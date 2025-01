Na Wyspie Spichrzów w Gdańsku otwarto nowy designerski hotel. Ma 327 pokoi

Na Wyspie Spichrzów w Gdańsku pojawił się nowy hotel. The Cloud One Gdańsk oferuje 327 pokoi. Stanął w centrum Starego Miasta, łączy design nawiązujący do lokalnej tradycji i historii. To lifestylowa marka hoteli, która powstała pod koniec 2022 roku jako uzupełnienie dla odnoszącej sukcesy sieci designerskich hoteli budżetowych Motel One.

Pierwszy hotel Grupy Motel One w Gdańsku

Grupa Motel One otworzyła swój pierwszy hotel w Gdańsku. The Cloud One Gdańsk to nowy hotel, który mieści się przy ul. Stągiewnej 27. Ulica, jest przedłużeniem Drogi Królewskiej, tak określa się ul. Długą i Długi Targ za Zieloną Bramą. To świetna lokalizacja, zwłaszcza jeśli ma się w planach zwiedzanie miasta. Spacer z hotelu do Fontanny Neptuna i innych zabytków zajmuje zaledwie kilka minut.

Hotel The Cloud One Gdańsk położony jest w tętniącej życiem strefie tylko dla pieszych, z wieloma restauracjami i atrakcjami turystycznymi. Goście przyjeżdżający samochodami mogą skorzystać z publicznego parkingu podziemnego. Gdański obiekt jest drugim hotelem Grupy Motel One w Polsce. Pierwszym był Motel One Warszawa, otwarty w 2019 roku. W nadchodzących latach planowane są otwarcia kolejnych obiektów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach Europy.

Hotel The Cloud One w Gdańsku - designerski obiekt

Z zewnątrz obiekt robi duże wrażenie. Może się wydawać, że fasadę stanowią cztery różne budynki – spichlerze, które wewnątrz łączą się w jeden, tworząc niesamowitą przestrzeń recepcji oraz miejsca wypoczynku i pracy w strefie Lounge. Nowy hotel jest w 100 procentach zasilany zieloną energią. Dbałość marki o środowisko naturalne przejawia się na każdym etapie realizacji projektu, od zasilania hotelu w 100 procentach zieloną energią, przez proponowane gościom ekologiczne kosmetyki po lokalne bioprodukty serwowane na śniadaniach. Obiekt oferuje też pokoje bez barier, sprzyjające osobom starszym i z ograniczeniami ruchowymi, szybkie łącze Wi-Fi oraz telewizory z płaskim ekranem.

Wnętrza hotelu mają charakter. Na gości czekają 327 pokoje hotelowe wyposażone w ekskluzywne łóżka kontynentalne, prysznice Raindance i wygodne skórzane fotele. Wystrój wszystkich pokoi nawiązuje do natury dzięki zastosowaniu roślinnych motywów na ścianach. Goście mają również do dyspozycji biurka z marmurowym blatem i wygodnymi skórzanymi fotelami.

The Cloud One Gdańsk

Dobrze dobrane połączenie form, materiałów i kolorów tworzy ciepłą atmosferę w naturalnych barwach, połączoną z roślinnymi motywami, nawiązującymi do powstawania bursztynu. Wyposażenie przestrzeni Lounge to m.in. fotele i sofy takich marek jak Moroso i Wittman, lampy Brokis i dywany vintage marki Mohebban. Liczne rośliny naturalne nawiązują do pochodzenia bursztynu, porastających ten obszar lasów sprzed 40 milionów lat. W hotelu znajduje się również 8-osobowa sala konferencyjna. Z kolei w każdy czwartek lobby przekształca się w strefę „Sounds in the Cloud”, podczas której miejscowi DJ-e prezentują wieczorem najlepsze brzmienia.

Nowa marka na rynku hotelowym w Polsce

Lifestylowa marka hoteli The Cloud One powstała pod koniec 2022 roku jako uzupełnienie dla odnoszącej sukcesy sieci designerskich hoteli budżetowych Motel One. Pierwszy The Cloud One został otwarty w sercu nowojorskiej Dzielnicy Finansowej, obok 9/11 Memorial & Museum na terenie dawnego World Trade Center. Kolejne hotele The Cloud One w historycznych centrach czeskiej Pragi czy Hamburga pokazały, jak istotną kwestią jest wyjątkowa lokalizacja i niepowtarzalny design. To samo podejście towarzyszyło zakończonej inwestycji Grupy Motel One w Gdańsku.

