 32 zjeżdżalnie, 18 basenów, 4000 m² powierzchni SPA

Inwestor: Global Parks Poland

MAJALAND. Tematyczne parki rozrywki (woj. lubuskie, mazowieckie, pomorskie)

Majaland to już trzy parki tematyczne w Polsce, należące do Momentum Leisure i Grupy Plopsa. Znajdują się one w trzech lokalizacjach:

Majaland Kownaty, 66-235 Kownaty, otwarty w 2018 roku.

Majaland Warsaw, ul. Przelotowa 1, 05-462 Góraszka - otwarty w 2022 roku. W bliskim sąsiedztwie Majalandu firma Nhood uzyskała pozwolenie na budowę pierwszego etapu Projektu Góraszka – wielofunkcyjnego kompleksu typu mixed-use. W pierwszej kolejności w Góraszce powstanie infrastruktura techniczna dla partnerów zewnętrznych. Potem rozpocznie się budowa samego centrum handlowego. Prace mają potrwać dwa lata. Wiadomo, że na terenie obiektu ma powstać aquapark.

Majaland Gdańsk, ul. Meteorytowa 12, 80-299 Gdańsk - otwarty w 2024 roku.

Parki oferują 26 atrakcji zewnętrznych jak i wewnętrznych, dla wszystkich grup wiekowych, m.in. karuzelę dinozaurów, karuzelę motyli, miasteczko samochodowe, rollercoaster Wikingów, Sky Fly wznoszący się na wysokość 22 m, zjeżdżalnie wodne — Aqua Team Playground, place zabaw, kulki, teatr i wiele innych. Znajdują się tam również liczne punkty gastronomiczne oraz sklep.

Momentum Leisure i Plopsa zmierzają w kierunku jeszcze większej ekspansji marki. Park Majaland powstanie przy Europie Centralnej w Gliwicach, na terenie o powierzchni 6,7 ha. W kwietniu 2024 roku firma Momentum Leisure nabyła działkę od właściciela galerii, Funduszu Mitiska REIM. Obecnie trwa etap projektowania parku i nawiązywania szerszej współpracy z Centrum Handlowym Europa Centralna, zlokalizowanym w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Na inwestycje będzie się składać park rozrywki oraz park wodny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja będzie gotowa w 2026 roku.

Realizacja: 2018. 2022, 2024

Powierzchnia użytkowa: 10 ha, 26 atrakcji tematycznych

Inwestor: Studio Plopsa, Momentum Leisure

MANDORIA – Miasto Przygód - Rzgów (woj. łódzkie). Pierwszy w Polsce całoroczny, zadaszony park tematyczny stylizowany na renesansowe miasto handlowe

Mandoria to największy w Europie kryty park rozrywki, położony w Rzgowie, tuż obok Łodzi.

Park przenosi gości w realia XVI-wiecznego renesansowego miasta handlowego. W cenie biletów jest ponad 20 atrakcji, takich jak coaster „Merkant”, „Karawanę”, czyli największą w kraju dwupoziomową karuzelę wenecką, „Klejnot” – karuzelę łańcuchową z podwójnymi krzesłami, statek Galeon – duży okręt wirujący nad portem, strzelnicę piracką oraz Zatokę Piskorza, czyli sadzawkę wodną ze zdalnie sterowanymi łódkami.

Od maja 2024 roku odwiedzający Mandorię mogą cieszyć się nową atrakcją: Kilofem, który znajduje się w strefie Arkady. To karuzela typu wave blaster, przeznaczona dla dzieci już od 120 cm wzrostu. Atrakcja ma charakter tematyczny i wpisuje się w spójny koncept wystroju strefy. Reklamowana jest jako „narzędzie zdolne rozłupać najtwardsze marmury”, które zapewnia niezwykłą moc wrażeń.

W styczniu 2025 roku Mandoria otworzyła swoją najnowszą atrakcję – rollercoaster Aquila. Jest to najszybsza i najwyższa kolejka w parku, osiągająca prędkość do 70 km/h na trasie o długości 445 metrów, z imponującą 25-metrową wieżą. Aquila to czwarty rollercoaster w Mandorii, który zapewnia emocje zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Aquila to tzw. Family Launched Coaster – specjalny typ coastera charakteryzujący się rozpędzaniem wagoników pociągu do maksymalnej prędkości w jak najkrótszym czasie za pomocą magnetycznego systemu napędu wystrzeliwującego wagoniki niczym pocisk. Family Launched Coaster to nowy model holenderskiego producenta Vekoma, jest to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie rollercoasterów i pierwszy tego typu dostępny dla dzieci już od 95 cm wzrostu.

Inwestor Mandorii, PTAK S.A. zamierza także zainwestować w wielkopowierzchniowy park rozrywki w Łutynówku koło Olsztynka. Obiekt ma zająć nawet 300 ha i projektowany jest jako największy park rozrywki w Polsce. Pojawił się jednak problem natury formalno-prawnej. Organizacje ekologiczne wnioskowały o unieważnienie decyzji środowiskowej wydanej przez burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Według SKO inwestor nie wziął pod uwagę tego, jak budowa parku wpłynie na populację żółwia błotnego w niedalekim Rezerwacie Bagno Nadrowskie. Obecnie cała procedura prawdopodobnie zacznie się od nowa.

