Ekologiczny budynek to dziś inwestycja, która pracuje na siebie

Jeszcze kilka lat temu zrównoważone budownictwo kojarzyło się przede wszystkim z troską o środowisko. Dziś jest ono również odpowiedzią na bardzo konkretne wyzwania biznesowe. Rosnące ceny wody i energii, coraz większe wymagania dotyczące raportowania ESG, oczekiwania najemców oraz popularyzacja certyfikatów środowiskowych sprawiają, że decyzje podejmowane już na etapie projektowania i wyposażania budynku mają bezpośredni wpływ na jego przyszłe koszty eksploatacji i wartość rynkową. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że użytkownicy coraz częściej zwracają uwagę na rozwiązania, które są zarówno komfortowe, jak i odpowiedzialne środowiskowo.

Autor: DELABIE/ Materiały prasowe Elegancka przestrzeń sanitarna na lotnisku z elektronicznym systemem spłukującym i pisuarami z Inoxu

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają przestrzenie sanitarne. Choć zwykle pozostają niewidoczne z perspektywy biznesowej, należą do najbardziej intensywnie eksploatowanych części każdego biurowca, hotelu, galerii handlowej, stadionu, obiektu sportowego czy placówki medycznej. To właśnie tam codziennie zużywane są tysiące litrów wody, a niewielkie decyzje dotyczące wyposażenia mogą w długim okresie przynieść bardzo wymierne oszczędności. To właśnie z takiego założenia od blisko 100 lat wychodzi DELABIE – firma specjalizująca się w wyposażeniu sanitarnym do przestrzeni publicznych i komercyjnych. Misją marki jest projektowanie rozwiązań, które pozwalają jednocześnie ograniczać zużycie zasobów naturalnych, zwiększać trwałość budynków i poprawiać komfort ich użytkowników.

Autor: DELABIE/ Materiały prasowe Lobby hotelowe z armaturą elektroniczną i umywalkami z Inoxu

Certyfikacja środowiskowa to dziś realna wartość biznesowa

Jeszcze niedawno certyfikaty takie jak BREEAM, LEED czy DGNB były postrzegane przede wszystkim jako wyróżnik najbardziej prestiżowych inwestycji biurowych. Dziś stają się standardem na rynku nieruchomości komercyjnych. Coraz częściej oczekują ich inwestorzy instytucjonalni, fundusze inwestycyjne, banki finansujące nowe inwestycje oraz najemcy, którzy sami realizują strategie ESG i chcą prowadzić działalność w budynkach spełniających wysokie standardy środowiskowe.

Dla właściciela nieruchomości certyfikacja oznacza znacznie więcej niż prestiż. Budynki posiadające certyfikaty środowiskowe są bardziej konkurencyjne na rynku najmu, często osiągają wyższy poziom komercjalizacji, a także mogą pozytywnie wpływać na wartość całej inwestycji. Coraz większe znaczenie ma również łatwiejszy dostęp do finansowania oraz możliwość spełnienia wymogów związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju.

Na końcowy wynik certyfikacji wpływa nie tylko konstrukcja budynku czy efektywność energetyczna systemów HVAC. Oceniane są również rozwiązania ograniczające zużycie wody, trwałość zastosowanych materiałów, możliwość ich recyklingu oraz analiza całego cyklu życia produktów. Odpowiednio dobrane wyposażenie sanitarne może więc realnie wspierać realizację celów środowiskowych inwestycji, jednocześnie obniżając jej przyszłe koszty eksploatacji.

W DELABIE zrównoważony rozwój analizowany jest w perspektywie całego cyklu życia produktu – od pozyskania surowców, przez proces produkcji, aż po możliwość naprawy i recyklingu po zakończeniu eksploatacji. Takie podejście sprawia, że rozwiązania sanitarne stają się nie tylko elementem wyposażenia budynku, ale również narzędziem wspierającym realizację celów środowiskowych inwestycji.

