Posadzki sportowe. Z jakich materiałów można je wykonać? Zasady eksploatacji

12:07

Autor: Shutterstock Posadzki drewniane to klasyczny sposób wykończenia podłogi sportowej, często wykorzystywany w szkolnych salach gimnastycznych

W procesie projektowania posadzek sportowych trzeba uwzględnić nie tylko funkcjonalność, lecz także aspekty ekonomiczne czy estetyczne. Kluczowe znaczenie mają też czynniki techniczne, takie jak obciążenie, trwałość, metoda wykonania czy dobór materiałów, a także odpowiedni sposób ich czyszczenia i właściwa konserwacja.

Spis treści

Wielofunkcyjne podłogi sportowe

Nowoczesne podłogi sportowe to specjalistyczne wielowarstwowe konstrukcje, które oprócz ww. funkcji, przypisywanych wszystkim rodzajom podłóg przemysłowych, pełnią jeszcze dwie dodatkowe. Mowa tu o funkcji ochronnej, czyli odciążaniu układu ruchu użytkownika podczas aktywności sportowej i zmniejszaniu ryzyka kontuzji w razie upadku, a także o funkcji sportowej, minimalizującej zużycie energii przez sportowca podczas wysiłku. Do realizacji tych celów w podłogach sportowych wykorzystuje się specjalnie dobrane materiały, konstrukcje i technologie montażu.

Większość podłóg sportowych to rozwiązania wielofunkcyjne przeznaczone do więcej niż jednej dyscypliny sportu, w szczególności do gier zespołowych, takich jak piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, ale nadające się również do ogólnych ćwiczeń fizycznych i rozmaitych zajęć sportowych. Obecnie w obiektach sportowych i salach gimnastycznych najczęściej stosuje się podłogi z powierzchnią drewnianą i syntetyczną. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne mają decydujące znaczenie dla właściwości technicznych i użytkowych poszczególnych podłóg i sprawiają, że są one mniej lub bardziej odpowiednie dla danej grupy użytkowników i dyscypliny sportu.

Materiały do wykończenia podłóg sportowych

Istotne kryterium wyboru podłóg sportowych stanowi rodzaj nawierzchni. Te drewniane wykonuje się ze specjalnych płyt laminowanych oraz z litych elementów podłogowych.

Pierwsze z nich wyróżniają się przede wszystkim odpowiednim współczynnikiem tarcia, żywotnością i odpornością na obciążenia toczne. Niektóre z takich płyt produkowane są w pakiecie ze specjalnymi profilami łączącymi. Parkiety sportowe z litego drewna to zazwyczaj listwy lub deski, zwykle wymagające wykończenia lakierem przeznaczonym do obiektów sportowych.

Popularne produkty syntetyczne używane w budownictwie sportowym do wykończenia podłóg to np. wykładziny podłogowe w rolkach (gumowe maty sportowe w rolkach wykonywane z granulatu gumowego SBR lub EPDM) lub wylewane (z żywicy poliuretanowej).

Często stosowane są też wykładziny elastyczne z PVC, winylu, linoleum bądź kauczuku, które mogą być produktami jedno- lub wielowarstwowymi (z dodatkową warstwą np. z pianki poliuretanowej). Wielowarstwowe systemy wylewane obejmują m.in. jastrych poliuretanowy i lakier poliuretanowy. Nakłada się je bezpośrednio na sztywne podłoże, np. płyty drewnopochodne lub maty amortyzujące.

Podstawowe zasady eksploatacji i konserwacji podłogi sportowej

Ze względu na różnorodność obciążeń i warunków eksploatacji podłogi w obiektach sportowych są elementami trudnymi nie tylko w projektowaniu i wykonaniu. Dla zachowania bezawaryjnej i długotrwałej eksploatacji wymagają również właściwego traktowania podczas czyszczenia, pielęgnacji i renowacji.

Jeśli chodzi o utrzymywanie w czystości podłóg sportowych, bez względu na rodzaj nawierzchni, zaleca się w miarę możliwości stosowanie wyłącznie środków rekomendowanych przez producenta. Odpowiednie preparaty powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14904 w zakresie tarcia.

Zasadniczo mycie posadzek sportowych obejmuje dwa etapy czyszczenia: na sucho (usuwanie kurzu i pyłu) i na mokro. Prace na sucho mogą polegać na ręcznym zamiataniu, jednak częściej wykorzystuje się do tego mechaniczne sprzęty zamiatające, co jest mniej czasochłonne i zwiększa precyzję czyszczenia. Zabrudzenia, które wniknęły w strukturę parkietu, należy usuwać metodą mokrą.

Do codziennego czyszczenia można zastosować zwykłą wodę lub o wiele skuteczniejsze skoncentrowane środki do czyszczenia podłóg sportowych. Na większe plamy na parkietach drewnianych zaleca się np. preparaty do odtłuszczania i odplamiacze na bazie żywic.

Dużą efektywnością usuwania plam cechują się w tym przypadku maszyny czyszcząco-szorujące. Należy jednak zachowywać ostrożność przy wyborze końcówek, ponieważ niewłaściwy rodzaj powierzchni szorującej może trwale uszkodzić nawierzchnię.

Oprócz regularnego usuwania zanieczyszczeń nie można zapominać o konserwacji. Służą do tego specjalne produkty do pielęgnacji podłóg sportowych, które zwiększają odporność na zarysowania i zapobiegają matowieniu.

Renowację podłóg drewnianych zwykle wykonuje się najwcześniej po kilku latach użytkowania. Czynność ta polega na zeszlifowaniu zewnętrznej warstwy i ponownym nałożeniu lakieru. Przy prawidłowym utrzymaniu nawierzchni z reguły nie ma potrzeby szlifowania do surowego drewna.

Do pielęgnacji podłóg poliuretanowych i z wykładzin typu linoleum w ramach zabezpieczania stosuje się tzw. polimeryzację, która polega na aplikacji specjalnego lakieru poliuretanowego i powłoki akrylowej. Aby zachować właściwości użytkowe podłóg sportowych oraz przedłużyć ich żywotność, należy wykorzystywać wyłącznie produkty spełniające wymagania norm sportowych EN 14904 i DIN 18032 i postępować zawsze zgodnie z instrukcją ich użytkowania.