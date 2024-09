Powstaje Designer Outlet Kraków. Co planuje deweloper? Zapytaliśmy

Powstaje Designer Outlet Kraków. Dla inwestora i dla klientów liczy się lokalizacja

12:34

W Krakowie trwa budowa centrum Designer Outlet Kraków. To flagowy obiekt KG Group na rynku nieruchomości handlowych. Otwarcie obiektu przewidziano na pierwszą połowę 2025 roku. O wyzwaniach i korzyściach z tego typu inwestycji mówi Krzysztof Gaczorek, prezes KG Group i ekspert na rynku tego typu nieruchomości.

W Krakowie powstaje Designer Outlet Kraków

To centrum wyprzedażowe, które dzięki bogatej i zróżnicowanej ofercie handlowej oraz atrakcyjnej lokalizacji ma się stać magnesem nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale także całej Małopolski i województw ościennych. Ponadto centrum uzupełni ofertę kompleksu handlowego, który tworzymy wraz z działającymi już dwoma centrami Atut Galicyjska - podkreśla prezes KG Group.

Designer Outlet Kraków zaoferuje ponad 100 sklepów znanych marek modowych i lifestylowych z codziennymi rabatami od -30% do -70%. Centrum powstaje w pobliżu ulic Nowohuckiej i Galicyjskiej, w centralnej części miasta, która od lat utożsamiana jest z handlem detalicznym. To bardzo korzystna lokalizacja z wielu powodów. Z jednej strony dzięki dynamicznie rozwijającej się infrastrukturze mieszkaniowej w sąsiedztwie, a z drugiej dzięki doskonałemu połączeniu z autostradą A4 łączącą Rzeszów, Kraków i Wrocław oraz drogą ekspresową S7, łączącą Gdańsk i Kraków.

KG Group zapowiedziała otwarcie Designer Outlet Kraków na pierwszą połowę 2025 roku.

Autor: KG Group Krzysztof Gaczorek

Rozmowa z Krzysztofem Gaczorkiem, prezesem zarządu KG Group

Przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w centra typu outlet ważne jest uwzględnienie zarówno korzyści, jak i wyzwań z tym związanych. O najważniejszych z nich rozmawiamy z Krzysztofem Gaczorkiem, prezesem zarządu KG Group – dewelopera, który buduje centrum handlowe Designer Outlet Kraków oraz ROS Retail Outlet Shopping – firmy odpowiedzialnej za proces najmu i zarządzanie.

Jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się podejście deweloperów do układu powierzchni w centrach outletowych? W jaki sposób?

Tak, w ostatnich latach podejście deweloperów do układu powierzchni w tego typu obiektach uległo zmianie. Przede wszystkim obecnie stawia się nie tylko na sklepy z ofertą modową, ale także na punkty gastronomiczne i usługi, które przyciągają szerszą grupę klientów i sprawiają, że ich pobyt w centrum się wydłuża. Dziś szczególnie zwraca się uwagę na doświadczenie zakupowe. Wizyta w centrum nie polega już tylko na zaspokojeniu potrzeb zakupowych, ale wnosi więcej wartości. W tym celu projektuje się przyjazne, przemyślane architektonicznie wnętrza, miejsca relaksu, strefy foodcourt, większe parkingi z szerszymi miejscami postojowymi. Na znaczeniu zyskują przestrzenie zaprojektowane w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, na przykład takie, które w maksymalnym stopniu wykorzystują światło dzienne. Wzrost świadomości ekologicznej sprawia, że deweloperzy budują w sposób zrównoważony, wykorzystują niskoemisyjne materiały i stosują rozwiązania energooszczędne, a to także wpływa na funkcjonalność przestrzeni. Wszystkie te zmiany są wprowadzane w celu lepszego dopasowania do potrzeb współczesnych konsumentów.

Czy to lokalizacja jest najważniejszym kryterium przy wyborze centrum typu outlet przez najemców?

Stanowi ona znaczący czynnik podczas wyboru centrum handlowego przez jego najemców. Dobra lokalizacja oznacza łatwiejszy dostęp dla klientów, co zwiększa szanse na większy ruch i sprzedaż. Oczywiste jest, że obiekt położony w mieście będzie atrakcyjniejszy w oczach najemców niż ten, który znajduje się na jego obrzeżach, głównie ze względu na dostęp do rozbudowanej komunikacji miejskiej. Do Designer Outlet Kraków, którego otwarcie planowane jest na wiosnę 2025 roku, klienci będą mogli dostać się liniami komunikacji miejskiej, a co więcej, bezpośrednio w strefie obiektu znajdzie się przystanek autobusowy. Centrum outletowe będzie też funkcjonowało w szerszej strefie handlowej, już wcześniej stworzonej i uruchomionej przez KG Group. Z myślą o klientach dla ich wygody przygotowaliśmy w ramach tej strefy obszerny parking. Dla najemców lokalizacja miejska ma także znaczenie ze względu na lepszą ekspozycję ich marek, która przełoży się na skuteczniejsze pozyskiwanie ich klientów. Inne czynniki, takie jak warunki najmu, wielkość powierzchni czy wsparcie marketingowe, mają również duże znaczenie, ale lokalizacja często stanowi fundament decyzji najemców.

Budowa na terenach miejskich wiąże się z ingerencją w istniejącą infrastrukturę. Co to oznacza dla inwestora?

Budowa centrum handlowego często wymusza pewne działania po stronie dewelopera, by wpisać się możliwie najlepiej w miejski krajobraz i jego funkcjonalność. Kraków, jedno z największych miast w Polsce, często boryka się z problemami komunikacyjnymi, takimi jak zatłoczone drogi i ograniczona przestrzeń miejska. Jako inwestor uwzględniamy te wyzwania i podejmujemy kroki w celu minimalizacji ich negatywnych aspektów. KG Group zainwestowało w przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Nowohuckiej, aby ułatwić dostęp do centrum zarówno klientom, jak i dostawcom. Dodatkowo planowane jest utworzenie 2 tys. miejsc parkingowych wspólnych z sąsiadującym parkiem handlowym i Expo Kraków. Na terenie naszego obiektu powstanie miejski przystanek autobusowy. Zaangażowanie KG Group w ten projekt obejmuje współpracę z lokalnymi władzami i innymi krakowskimi firmami w celu zapewnienia sprawnej realizacji całości inwestycji.

W jaki sposób – przy budowie centrum outletowego – uwzględnia się aspekty dotyczące rozwiązań ekologicznych?

Designer Outlet Kraków wprowadza odpowiedzialne praktyki dotyczące efektywnej gospodarki odpadami, redukcji zużycia energii oraz emisji CO2. Dodatkowo certyfikujemy obiekt w systemie BREEAM New Construction, aby sprostać współczesnym standardom zrównoważonej budowy. Naszym celem jest zgodność z regionalnymi inicjatywami oraz zaspokojenie potrzeb świadomych ekologicznie konsumentów.

