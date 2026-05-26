Warszawskie Targi Domów Modułowych 2026 - prefabrykacja i modułowość w centrum współczesnego projektowania mieszkaniowego

W dniach 26-28 czerwca 2026 roku w Ptak Warsaw Expo odbędą się Warszawskie Targi Domów Modułowych - Targi Domów Gotowych, Szkieletowych i Modułowych. Wydarzenie poświęcone będzie nowoczesnym rozwiązaniom związanym z projektowaniem, realizacją i wyposażeniem współczesnych budynków mieszkalnych.

Program targów obejmie technologie prefabrykacji, budownictwo modułowe i szkieletowe, rozwiązania energooszczędne, nowoczesne materiały oraz systemy wspierające realizację inwestycji mieszkaniowych. Istotnym elementem wydarzenia będzie możliwość porównania różnych modeli projektowania i realizacji domów gotowych - od kompaktowych obiektów modułowych po całoroczne budynki mieszkalne.

Wśród wystawców znajdą się firmy ELYSIAN, Izodom 2000, MONSAL oraz HAUSFORMATOR BOLESŁAWIEC. Firmy zaprezentują rozwiązania związane z nowoczesnym budownictwem energooszczędnym i prefabrykowanym, a także produkty uzupełniające współczesne strefy mieszkalne i rekreacyjne - od domów modułowych i technologii budowy po gotowe obiekty ogrodowe oraz rozwiązania wellness i SPA

Rosnące zainteresowanie budownictwem modułowym wynika nie tylko z możliwości skrócenia procesu realizacji inwestycji, ale również z większej kontroli jakości wykonania oraz integracji procesu projektowego z produkcyjnym. Prefabrykacja coraz częściej staje się odpowiedzią na potrzebę bardziej zrównoważonego, przewidywalnego i technologicznie uporządkowanego budownictwa.

Część merytoryczna wydarzenia tworzona przez Hantverkarpoolen oraz Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe obejmie konferencje, prezentacje i spotkania branżowe poświęcone nowoczesnemu budownictwu mieszkaniowemu. Tematyka wydarzeń będzie dotyczyć m.in. prefabrykacji, energooszczędności, materiałów budowlanych oraz zmian zachodzących we współczesnym projektowaniu domów.

Partnerami i patronami medialnymi wydarzenia są m.in. Sztuka Architektury, PLN Design, Inżynier Budownictwa oraz Budosfera.

