Zielone dachy to zwyżkujący trend w budownictwie. Stanowią one element świadomego projektowania przestrzeni. Przynoszą korzyści środowisku naturalnemu i ich użytkownikom. Zielone dachy zwiększają komfort mieszkańców i podnoszą wartość nieruchomości. Jakie inne zalety ma to rozwiązanie? Zobacz przykładowe realizacje obiektów z zielonymi dachami.

Jakie korzyści daje zielony dach?

Zielone dachy w Polsce można zobaczyć zarówno na budynkach mieszkalnych, biurowcach, placówkach edukacyjnych, a nawet obiektach przemysłowych. Do zalet tego rozwiązania należy:

obniżenie temperatury otoczenia,

wspieranie retencji wody opadowej,

pozytywny wpływ na jakość powietrza,

bioróżnorodność,

tworzenie przestrzeni do integracji i odpoczynku mieszkańców.

Przegląd obiektów z zielonymi dachami

Dorken to producent rozwiązań na zielony dach. Jego produkty zostały wykorzystane m.in. na Steam Park w Krakowie, SKY PARK w Bratysławie czy The Park w Warszawie. Firma przygotowała przegląd polskich obiektów, który ma pokazać różnorodność i użyteczność zielonych dachów. Są to:

Gdyńskie Centrum Filmowe,

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie,

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zielone dachy przestały być rozwiązaniem zarezerwowanym dla wybranych inwestycji – dziś to dynamicznie rozwijający się trend, który coraz częściej traktowany jest jako standard w odpowiedzialnym projektowaniu. Widzimy rosnące zainteresowanie nie tylko ze strony dużych inwestorów, ale również samorządów i uczelni, które chcą tworzyć bardziej zrównoważone i odporne przestrzenie, mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dorken Delta.

Zielony dach na warszawskiej spalarni

Poddany modernizacji Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie to przykład jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie zastosowań zielonego dachu w Polsce. Powierzchnia dachu wynosi 20 tys. m3 (dla porównania jest to niemal tyle, co 3 boiska do gry w piłkę nożną).

Zielony dach na tego typu obiekcie infrastrukturalnym realnie polepsza warunki środowiskowe w bezpośrednim sąsiedztwie. Zwiększa on również retencję wód opadowych, ogranicza nagrzewanie się terenu i hałas.

Do jego stworzenia wykorzystano materiały, które mogą zmagazynować aż ok. 19,6 l/m² wody deszczowej oraz produkty umożliwiające rozdzielenie i wzmocnienie warstw dachu zielonego, filtrację oraz drenaż.

Co więcej, na dachu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Warszawie, znajduje się ogólnodostępny punkt widokowy z panoramą Warszawy i miejscem edukacji ekologicznej, które pokazuje w praktyce, jak działa zielona infrastruktura w przestrzeni miejskiej.

Projekt ZUSOK jest wyjątkowy pod względem technologicznym – zarówno ze względu na skalę, jak i specyfikę obiektu. Dach musiał spełniać nie tylko funkcje środowiskowe, ale też odpowiadać na bardzo konkretne wymagania konstrukcyjne. Zastosowane systemy zostały dobrane tak, aby zapewnić maksymalną retencję, ochronę hydroizolacji i stabilność całej warstwy wegetacyjnej – również na dużych powierzchniach i przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Ten projekt pokazuje, że zielony dach może być realnym elementem infrastruktury miejskiej, mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.

Autor: materiały prasowe Dorken Delta Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie (wizualizacja)

Zielony dach na budynku akademickim

Ciekawym przykładem realizacji zielonego dachu jest gmach Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zielony dach zajmuje 800 m². Tworzy przestrzeń do odpoczynku i edukacji w środku warszawskiego Powiśla. Korzystają z niego studenci i pracownicy uniwersytetu. Z dachu rozpościera się widok na panoramę lewobrzeżnej Warszawy, obejmującą Stare Miasto, Pałac Kultury i nowoczesne wieżowce.

Został on solidnie wzmocniony pod względem technicznym. Do jego stworzenia wykorzystano materiały, umożliwiające efektywne magazynowanie wody, dzięki temu potrzeba intensywnego podlewania jest zminimalizowana. Użyte materiały chronią hydroizolację dachu przed potencjalnymi uszkodzeniami biologicznymi i umożliwiają odprowadzanie wilgoci z warstw termoizolacyjnych. To wszystko sprawia, że realizacja będzie służyła przez długie lata.

Warto podkreślić, że obiekt w 2022 roku zdobył Nagrodą Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy.

Zielony dach na gmachu Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego to realizacja, która stanowi idealną przestrzeń dla kadry uniwersyteckiej i studentów, a jednocześnie wprowadza więcej zieleni tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, czyli do centrum miasta. Miejsce stanowi spokojną przestrzeń, która pozytywnie wpływa na otoczenie. Natomiast dzięki dobraniu zaawansowanych technicznie materiałów, udało się osiągnąć trwałość i wysoką funkcjonalność, co sprawi, że dach będzie długowieczny. Tego typu realizacje mają ogromny potencjał, mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.

Autor: materiały prasowe Dorken Delta Zielony dach na Wydziale Neofilologii UW

Gdyńskie Centrum Filmowe

Zielony dach Gdyńskiego Centrum Filmowego to przykład dobrze przemyślanego zagospodarowania miejskiej przestrzeni, które uwzględnia kontekst krajobrazowy i potrzeby miasta. Znajduje się on nad podziemnym parkingiem i stanowi integralną część przestrzeni publicznej. Jest naturalnym przedłużeniem budynku.

Wielowarstwowy układ oparty na technologii drenażowo-retencyjnej z funkcją filtracyjną pozwala na sprawne funkcjonowanie zielonej warstwy nad konstrukcją garażu podziemnego. Dzięki zastosowanemu systemowi możliwe jest zatrzymywanie wody opadowej. Jednocześnie zapobiega on zaleganiu wody i przeciążeniom konstrukcji.

Trawa, która porastała dach początkowo, została zastąpiona łatwiejszą w pielęgnacji łąką kwietną.

Zalety zielonego dachu to: ograniczenie hałasu, obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku, sprzyjanie bioróżnorodności. Ponadto, dzięki niemu duża powierzchnia przed obiektem nie nagrzewa się.

Autor: materiały prasowe Dorken Delta Gdyńskie Centrum Filmowe

W projekcie Gdyńskiego Centrum Filmowego maksymalnie wykorzystano potencjał, jaki dawał rozległy parking podziemny przy budynku. Zielony dach stanowi miejsce, które tworzy otwartą przestrzeń zwiększającą udział zieleni w centrum miasta. Z kolei użyte technologie gwarantują wysokie bezpieczeństwo tej konstrukcji – zarówno pod względem trwałości, jak i odporności na zmienne warunki atmosferyczne, mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.

Zielone dachy kojarzą się z w projektami architektonicznymi, które łączą funkcjonalność z odpowiedzialnym oddziaływaniem na otoczenie. Dobrze zaprojektowane i wykonane pozytywnie wpływają na środowisko oraz charakter przestrzeni publicznych. Co więcej, podnoszą komfort użytkowników. Opisane realizacje z Warszawy, Gdyni i innych miast udowadniają, że zielone dachy to nie tylko trend. Jest to zmiana w myśleniu o urbanistyce, która na dobre zagościła i rozwija się również w Polsce.

Opracowane na podstawie materiałów prasowych Dorken Delta