Autor: DELABIE/ Materiały prasowe Inkluzywna przestrzeń sanitarna w biurze

Każdy litr wody ma dziś znaczenie

Jeszcze do niedawna koszty zużycia wody stanowiły stosunkowo niewielką część budżetu operacyjnego budynków. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Wzrost cen wody i odprowadzania ścieków sprawia, że właściciele i zarządcy nieruchomości coraz dokładniej analizują wszystkie elementy mające wpływ na jej zużycie.

W obiektach komercyjnych, z których każdego dnia korzystają setki lub tysiące osób, nawet niewielkie ograniczenie wypływu przekłada się na bardzo wymierne oszczędności. Dotyczy to zwłaszcza biurowców, hoteli, centrów handlowych, obiektów sportowych, szkół, uczelni czy placówek medycznych, gdzie armatura sanitarna pracuje praktycznie bez przerwy.

Dlatego coraz większą popularność zyskują rozwiązania pozwalające ograniczyć zużycie wody bez pogorszenia komfortu użytkowników. Nowoczesna armatura umożliwia zmniejszenie przepływu wody w umywalkach nawet do 3 l/min, a w natryskach do 6 l/min. Dodatkowo armatura czasowa oraz elektroniczna uruchamia wypływ jedynie na czas rzeczywistego korzystania z urządzenia, eliminując ryzyko pozostawienia odkręconego kranu. W zależności od rodzaju obiektu takie rozwiązania mogą ograniczyć zużycie wody nawet o 80–90% w porównaniu z tradycyjną armaturą.

W praktyce oznacza to, że inwestycja w armaturę o ograniczonym przepływie bardzo szybko zaczyna pracować na siebie. Im większe natężenie ruchu w budynku, tym większy potencjał oszczędności.

Właśnie dlatego armatura DELABIE od wielu lat projektowana jest z myślą o maksymalnym ograniczeniu zużycia wody bez pogarszania komfortu użytkownika. Elektroniczne i czasowe baterie umywalkowe oraz natryski pozwalają osiągać jedne z najniższych wypływów na rynku, zapewniając jednocześnie niezawodność nawet w obiektach o bardzo dużym natężeniu ruchu.

Autor: DELABIE/ Materiały prasowe Przestrzeń sanitarna w centrum handlowym

Najdroższa jest woda, której nikt nie zauważa

Jednym z najbardziej niedocenianych źródeł strat wody są nieszczelne systemy spłukiwania WC. W tradycyjnych instalacjach wycieki często pozostają niezauważone przez wiele tygodni lub miesięcy, ponieważ są niewidoczne dla użytkowników. Tymczasem nawet niewielka nieszczelność może prowadzić do utraty setek litrów wody dziennie, generując niepotrzebne koszty eksploatacyjne.

Z tego względu coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania eliminujące ryzyko takich strat - systemy spłukiwania ciśnieniowego do WC. W przeciwieństwie do tradycyjnych zbiorników nie magazynują one wody, dzięki czemu eliminują element najbardziej narażony na nieszczelności i awarie. Mniejsza liczba komponentów oznacza niższe koszty serwisowania, większą niezawodność oraz ograniczenie strat wody, które w dużych obiektach mogą mieć istotny wpływ na roczny budżet eksploatacyjny.

Bezzbiornikowe systemy spłukiwania WC DELABIE powstały właśnie po to, aby eliminować ukryte straty wody, ograniczać liczbę elementów wymagających serwisowania oraz zwiększać niezawodność instalacji przez wiele lat użytkowania.

Autor: DELABIE/ Materiały prasowe Przestrzeń WC w biurowcu ze spłukiwaniem ciśnieniowym

Autor: DELABIE/ Materiały prasowe Oszczędzająca wodę łazienka hotelowa

Trwałość to najlepsza forma ekologii

Coraz więcej inwestorów odchodzi od analizowania wyłącznie ceny zakupu. Znacznie ważniejszy staje się dziś całkowity koszt użytkowania (Total Cost of Ownership – TCO), obejmujący wydatki związane z eksploatacją, konserwacją, naprawami oraz wymianą urządzeń przez cały okres funkcjonowania budynku.