Realizacja: 2019–2021

Powierzchnia użytkowa: 15 000 m², 20 dużych atrakcji, w tym kolejki górskie

Inwestor: PTAK S.A.

LEGENDIA – Śląskie Wesołe Miasteczko

Legendia, zlokalizowana w Chorzowie, to najstarszy polski lunapark, który przeszedł gruntowną modernizację, stając się nowoczesnym parkiem tematycznym. Od blisko 60 lat Śląskie Wesołe Miasteczko zapewnia doskonałą zabawę gościom w każdym wieku. Na 26 ha, w pięknym otoczeniu zieleni i w sąsiedztwie klimatycznego jeziora, zlokalizowanych jest ponad 40 atrakcji, w tym dziecięcych, familijnych oraz ekstremalnych.

Od maja 2015 roku Śląskim Wesołym Miasteczkiem zarządza słowacka spółka Tatry Mountain Resorts (TMR).

Przy wejściu na gości czeka strefa wejściowa złożona z kamieniczek zbudowanych na styl XIX-wiecznych budynków z kasami, sklepem z pamiątkami, kawiarnią oraz wypożyczoną z Centrum Górskiego "Korona Ziemi" ekspozycją makiet gór wchodzących w skład Korony Ziemi oraz pamiątek związanych z polskim himalaizmem. W 2017 roku park zyskał nowe strefy tematyczne, takie jak Magical Mountains, Magical Village, Valley of Dreams i Magical Forest.

Park wzbogacił się również o interaktywną atrakcję typu Dark Ride – Bazyliszek, która zdobyła wiele prestiżowych nagród branżowych. Jest to atrakcja typu indoor, rozgrywającą się w zamkniętym budynku, dzięki czemu może ona być uruchomiona nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Zajmuje blisko 1000 m2 powierzchni, jej maksymalna przepustowości to 1500 os./h, a sam przejazd trwa ok. 4,5 minuty. Nie posiada limitu wieku i wzrostu.

6 czerwca 2020 roku park otworzył atrakcję wodną produkcji niemieckiej firmy Hafema Water Rides GmbH pod nazwą Dolina Jagi. Otwarcie atrakcji zostało przesunięte z powodu trwającej wówczas epidemii COVID-19. Atrakcja została nagrodzona 3. miejscem w rankingu European Star Award dla najlepszych nowych atrakcji otwartych w 2020 roku w Europie.

Na gości czekają także dobrze znane i lubiane urządzenia np. wielka gwiazda, duże samoloty czy filiżanki, jak również nowości, m.in. Diamond River - ześlizg do wody z wysokości 8 i 12 m.

Sztandarową atrakcją Legendii jest Lech coaster, jedna z największych atrakcji miasteczka. Jego wysokość wynosi 40 metrów, długość toru to 908 metrów, 4 inwersje, a maksymalna prędkość to 95km/h.

W Legendii zmodernizowano także nowoczesny Elektroniczny System Obsługi Klienta, w skład którego wchodzą bramki i kołowrotki wejściowe oraz system sprzedaży biletów, dostarczone i zainstalowane przez BASE SYSTEM.

Realizacja: 2016–2019 (modernizacja)

Powierzchnia użytkowa: 26 ha, ponad 40 atrakcji

Inwestor: Tatry Mountain Resorts

RABKOLAND. Park dla dzieci w Rabce-Zdrój (woj. małopolskie)

Obiekt zlokalizowany w samym sercu malowniczej Rabki-Zdrój, przy ul. Podhalańskiej 2A, wpisuje się w wyjątkową panoramę Podhala. Powstał w 1988 roku lunapark położony w krainie Kotliny Rabczańskiej, nad potokami Poniczanka i Raby w Rabce-Zdroju, na powierzchni 2 ha.

Każdego roku kompleks jest otwarty od końca kwietnia do ostatniego dnia września, goszcząc w swych progach dzieci i dorosłych. W 2019 roku lunapark został poddany renowacji i przebudowie. Park Rabkoland zmodernizowano i podzielono na sześć stref tematycznych. Otwarto takie strefy, jak: Machinarium, Farma cioci Maryni, Góralsko Dżungla, Dolina Trzmiela, Wioska Wikingów i Strefa Cyrkowa, gdzie można obejrzeć pokazy z udziałem mechanicznych zwierząt i artystów cyrkowych.

W Rabkolandzie znajdują się karuzele, diabelski młyn, autodrom, samochodziki, rollercostery, place zabaw oraz strefa, gdzie dzieci mogą bawić się koparkami czy klockami. W parku rozrywki Rabkoland cyklicznie organizowane są pokazy i spektakle teatralne oraz spotkania z bohaterami parku.

