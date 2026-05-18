Otoczenie hotelu, które zachwyca gości – jak je zaplanować?

Przestrzenie zewnętrzne mają znaczny udział w kreacji wizerunku obiektów hotelowych, a bogata oferta programowa coraz częściej decyduje o wyborze miejsca i przyczynia się do wygenerowania większych przychodów. Na wyjątkowość i unikalność otoczenia hotelu składa się nie tylko dobre rozplanowanie stref o różnych funkcjach, ale też koncepcja całości oparta na spójnym designie, zastosowaniu w nawierzchniach wysokiej jakości materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne, wprowadzeniu wygodnego wyposażenia wypoczynkowego, unikalnych elementów rzeźbiarskich oraz konstrukcji, zachęcających do spędzania czasu na zewnątrz.

Jak zaplanować przestrzeń rekreacyjną wokół hotelu?

Goście hoteli tworzą grupę zróżnicowaną wiekowo. Należą do nich również dzieci. Zapewnienie wypoczynku tak różnym typom użytkowników staje się zadaniem bardzo trudnym dla projektanta, jednocześnie jest postrzegane jako rodzaj atrakcji dla gości. Wiele tego rodzaju funkcji może być realizowanych w sposób zorganizowany w pomieszczeniach budynku. Duże wyzwanie stanowi stworzenie kameralnych stref zapewniających wypoczynek na zewnątrz. Pojedyncze ławki, ustawione w bezpośrednim otoczeniu hotelu, w tym w pobliżu strefy frontowej, zapewnią krótki odpoczynek, pomogą wykreować miejsce oczekiwania na znajomych przed wyruszeniem na zwiedzanie okolicy.

Hotel z zaprojektowanym patio lub wewnętrznym dziedzińcem pozwoli na wdrożenie nieco bardziej rozbudowanych aranżacji wzbogaconych elementami wypoczynkowymi. Sprawdzi się tu ustawienie różnego typu siedzisk i stolików czy elementów rzeźbiarskich w otoczeniu zieleni.

Na dachu budynku można stworzyć restaurację

Deficyt przestrzeni można także zrekompensować poprzez zaprojektowanie ogrodów na dachu oraz stworzenie w ich obrębie, odseparowanych od gwaru ulic, zakątków i miejsc służących do organizacji małych eventów, stref ćwiczeń dla małej grupy znajomych, a wielopoziomowe tarasy mogą stać się atrakcyjnym miejscem zapewniającym wgląd w otoczenie. Rośliny podniosą walory ozdobne tych miejsc i zapewnią cień, dając wytchnienie w upalne dni, a nawet pewnego rodzaju osłonę od wiatru.

Parasole, pawilony i inne konstrukcje ogrodowe dadzą schronienie w czasie deszczu. Większy wybór nawet niewielkich stref wypoczynkowych zapewni gościom więcej opcji na spędzanie wolnego czasu.

Dostęp do basenu, siłowni czy zajęć fitness w obiekcie jest dziś popularną formą zachęcania do rezerwacji hoteli, jednak realizacja tych aktywności na zewnątrz staje się preferowaną alternatywą dla typowych sal treningowych organizowanych w zamkniętych pomieszczeniach.

Baseny w otoczeniu zielni są dużym atutem, który znacząco zwiększa atrakcyjność obiektu w oczach gości.

Tworzenie stref rekreacyjnych na świeżym powietrzu jest sporym wyzwaniem, ponieważ zazwyczaj wymaga znacznej przestrzeni. Logiczne ich rozplanowanie pozwoli jednak wprowadzić różne atrakcje, można też zaprojektować niewielką strefę wielofunkcyjną, umożliwiającą jej zagospodarowanie różnymi elementami w zależności od potrzeb. Warto pamiętać, że dla jednych wyjątkowym sposobem na spędzania czasu będzie krótki spacer po ścieżce zaaranżowanej wśród zieleni, a inni chętnie skorzystają z urządzeń siłowni plenerowej.

Rozległy obszar pozwoli na wprowadzenie stref sportu – boisk przeznaczonych do różnych gier albo zorganizowanie terenu zabaw dla najmłodszych. Strefy generujące hałas nie mogą jednak znajdować się w bliskim sąsiedztwie okien pokoi hotelowych, by nie zakłócały gościom ciszy i spokoju. Obszar zaaranżowany na zewnątrz powinien być jednocześnie na tyle uniwersalny, aby można było z niego korzystać o każdej porze roku.

Dobrą alternatywą dla spędzania czasu na zewnątrz w czasie pobytu w hotelu jest również umożliwienie dostępu do gastronomii, a w tym przypadku aranżacja sezonowych ogrodów kawiarnianych i restauracyjnych na zewnątrz zwiększy ich popularność, zwłaszcza w sezonie letnim.

Jak zieleń wpływa na otoczenie hotelu?

Dla większości funkcji realizowanych na świeżym powietrzu atutem jest znaczny udział zieleni. Warto wykorzystać istniejące rośliny, zwłaszcza duże drzewa dające cień. Cennym rozwiązaniem będzie zastosowanie różnych form roślinności jako elementów osłaniających i wydzielających poszczególne strefy, zamiast stawiania mało atrakcyjnych ogrodzeń – sprawdzą się w tym zakresie rzędowe nasadzenia drzew, a zwłaszcza różnorodne formy żywopłotów.

Strefa zieleni wokół hotelu sprzyja spacerom i odpoczynkowi.

Strefy kameralnego wypoczynku stanowią idealne miejsce do posadzenia ozdobnych roślin, pięknie kwitnących przez długi czas. Obecność zieleni znacząco wpływa na podniesienie rangi i reprezentacyjność stref wejściowych, jednak w przypadku niewielkiej przestrzeni można pozwolić sobie jedynie na wprowadzenie roślin w donicach. Ich ustawienie musi być przemyślane, aby nie zagradzały przejść do budynku.

Elementy naturalne podniosą walory ozdobne każdej przestrzeni, świetnie dopełnią architekturę, zachęcą do relaksu i spotkań z innymi. Pozwolą wykreować unikalny charakter miejsca. Jednak nawet niewielkie rośliny muszą być stale pielęgnowane, co należy uwzględnić na etapie planowania budżetu.