Z tej perspektywy najbardziej opłacalnymi rozwiązaniami okazują się produkty projektowane z myślą o wieloletniej eksploatacji. Duże znaczenie ma odporność na intensywne użytkowanie, łatwość serwisowania, modułowa budowa oraz dostępność części zamiennych, które pozwalają naprawić urządzenie zamiast wymieniać je na nowe.

Nie bez znaczenia pozostaje również dobór materiałów. Armatura wykonywana z mosiądzu, stali nierdzewnej czy aluminium pochodzących w dużej mierze z recyklingu wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie materiały mogą być ponownie przetwarzane po zakończeniu eksploatacji, ograniczając zużycie surowców naturalnych i ślad węglowy związany z produkcją nowych komponentów.

Dla właściciela obiektu oznacza to nie tylko mniejszy wpływ na środowisko, ale również większą przewidywalność kosztów utrzymania infrastruktury technicznej przez kolejne lata. Trwałość staje się dziś jednym z najważniejszych parametrów wpływających zarówno na ekonomikę inwestycji, jak i jej zrównoważony charakter.

W filozofii DELABIE trwałość od zawsze stanowi podstawowy element zrównoważonego projektowania. Firma zakłada, że najbardziej ekologicznym produktem jest ten, którego nie trzeba przedwcześnie wymieniać. Dlatego armatura projektowana jest z myślą o intensywnej eksploatacji, łatwym serwisowaniu oraz wieloletniej dostępności części zamiennych.

Autor: DELABIE/ Materiały prasowe Łazienka biurowa z armaturą elektroniczną

ESG zaczyna się od codziennych decyzji

Coraz więcej przedsiębiorstw publikuje raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju (ESG), w których oceniany jest m.in. wpływ działalności na środowisko, zużycie zasobów naturalnych oraz efektywność energetyczna. Jednym z coraz częściej analizowanych wskaźników jest również zużycie wody.

Dlatego rozwiązania ograniczające pobór wody, zmniejszające zużycie energii oraz wydłużające cykl życia produktów przestają być wyłącznie elementem odpowiedzialnej polityki środowiskowej. Stają się narzędziem wspierającym realizację celów biznesowych przedsiębiorstw oraz właścicieli nieruchomości.

Coraz częściej to właśnie codzienne decyzje dotyczące wyposażenia budynku decydują o tym, czy inwestycja będzie w stanie sprostać przyszłym wymaganiom rynku. Wybór armatury o niskim zużyciu wody, trwałych materiałów oraz rozwiązań łatwych w serwisowaniu przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i budżetowi obiektu.

Autor: DELABIE/ Materiały prasowe Strefa SPA z panelami prysznicowymi

Ekologia, która się opłaca

Jeszcze kilka lat temu rozwiązania ekologiczne bywały postrzegane jako dodatkowy koszt inwestycji. Dziś coraz wyraźniej widać, że są one jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania kosztów eksploatacji budynków.

W DELABIE wierzymy, że przyszłość budownictwa komercyjnego nie zależy wyłącznie od spektakularnych technologii, lecz od tysięcy codziennych decyzji, które razem budują realny efekt środowiskowy i ekonomiczny. Dlatego od blisko stu lat projektujemy armaturę sanitarną, która pozwala oszczędzać wodę, wydłużać żywotność budynków oraz ograniczać koszty ich eksploatacji. Bo zrównoważony rozwój nie powinien być kompromisem między ekologią a biznesem – powinien być rozwiązaniem korzystnym dla obu stron.

Dla inwestorów oraz zarządców obiektów komercyjnych ekologiczne wyposażenie sanitarne przestaje więc być jedynie elementem strategii zrównoważonego rozwoju. Staje się świadomą decyzją biznesową, która jednocześnie wspiera realizację celów środowiskowych, ułatwia uzyskanie certyfikatów takich jak BREEAM czy LEED, zwiększa atrakcyjność nieruchomości dla najemców oraz pozwala skuteczniej kontrolować koszty funkcjonowania budynku przez wiele kolejnych lat.