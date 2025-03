To naprawdę biuro marzeń. Pełen roślin i kolorów Warsaw Dream Space, czyli hub ING w biurowcu The Form

10:25

Dream Space Warsaw to nowy hub ING. Jest w biurowcu The Form w Warszawie. Parter to przestronne miejsce spotkań, miejsce do pracy, jak i spędzania wolnego czasu. To Gravity Point. Poza tym na 7 tys. mkw jest kilka sal konferencyjnych, miejsce do relaksu, a nawet dzieła sztuki. "Czas „posiadania” tego samego biurka, każdego dnia przez lata, minął" - mówi przedstawiciel ING. - To przestrzeń oparta o nasze pomarańczowe DNA.

Dream Space Warsaw

Na powierzchni ponad 7000 metrów kwadratowych (to dwa razy więcej od piłkarskiego boiska) i na trzech piętrach powstała przestrzeń dla 1300 pracowników, którzy już wkrótce przekroczą jej progi. Do ich dyspozycji trafi niemal 30 sal konferencyjnych, pokaźne audytorium oraz Gravity Point – szeroko otwarta powierzchnia integrująca całą wspólnotę ING Hubs Poland, dostępna także dla lokalnej społeczności - czytamy w komunikacie spółki.

Kilka dni temu ING oficjalnie i po raz pierwszy zaprezentował wnętrza w biurowcu The Form. Przestrzeń powstała we współpracy z partnerami Lincoln Property Company, JLL, Clifford Chance, Mixd.

Określenia, jakie padały przy prezentacji tego biura, to: unikatowy, funkcjonalny; pełen rozwiązań w duchu ESG, integrująca pracowników przestrzeń otwarta także w części dla lokalnej społeczności.

Po co ING takie biuro? Argumentują to tak:

- Od początku naszym celem było stworzenie takiego miejsca, które spełni wszystkie nasze potrzeby:

lokalizacja w ścisłym centrum Warszawy

nowoczesny design połączony z elementami historycznymi

przestrzeń do każdego rodzaju pracy, spotkań i aktywności zarówno dla naszych pracowników, jak i lokalnych społeczności

zrównoważone rozwiązania

Czas tego samego biurka przez lata minął

Mariusz Sosna tymczasowy Dyrektor ING Hubs Polska mówił dla Warsaw Business Journal:

Od jakiegoś czasu działamy w elastycznym podejściu. Nadal pracujemy w trybie hybrydowym, w elastycznym modelu biurowym. Musimy zwracać większą uwagę na proste rzeczy, takie jak rezerwacja biurka lub pozostawienie go pustym. Czas „posiadania” tego samego biurka, każdego dnia przez lata, minął.

Mariusz Sosna przypomniał też, że środku pandemii zespół ds. nieruchomości pracował nad projektem Dream Space Katowice. Tam zdobyli wiele doświadczenia i zebrali opinię od pracowników. Wykorzystali tę wiedzę, projektując Dream Space Warsaw.

- Otwierając nowe biuro w Katowicach w 2021 roku, eksperymentowaliśmy z nowymi przestrzeniami i elastycznym trybem pracy. Potrzeba czasu, aby się przyzwyczaić, nauczyć się nowego zestawu nawyków, ale daliśmy radę. Wszyscy to zrozumieliśmy i widzimy, jak wszyscy zmieniliśmy się w ciągu ostatnich czterech lat - przyznaje.

Biurowiec The Form

Biurowiec The Form został oddany do użytku pod koniec minionego roku. Jest na terenie dawnych Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego”, pomiędzy ulicami Miedzianą a Towarową. Ma 9 kondygnacji.

- Osadza ING Hubs Poland w samym środku biznesowego serca Warszawy. Natomiast wyróżniająca się przeszklona bryła, bliskość zieleni oraz liczne technologiczne i zrównoważone rozwiązania inspirują i integrują lokalne społeczności - podkreślają przedstawiciele ING.

