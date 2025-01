Otwarcie w Olkuszu sklepu Kaufland to ważny krok w kierunku zwiększenia dostępności produktów dla mieszkańców. Dzięki tej transakcji mieszkańcy będą mogli korzystać z szerokiej oferty i atrakcyjnych cen. Dodatkowo wprowadzenie nowych marek do Olkusza, niedostępnych do tej pory w mieście, zwiększy różnorodność wyboru produktów i usług. Pozwoli to mieszkańcom na lepsze dopasowanie zakupów do swoich potrzeb i preferencji