Goście znajdą w Rabkolandzie 48 atrakcji, m.in. takich, jak:

Cyrk Luna – to miejsce, które przenosi nas do świata kolorów i zwierząt cyrkowych. To tu znajdziemy kolejkę prowadzącą przez kolorowy cyrk oraz krzywy dom klauna Mareczka. Nie brakuje też atrakcji, jakimi są krzywe lustra. Znajduje się tu również pomieszczenie do budowania z wielkich klocków oraz małpi gaj zwany Rura Parkiem,

Wielki Zaginacz Czasoprzestrzeni- diabelski młyn, z którego widać panoramę Rabki-Zdroj,

Wieże Warzywne, czyli unikatowy plac zabaw dla wszystkich,

Wesoła Zagroda- jedyne w Polsce miejsce ze śpiewającymi zwierzętami,

Wiking Coaster — kolejka górska,

Spiżarnia i Ogródecek. Spiżarnia została zaprojektowana w stylu dark attraction walk-through, co oznacza przestrzeń, przez którą zwiedzający przemieszczają się, doświadczając określonych wrażeń. Pomieszczenia wzbogacono o liczne efekty dźwiękowe i świetlne, a także elementy ruchome, które wprowadzają subtelny dreszczyk emocji. Atrakcja została stworzona w taki sposób, aby mogły z niej korzystać również młodsze i bardziej wrażliwe dzieci. Stanowi połączenie domu strachu, escape roomu oraz pokoju sensorycznego. Proces budowy wymagał zaawansowanej logistyki i zaangażowania wielu specjalistów – od zespołu projektowego, przez inżynierów dźwięku, po artystów odpowiedzialnych za warstwę wizualną.

Realizacja: 2016–2019 (modernizacja)

Powierzchnia użytkowa: 2 ha, 48 atrakcji

Inwestor: Wanda i Piotr Wiecha

PARK ROZRYWKI JULINEK (woj. mazowieckie)

Podwarszawski Julinek Park działa na terenie dawnej Bazy Cyrkowej w Julinku. Park inspirowany jest historią polskiego cyrku, z atrakcjami sportowo-rekreacyjnymi i szeroką ofertą edukacyjną. Na 30 hektarach znajduje się tu wiele atrakcji, w tym park linowy, przedstawienia cyrkowe, wesołe miasteczko, dmuchańce, pole do mini golfa czy ścianka wspinaczkowa. Działa tu także duża odkryta strefa basenowa, restauracje i obiekty noclegowe.

Park Wodny to strefa zabawy o powierzchni 20 000 m2. W skład obiektu wchodzi 5 zjeżdżalni o łącznej długości 167m, strefa basenowa poziomowana do głębokości maksymalnej 2 m, a także spray park - rekreacyjna strefa z niewielką ilością wody z interaktywnymi zabawkami i armatkami wodnymi, zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać również dzieci z ograniczoną mobilnością.

W Julinku zlokalizowany jest największy park linowy istniejący w naturalnym drzewostanie. Obecnie większość tego typu miejsc jest budowanych na słupach. W Julinku do dyspozycji Gości jest 9 tras, liczących około 1300 metrów długości.

Teraz Julinek Park wzbogaci się o nową atrakcję. Pasażerowie działającej w Julinku rodzinnej kolejki górskiej Dragon będą mogli skorzystać z opcji przejazdu VR. Veles Productions to dostawca adaptowalnych usług XR (Extended Reality). Firma zajmuje się tworzeniem interaktywnych doświadczeń, zarówno od strony software’owej, jak i sprzętowej. Najnowsza propozycja od Veles to rozwiązanie stworzone z myślą o parkach rozrywki.

Realizacja: 2015–obecnie

Powierzchnia użytkowa: 30 ha, 50 atrakcji, 2 hotele

Inwestor: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A

Kiedy planowane jest otwarcie Hossolandu (woj. zachodniopomorskie)? Czy stanie się on konkurencją dla Energylandii?

Budowa Hossolandu ruszyła już we wrześniu 2022 roku. Nowy park tematyczny budowany jest we wsi Kiełpino, która znajduje się niedaleko Gryfic w województwie zachodniopomorskim. Park znajduje się przy drodze ekspresowej S6. Nowy park rozrywki powstaje w miejscowości Brojce na Pomorzu Zachodnim, który aspiruje do miana największego parku w Polsce i bezpośredniego rywala Energylandii. Otwarcie zaplanowano na 31 maja 2025 roku. Zajmujący 40 hektarów park będzie podzielony na cztery tematyczne krainy inspirowane bałtyckimi legendami: rybackie Miasto Syrenki, baśniową Baltambryę, Krainę Wikingów oraz smoczą Dolinę Kopalni. Główne motywy przewodnie, opowieści o syrenach, wikingach i bursztynie, mają stworzyć unikalny klimat przyciągający rodziny i miłośników przygód. Lokalizacja niedaleko wybrzeża czyni Hossoland atrakcyjną opcją dla turystów odwiedzających polskie Wybrzeże, a także dla gości z Berlina, dla których park ten będzie bliżej niż niemiecki Hansa-Park.

W kompleksie znajdą się rollercoastery, ekstremalne karuzele, fontanny multimedialne, place zabaw, przejażdżki dla dzieci. Łącznie ma to być 50 atrakcji. Docelowo w Hossolandzie powstanie też aquapark oraz kolejne krainy tematyczne.