Najpiękniejsza powierzchnia w Europie znajduje się w Warszawie. Na Woli

13:56

Lokal na Warszawskiej woli Look Up! Zdobył prestiżową nagrodę „Najlepszej aranżacji przestrzeni” w konkursie Restaurant & Bar Design Award. Jak wygląda ta najlepsza przestrzeń?

Spis treści

Nagrody Restaurant & Bar Design Awards 2024

Prestiżowe nagrody Restaurant & Bar Design Awards przyznano w ubiegłym tygodniu w Barcelonie już po raz szesnasty, uhonorowując w ten sposób te przestrzenie, które zdaniem jurorów cechują się najciekawszą, najbardziej kreatywną i najoryginalniejszą architekturą na świecie.

Najlepsza aranżacja powierzchni jest w Look Up!

Nagroda w kategorii „Najlepszej aranżacji powierzchni” prestiżowego międzynarodowego konkursu Restaurant & Bar Design Award trafiła do LookUp! — przestrzeni konferencyjno-eventowej mieszczącej się na warszawskiej Woli. To jedyna lokalizacja w Polsce doceniona w tej kategorii oraz jeden z dwóch polskich obiektów, które otrzymały tę prestiżową statuetkę.

Wśród pozostałych nagrodzonych znajdują się również restauracje i bary z Abu Zabi, Brukseli, Melbourne czy Hong Kongu.

Kategoria „Najlepszej aranżacji powierzchni”, w której zwyciężył warszawski LookUp!, ma zaś zadanie wyróżnić właśnie te obiekty, które wykorzystują powierzchnie ścian, podłóg i sufitów w wyjątkowy sposób.

Adam Crocini, Senior VP and Global Head F&B Brands, Hilton Worldwide, o motywacjach przyznania nagrody właśnie LookUp!, mówi: Zachwycające. Prostota wykończeń ścian i sufitów pozwala architekturze pomieszczenia grać pierwsze skrzypce.

Właściciel Look Up!: To odważna wizja

Jak mówi Paweł Chmielewski, właściciel Villi Foksal i Look Up!, ten lokal to odważna wizja, która na nowo definiuje przestrzeń eventową. Niebotyczna doskonałość łączy w sobie niezwykłą architekturę i panoramę Warszawy.

Wybierając LookUp, nie decydujesz się na piętro ani salę – wybierasz doświadczenie, które zapamiętasz na długo. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem prowadzenia jednego z najważniejszych eventowych miejsc Warszawy, Villi Foksal, stworzyliśmy miejsce, które proponuje naszym klientom zupełnie nowe doznania, jednocześnie wnosząc tę samą jakość i kunszt, z którego słyniemy – komentuje Paweł Chmielewski, właściciel Villi Foksal oraz LookUp!

Kuchnia na 40. piętrze

Look Up! to manifestacja nowoczesnego myślenia o architekturze wnętrz, gdzie dynamiczny, miejski pejzaż spotyka się z funkcjonalnością i nieskończonymi możliwościami aranżacji. Od miedzianych luster po czeczotkowy fornir i oksydowaną stal — zaprojektowane przez zespół MIXD wzbijające się na ponad dwieście metrów nad warszawskie ulice otwiera swoje podwoje przed tymi, którzy szukają minimalizmu i luksusu zarazem. Look Up! to również doznania kulinarne wśród chmur.

Na czterdziestym pierwszym piętrze budynku znaleźć można najwyżej położoną w pełni wyposażoną kuchnię w Polsce — królestwo Marcina Wojtczaka, jednego z najlepszych kucharzy w Polsce.

Ideą stojącą za powstaniem LookUp! jest stworzenie czegoś więcej niż przestrzeni konferencyjno-eventowej. Najpiękniejsza europejska powierzchnia ma zadanie na nowo zdefiniować sam event, łącząc spektakularną architekturę i doznania kulinarne – a to wszystko wprost pod warszawskim niebem.

