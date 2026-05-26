Warszawskie Targi Domów Modułowych 2026 - prefabrykacja i modułowość w centrum współczesnego projektowania mieszkaniowego

Redakcja Architektury
2026-05-26 8:19

Prefabrykacja i budownictwo modułowe coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność we współczesnej architekturze mieszkaniowej. Rosnące znaczenie efektywności energetycznej, potrzeba optymalizacji procesu realizacji inwestycji oraz zmieniające się podejście do projektowania sprawiają, że technologie prefabrykowane przestają być rozwiązaniem alternatywnym, a stają się jednym z kierunków rozwoju rynku mieszkaniowego.

W dniach 26-28 czerwca 2026 roku w Ptak Warsaw Expo odbędą się Warszawskie Targi Domów Modułowych - Targi Domów Gotowych, Szkieletowych i Modułowych. Wydarzenie poświęcone będzie nowoczesnym rozwiązaniom związanym z projektowaniem, realizacją i wyposażeniem współczesnych budynków mieszkalnych.

Program targów obejmie technologie prefabrykacji, budownictwo modułowe i szkieletowe, rozwiązania energooszczędne, nowoczesne materiały oraz systemy wspierające realizację inwestycji mieszkaniowych. Istotnym elementem wydarzenia będzie możliwość porównania różnych modeli projektowania i realizacji domów gotowych - od kompaktowych obiektów modułowych po całoroczne budynki mieszkalne.

Wśród wystawców znajdą się firmy ELYSIAN, Izodom 2000, MONSAL oraz HAUSFORMATOR BOLESŁAWIEC. Firmy zaprezentują rozwiązania związane z nowoczesnym budownictwem energooszczędnym i prefabrykowanym, a także produkty uzupełniające współczesne strefy mieszkalne i rekreacyjne - od domów modułowych i technologii budowy po gotowe obiekty ogrodowe oraz rozwiązania wellness i SPA

Rosnące zainteresowanie budownictwem modułowym wynika nie tylko z możliwości skrócenia procesu realizacji inwestycji, ale również z większej kontroli jakości wykonania oraz integracji procesu projektowego z produkcyjnym. Prefabrykacja coraz częściej staje się odpowiedzią na potrzebę bardziej zrównoważonego, przewidywalnego i technologicznie uporządkowanego budownictwa.

Część merytoryczna wydarzenia tworzona przez Hantverkarpoolen oraz Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe obejmie konferencje, prezentacje i spotkania branżowe poświęcone nowoczesnemu budownictwu mieszkaniowemu. Tematyka wydarzeń będzie dotyczyć m.in. prefabrykacji, energooszczędności, materiałów budowlanych oraz zmian zachodzących we współczesnym projektowaniu domów.

Partnerami i patronami medialnymi wydarzenia są m.in. Sztuka Architektury, PLN Design, Inżynier Budownictwa oraz Budosfera.

