Fabryka Park w Katowicach wkracza w II etap. Obiekt zostanie powiększony o 2 800 mkw.

Autor: materiały prasowe TDJ Estate

Fabryka Park w Katowicach wkracza w kolejny etap, w ramach którego obiekt zostanie powiększony o 2 800 mkw. nowoczesnej powierzchni. Prawie połowę jej zajmie Centrum Medyczne Medicover. Kompleks zyska również dodatkowe punkty handlowe i usługowe. Inwestorem Fabryka Park jest TDJ Estate.

Pierwszy etap inwestycji Fabryka Park

Fabryka Park zlokalizowana jest w katowickiej dzielnicy Piotrowice. Jej pierwszy etap został otworzony dla klientów w grudniu 2023 r. Obejmował realizację 9 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej.

To co wyróżnia Fabrykę Park, to jej lokalizacja w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej i stacji kolejowej Katowice Piotrowice, a także osiedla mieszkaniowe Ligota-Panewniki i Piotrowice-Ochojec (ok. 50 tys. osób).

Klienci mogą wybierać wśród szerokiej oferty, w której znajdują się placówki o zróżnicowanym asortymencie. Są to m.in.:

Action,

Jysk,

Maxi Zoo,

Media Expert,

Pepco,

Rossmann,

Sinsay,

TEDi,

Woolworth,

Ziko Optyk.

Komercjalizacja obiektu osiągnęła 100%.

II etap inwestycji Fabryka Park

W realizacji jest 2 800 mkw. powierzchni, z czego 1 300 mkw. zostanie zajęte przez Centrum Medicover. Będzie ono zlokalizowane na całej drugiej i części pierwszej kondygnacji nowego budynku. Planowany termin otwarcia placówki medycznej przypada na IV kwartał 2026 r.

Dzięki otwarciu naszego centrum na terenie Fabryka Park będziemy mogli być jeszcze bliżej naszych pacjentów. Lokalizacja w sąsiedztwie dużych osiedli pozwoli ich mieszkańcom na łatwiejszy, szybszy i bardziej komfortowy dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie, mówi Dagmara Krzemińska Kierownik zespołu Operacyjnego Inwestycji, Medicover.

Ofertę dla klientów parku uatrakcyjnią kolejne punkty handlowe i usługowe, które dostarczy kolejny etap inwestycji.

Ideą inwestycji Fabryka Park jest ożywienie terenu dawnych zakładów Famur i zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Piotrowice kompleksowej i wygodnej oferty handlowo-usługowej. O tym, że udało nam się zrealizować ten cel świadczy niesłabnące zainteresowanie klientów, którym cieszy się nasz obiekt od pierwszego dnia. Dziś istotną rolą parków handlowych jest zapewnienie lokalnym mieszkańcom dostępu do niezbędnej infrastruktury bez konieczności dojazdu do centrum miasta, co przekłada się na codzienny komfort życia. Cieszymy się, że dzięki otwarciu Centrum Medycznego Medicover Fabryka Park wzbogaci się o placówkę medyczną, co pozwoli nam jeszcze pełniej odpowiadać na oczekiwania mieszkańców korzystających z naszej inwestycji, komentuje Bartłomiej Solik, Wiceprezes Zarządu TDJ Estate.

Property Design Awards 2024

Inwestycja została doceniona w konkursie Property Design Awards 2024, który nagradza najlepsze projekty komercyjne i publiczne w Polsce.

Inwestorem jest firma TDJ Estate, która odpowiada za realizację takich projektów, jak kompleks biurowy .KTW na terenie katowickiej Strefy Kultury, czy osiedle mieszkaniowe Pierwsza Dzielnica.

