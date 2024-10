Hotel Gołębiewski w Pobierowie - kiedy otwarcie hotelu giganta nad morzem? Zdjęcia

Kiedy otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie? Największy hotel w Polsce - Gołębiewski Pobierowo - miał się otworzyć w te wakacje. Okazało się to jednak nierealne. Obecnie trwa tam legalizacja basenów zewnętrznych, zalegalizowano też kotłownię. Jednak odbiory całego obiektu jeszcze się nie zaczęły, powiedział nam powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Gryficach. Przypomnijmy, że Gołębiewski w Pobierowie nad morzem, zaledwie 150 m od plaży, jest 5. po Mikołajkach, Karpaczu, Białymstoku i Wiśle hotelem tej luksusowej sieci.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie - aktualności

Hotel Gołębiewski w Pobierowie wydawał się już bliski otwarcia. Pojawiły się nasadzenia roślinności, imponujące baseny i zjeżdżalnie. Wewnątrz przygotowano już m.in. kryte baseny, jacuzzi, sale kinowo-teatralne czy kręgielnię. Ukończono również prace nad częścią pokoi dla gości. Pierwszy etap jest już prawie gotowy na przyjęcie gości do części obiektu.

To największy hotel w Polsce. Co się obecnie dzieje w tym miejscu i kiedy hotel może być oddany do użytku? Może się to stać po pozytywnie zakończonych odbiorach technicznych obiektu. Jednak, jak dowiedzieliśmy się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryficach, odbiory jeszcze się nie zaczęły.

- Prawdopodobnie nie zaczną się już w tym roku. Może na początku przyszłego. To jest ogromny obiekt. Niedawno zalegalizowaliśmy tam dopiero kotłownię, trwa legalizacja basenów zewnętrznych, które także powstały jako samowola budowlana - powiedział nam Janusz Zaryczański, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Gryficach.

Nie były to jedyne samowole, jakie PINB wykrył na budowie tej inwestycji. Pierwszą z nich odkryto jeszcze na etapie budowy fundamentów, kiedy możliwe było szybkie jej rozebranie i uniknięcie przez właściciela sporych opłat legalizacyjnych.

Jak mówi inspektor Janusz Zaryczański, najpierw powinny się tam odbyć odbiory przeciwpożarowe, wykonane przez strażaków, dopiero potem mogą tam wkroczyć inspektorzy budowlani, o ile oczywiście wniosek o odbiór złoży inwestor. Same odbiory też mogą potrwać dość długo, zważywszy na wielkość obiektu i liczbę inspektorów pracujących w PINB w Gryficach.

Kiedy otwarcie Hotelu Gołębiewski nad morzem?

Początkowo otwarcie hotelu miało nastąpić w 2021 roku, jednak pandemia przyczyniła się do opóźnienia prac. Hotel miał być gotowy na wakacyjny sezon w 2023 r. Potem pisano otwarciu w III lub IV kwartale 2023 r. Z tych planów również nic nie wyszło. Jeśli inwestor złoży wniosek o odbiory sprawy mogą potoczyć się szybciej.

Gdyby odbiory hotelu wypadły w miarę pozytywnie i nie byłyby konieczne jakieś postępowania naprawcze obiekt mógłby bez problemu zacząć działać już w nowym sezonie letnim. Wszystko jednak zależy od tego, jakie plany ma inwestor i kiedy złoży wniosek o przeprowadzenie odbiorów.

- Nie wiem ile zajęłoby sprawdzenie obiektu strażakom, gdybyśmy my zaczęli odbiory naszymi siłami i wkroczyło tam trzech inspektorów, to mogłoby to potrwać kilka tygodni, może nawet miesiąc - powiedział nam Janusz Zaryczański.

Gołębiewski Pobierowo - co w pierwszym etapie inwestycji?

Najbardziej reprezentacyjna część Hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już prawie gotowa. Jak podaje Głos Szczeciński, prowadzone są ostatnie prace w częściach wspólnych obiektu: przygotowana jest już recepcja, w holu wejściowym – o powierzchni ponad 2,5 tys. m² – została położona marmurowa podłoga i zawisły ogromne żyrandole, dobiegły końca prace w części basenowej. W ulokowanych na parterze dwóch restauracjach trwają ostatnie prace aranżacyjne.

Według ostatnich doniesień w pełni gotowe są już pokoje ulokowane w zachodniej części hotelu. Mają one powierzchnię około 50-60 m² i są podzielone na kilka stref funkcjonalnych, takich jak strefa sypialniana, wypoczynkowa czy strefa rozrywki. Do każdego z pokoi przynależy około 8-metrowy taras.

Hotel Gołębiewski Pobierowo - cennik

Niestety, cena pobytu w nowym hotelu nie jest jeszcze znana. Można się spodziewać, ze cennik podany zostanie tuż przed samy otwarciem hotelu. Być może jeszcze w czerwcu.

Jak wygląda hotel w Pobierowie?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to gigantyczna inwestycja, nawiązująca swoją bryłą do wyglądu statku pasażerskiego. Obiekt ma 13-kondygnacji, w tym 11 pięter nadziemnych i dwie kondygnacje podziemne. Docelowo ma być w nim 1200. pokoi, w których nocleg znajdzie ponad 3 tys. gości. Powierzchnia całkowita budynku to 180 tys. m². Jest największym ze wszystkich hoteli w ramach sieci Gołębiewski i zarazem największym takim obiektem w Polsce.

Hotel ma własne ujęcia wody, zewnętrzne i wewnętrzne baseny, aquapark, spa, restauracje, pub, ogólnodostępną kawiarnię, dwie sale teatralno-kinowe, a także zaplecze konferencyjne.

Obiekt oddalony jest ok. 60 kilometrów od Kołobrzegu i 40 kilometrów od Międzyzdrojów.

Hotel Gołębiewski Pobierowo - zdjęcia

Lokalizacja hotelu Gołębiewski