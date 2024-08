Luksusowy hotel Altus Palace we Wrocławiu powstał z dawnego Pałacu Leipzigera. Zobacz metamorfozę zabytku

Budynek, w którym mieści się dziś olśniewający wyglądem i luksusem hotel Altus Palace we Wrocławiu, przeszedł długą drogę. Wybudowany w XIX w. jako rezydencja bankiera, dawny Pałac Leipzigera pełnił później także funkcje biurowe i mieszkalne. Jak udało się przywrócić zabytkowi blask? Prezentujemy przemianę w ramach cyklu „Metamorfozy na Plus”.

Hotel Altus Palace we Wrocławiu – dawny Pałac Leipzigera w nowej roli

Jeszcze dekadę temu XIX-wieczny zabytek przy ul. Wierzbowej 15 we Wrocławiu nie przyciągał spojrzeń przechodniów – podniszczony, poszarzały budynek był zaledwie cieniem samego siebie. Dawny Pałac Leipzigera, który większość swojego istnienia spędził w roli biurowca, dostał drugą szansę w 2016 r., kiedy to nabyła go firma Torus z Gdańska. Kilka lat później, w roku 2019, rozpoczęła się widowiskowa metamorfoza, dzięki której zabytek nie tylko odzyskał blask, ale także zyskał zupełnie nową funkcję. Renowacja bynajmniej nie była jednak prosta.

– W cyklu „Metamorfozy na Plus” prezentujemy przedsięwzięcia, dzięki którym zapomniane historyczne obiekty i wnętrza otrzymują drugie życie za sprawą pasjonatów, racjonalnych biznesmenów, rzetelnych samorządowców, czy wreszcie – niespokojnych dusz... Wszyscy oni ożywiają dzięki swoim wizjom dorobek umysłów i rąk pokoleń architektów, inwestorów i budowniczych, którzy na placu budowy zostawili przed laty nadzieję, że ich dzieło ucieszy w odległej przyszłości jeszcze niejedno oko…

Pałac Leipzigera we Wrocławiu – historia. Powstał na działce po ujeżdżalni koni

Budynek mieszczący obecnie hotel Altus Palace wybudowano w latach 1872–1874 dla żydowskiego bankiera Ignatza Leipzigera. Powstał na posesji, na której poprzednio znajdowała się ujeżdżalnia koni. Pałac Leipzigera powstał według projektu Karla Schmidta – postaci ważnej dla Wrocławia, bo odpowiedzialnej m.in. za zabudowę Wzgórza Partyzantów oraz przebudowę Opery Wrocławskiej.

Pełen przepychu pałac powstał na planie prostokąta z dwoma ryzalitami i pierwotnie miał wjazd dla pojazdu zaprzęgowego, z którego właściciel wysiadał bezpośrednio do reprezentacyjnej klatki schodowej wykonanej w stylu malarstwa pompejańskiego, z doświetlającym wnętrze przeszkleniem u góry. Na posesji znajdowała się także stajnia dla koni. Co ciekawe, na tym początkowym etapie pałac pełnił funkcję siedziby banku – znajdowało się tu m.in. kilka sejfów.

Leipziger nie korzystał jednak z budynku długo, gdyż już po kilku latach sprzedał budynek Urzędowi Powiatowemu (Kreisausschuss). Ten zadomowił się tu na długo, bo aż do 1945 r. W międzyczasie w obiekcie działała także m.in. giełda zbożowa. Po drugiej wojnie światowej, już po przyłączeniu Wrocławia do Polski, budynek ponownie pełnił funkcje biurowe, ale nie tylko – w gmachu mieszkało też kilka rodzin, co zakończyło się dopiero w latach 80. W latach 70. XX w. z budynku zaczął korzystać jego ostatni biurowy najemca – Przedsiębiorstwo Geologiczne „Proxima”. Geolodzy pozostali użytkownikami dawnego Pałacu Leipzigera przez cały okres transformacji ustrojowej i później.

W 2010 r. zabytek po raz pierwszy wystawiono na sprzedaż, z ceną wywoławczą 30 mln zł. Znalezienie nabywcy nie było jednak łatwe – poszukiwania potrwały 6 lat. Dopiero w 2016 r. nowym właścicielem gmachu została firma Torus, która postanowiła odrestaurować Pałac Leipzigera i przekształcić go w luksusowy hotel.

– Bardzo chcieliśmy zaistnieć we Wrocławiu. To miasto z dużą siłą, dynamicznie rozwijające się, ze świetnym potencjałem w segmencie hotelowym, zwłaszcza w centrum. Jak pierwszy raz zobaczyłem budynek Pałacu Leipzigera, wyobraziłem sobie, jak mógłby wyglądać i to się spełniło, chyba nawet z nawiązką – mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus, inwestora i generalnego wykonawcy renowacji budynku.

