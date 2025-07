Akustyka budowlana z Baukustik® ‒ nagrodzone realizacje

Spis treści

Na przestrzeni ostatnich lat marka Baukustik stała się synonimem jakości w akustyce budowlanej na wielu polskich inwestycjach. Powracający klienci i nawiązywane relacje napędzają nasz rozwój i przynoszą ogromną satysfakcję zespołowi.

Zakres realizowanych przez nas prac dzielimy na cztery działy:

akustykę teoretyczną (konsultacje, symulacje, opracowania, pomiary akustyczne),

wibroizolacje (maty i sprężyny Getzner ® ),

), tynki akustyczne barankowe (Sonaspray ® ) i gładkie (Sonacoustic ® ),

) i gładkie (Sonacoustic ), produkty dodatkowe (w tym bloczkami akustycznymi Soundblox®).

Naszymi klientami są inwestorzy, architekci, projektanci, konstruktorzy i generalni wykonawcy inwestycji.

Etapów inwestycji, w których uczestniczymy jest wiele – w zależności od realizowanego zakresu. W przypadku opracowań i symulacji, doboru wibroizolacji i produktów akustycznych jest to najczęściej etap jeszcze prac projektowych. Sama dostawa wibroizolacji odbywa się na etapie poprzedzającym ich zabudowanie ‒ w zależności od tego czy maty/wibroizolatory są rozkładane jako wibroizolacja fundamentów, stropów, ścian, posadzek, czy wibroizolacja samych fundamentów maszyn.

Tynki akustyczne zaleca się stosować po zamknięciu stanu surowego, choć często wykonujemy je także jako wykończenie w już użytkowanych przestrzeniach. Analizując nasze inwestycje z ostatnich lat, chcemy zaprezentować Państwu dwie z nich, które uważamy za najciekawsze i najbardziej inspirujące.

i Autor: H. Połczyńska / www.kroniki.studio Baukustik / Nawrocki Clinic. Przestrzeń dla pacjentów, w której komfort akustyczny i estetyka idą w parze – tynk Sonaspray® FC we wnętrzu subtelnie je dopełnia

Z myślą o pacjencie – Nawrocki Clinic w Gdańsku

Nawrocki Clinic w Gdańsku to przykład nowoczesnej przestrzeni służby zdrowia, w której równie dużą wagę przyłożono do estetyki, jak i do funkcjonalności budynku. Autorski projekt zespołu IFA Group zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie Architizer A+Awards 2024 w kategorii Szpitale i ośrodki opieki zdrowotnej.

Jury, w którym zasiadał m.in. Carlo Ratti, Dyrektor Biennale Architektury w Wenecji 2025, wyróżniło ten projekt spośród tysięcy zgłoszeń. Dla naszego Zespołu to ogromny powód do dumy.

W służbie zdrowia nie chodzi tylko o estetykę i ergonomię, równie ważna jest prywatność, spokój i odpowiednie tłumienie dźwięków z w otoczenia. Komfort dźwiękowy bezpośrednio wpływa na odbiór miejsca przez pacjentów i personel.

Architekci z IFA Group, jak i inwestor, doskonale rozumieli te potrzeby i już na etapie projektowania zadbali o to, by wprowadzić bardzo estetyczne i efektywne rozwiązanie, a jego wdrożenie powierzono nam. Naszym zadaniem był natrysk wykończenia sufitów tynkiem akustycznym Sonaspray®.

Wykonane wykończenie to Sonaspray® FC, które cechuje umiarkowane pochłaniania dźwięku w klasie pochłaniania D (wyższe współczynniki pochłaniania mają tynki Sonaspray® K-13 Special i K-13 Standard), przy bardzo subtelnym wyglądzie. Użyto dwóch wariantów kolorystycznych tego materiału – Sonaspray FC jasnoszary oraz Sonaspray FC czarny. Jasnoszary tynk stał się naturalnym tłem w większości pomieszczeń, natomiast czarny podkreśla wybrane strefy funkcjonalne, pozostając spójny z minimalistyczną estetyką kliniki.

