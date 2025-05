Przebywanie w różnorodnym środowisku samo w sobie niesie wartość, która pozwala się rozwijać, uczyć i naśladować dobre praktyki, jednak centra mixed-use oferują coś znacznie więcej: to także przestrzeń podnoszenia kompetencji – podkreśla Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre. Rozwój oferty edukacyjnej i szkoleniowej związany z jest z potrzebą naszych rezydentów i wynika z połączenia doświadczeń licznych podmiotów działających w Olivii. O4, pracując nad konferencją LeadWell zebrało doświadczonych menedżerów firm z całej Olivii i spoza niej, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zarówno początkującymi przedsiębiorcami, jak i doświadczonymi menedżerami, którzy poszerzają swoje kompetencje lub odświeżają wiedzę. To jest kolejny obszar synergii i kompleksowego podejścia do współpracy z naszymi rezydentami w naszym hubie biznesowym.