Zobacz galerię: Dawny Pałac Leipzigera zamienił się w luksusowy Altus Palace Hotel

Renowacja Pałacu Leipzigera pełna wyzwań. Prace odsłoniły pamiątki przeszłości

Zanim roboty budowlane mogły się rozpocząć, przeprowadzono dogłębne badania archeologiczne. Pozwoliły one dokonać licznych fascynujących odkryć – podczas badania piwnic znaleziono XV-wieczny kanał odprowadzający wodę do fosy. Został on zabezpieczony i zakryty.

– Wiedzieliśmy, że budynek stoi na śladzie dawnej fosy i okazało się, że jest posadowiony w bardzo przemyślany sposób, na ówczesnej konstrukcji palowej, którą stanowiły łuki i filary – bardzo solidna konstrukcja, która zapewnia mu stabilność po dziś dzień – wyjaśnia mgr inż. arch. Anna Kościuk z pracowni Archikon.

Ciekawe pamiątki pozostały również po krótkim okresie, gdy pałac był siedzibą banku. W gmachu ocalał m.in. przedwojenny skarbiec oraz rozmaite sejfy. W części okien zachowały się z kolei stalowe rolety, które miały nie tylko osłaniać przed palącym słońcem, ale też chronić budynek przed ostrzałem.

– Budynek był bardzo zaawansowany technologicznie, jak na tamte czasy. Solidna konstrukcja wykorzystująca najnowsze, znane wtedy metody. Podczas prac fundamentowych odkryliśmy warstwę kamienia łupkowego – była to ówczesna izolacja pozioma, dzięki czemu mury nie przepuszczały wody – opowiada Marcin Frozyna, dyrektor ds. inwestycji w firmie Torus.

Prace renowacyjne przy dawnym Pałacu Leipzigera we Wrocławiu wystartowały na początku 2019 r. Projekt renowacji stworzyła pracownia Archikon z Wrocławia, zaś projekt zmian we wnętrzach – Pracownia LOFT Magdalena Adamus. Stan części elementów budynku był zły, a konstrukcja wymagała wzmocnienia. Co więcej, renowacja była jednocześnie przebudową, gdyż dawny biurowiec miał teraz pełnić funkcję hotelową. Wyzwaniem było m.in. połączenie dbałości o historyczny detal z koniecznością modernizacji instalacji.

– Aby dostosować obiekt do nowych, hotelowych funkcji, musieliśmy mocno w niego zaingerować od strony budowlanej. Wzmocniliśmy jego konstrukcję, a pod znaczną częścią pałacu powstała nowa piwnica, której pierwotnie nie było – dodaje Frozyna.

Altus Palace Hotel nabiera kształtów. Dekoracjom przywrócono blask

Niemały wysiłek włożono w odrestaurowanie elementów dekoracyjnych. Podczas prac odkryto, że pierwotnie wiele z materiałów zastosowanych we wnętrzach imitowało inne – stiukowe sufity pomalowano tak, by przypominały drewno, a drewniane balustrady upodobniono do marmurowych. Zdejmując pieczołowicie kolejne warstwy, udało się w końcu ustalić oryginalny wygląd tych i innych elementów, a następnie go wyeksponować. Pod okiem konserwatora zabytków odsłonięto i odrestaurowano m.in.:

kamienny wykusz sali balowej,

posadzki taflowe z bordiurami,

lustro w sali balowej,

stiuki marmuryzowane,

sztukaterie,

oryginalny barokowy sufit,

liczne detale kamienne i złocenia,

piaskowe wykusze na elewacji,

odkryte na fragmencie sztukaterii rysunki jednego z robotników pracujących przy którejś z przebudów pałacu.

– Był to na pewno jeden z trudniejszych obiektów, przy których pracowałam, ale też przeszedł największą metamorfozę – był bliski ruiny, w złym stanie technicznym, a teraz – można powiedzieć – znowu, pod każdym względem przypomina pałac – nie kryje dumy przedstawicielka pracowni Archikon.

Otwiera się pięciogwiazdkowy hotel Altus Palace. Wrocław odzyskuje dawną perełkę

Pełna wyzwań renowacja z uwagi na pandemię dobiegła końca później, niż planowano – w 2022 r. W lipcu poinformowano, że hotel Altus Palace jest gotowy, a od 1 sierpnia 2022 r. obiekt zaczął przyjmować gości. Wewnątrz historycznego budynku powstało 81 pokoi i apartamentów, bar, restauracja, sala konferencyjna, siłownia, a także strefy Wellness i SPA.

Odrestaurowany budynek dawnego Pałacu Leipzigera zdecydowanie przyciąga dziś spojrzenia i jest doceniany nie tylko przez odwiedzających go gości. W 2023 r. hotel Altus Palace znalazł się wśród laureatów konkursu „Piękny Wrocław”, zdobywając drugą nagrodę.

– Sama inwestycja była niezwykle wymagająca. Trudności z przywróceniem dawnego blasku były większe, niż zakładaliśmy, a na to nałożył się trudny, pandemiczny czas. Uważam jednak, że obecnie jest to jeden z ciekawszych wyborów jeśli chodzi o butikowe hotele, nie tylko we Wrocławiu, ale w Polsce. Jestem autentycznie dumny, że razem z partnerami udało nam się osiągnąć taki efekt – mówi prezes spółki Torus.