Sonaspray® FC charakteryzuje się bardzo drobnym ziarnem, co pozwala uzyskać powierzchnię o niemal jednorodnej strukturze ‒ estetyczną, neutralną i dobrze wpisującą się w nowoczesny język projektowy.

Współpracując ściśle z zespołem projektowym i z kierownictwem budowy zadbaliśmy o każdy detal. Poniżej standardowe etapy wykonania systemu Sonaspray®:

wizja lokalna na miejscu, analiza zagrożeń, punktów styku, podłoża, rozwianie wątpliwości,

montaż zabezpieczeń z folii budowlanej na podłodze i ścianach, ewentualnie dodatkowe zabezpieczenie newralgicznych elementów, takich jak czujki itp.,

wykonanie natrysku na wyznaczonych płaszczyznach,

ściąganie zabezpieczeń,

weryfikacja i odbiór robót, ostateczne poprawki, sprzątanie

Rozwiązanie w postaci tynku akustycznego Sonaspray® w większej ziarnistości (klasa pochłaniania dźwięku A lub B) miałoby jeszcze większy wpływ na chłonność omawianej przestrzeni. Zawsze należy odpowiednio przeanalizować i zasymulować obiekt akustycznie, aby czas pogłosu (jeden z ważniejszych parametrów, ale nie jedyny) był odpowiedni – nie za duży, ale nie za mały – dostosowany do funkcji pomieszczenia.

Czujemy się zaszczyceni, że nasz zespół Baukustik mógł uczestniczyć w tej realizacji – tworząc przestrzeń, która została doceniona przez ekspertów z całego świata.

i Autor: H. Połczyńska / www.kroniki.studio Baukustik / Nawrocki Clinic. Struktura tynku Sonaspray® FC z bliska: drobnoziarnista, jednolita faktura, która dyskretnie integruje się z architekturą nowoczesnych wnętrz.

Kreatywne ekspozycje – Fabryka Wedla w Warszawie

Kolejny przykład inwestycji, w której również uczestniczyliśmy to Fabryka Wedla. Był to ważny etap rewitalizacji budynku z lat 60. XX wieku, który został nagrodzony w 2025 roku Nagrodą Architektoniczną Prezydenta Warszawy w kategorii Architektura komercyjna i Nagrodę Publiczności. Obiekt otrzymał też wyróżnienie German Design Award ‒ jednego z najbardziej wpływowych międzynarodowych konkursów designu.

Za koncepcją stoi pracownia BIM Architekci – połączyli industrialny charakter miejsca z nowoczesną estetyką, tworząc przestrzeń przyjazną wszystkim, młodszym i starszym odbiorcom.

W tym przypadku również użyliśmy tynku akustycznego, którego etapy prac opisaliśmy wcześniej; jednak jego rodzaj się zmienił – był to Sonaspray® K-13 Standard w kolorach ciemnoszarym, jasnoszarym i niebieskim. Różne kolory do różnych części ekspozycji. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania hałas codziennego zwiedzania nie zakłóca prezentacji i degustacji, a w takich miejscach zazwyczaj bywa głośniej. Przestrzeń zyskuje niepowtarzalną atmosferę – jury i publiczność podkreślali właśnie wygodę i przyjazny charakter miejsca w Sztuce Wnętrza. Każdy, bez względu na wiek będzie się czuł wyjątkowo w takim miejscu.

i Autor: Baukustik Baukustik / Fabryka Wedla

Projekt nie byłby oczywiście kompletny bez innych dopracowanych elementów, takich jak przemyślane oświetlenie i rewelacyjny design.

Dziś Fabryka Wedla jest jednym z najciekawszych miejsc w stolicy. To dla nas ogromna satysfakcja, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do tej kreatywnej przestrzeni.