Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec po ponad 20 latach działania zostanie poddane modernizacji. Pozwoli to dostosować obiekt do współczesnych oczekiwań klientów. Powstanie nowa strefa gastronomiczna i przestrzenie rekreacyjne oraz zostanie odświeżony design. To jeszcze nie wszystkie zmiany, które chce wprowadzić właściciel. Sprawdź, co czeka na klientów centrum handlowego.

Repozycjonowanie starszych obiektów handlowych

Modernizacja Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec podąża za aktualnymi trendami repozycjonowania starszych obiektów handlowych, których potencjał – odpowiednio wykorzystany – może przynieść realne efekty.

Najnowszy raport Cushman & Wakefield „Zakupowe dylematy: centrum czy park handlowy?” pokazuje, że 42% mieszkańców miast odwiedza centra handlowe co najmniej raz w tygodniu, a aż 84% – przynajmniej raz w miesiącu. Zaś odsetek odwiedzających centra rzadziej niż raz w miesiącu obniżył się o 11 punktów procentowych w porównaniu do 2023 roku.

Warto podkreślić, że odwiedzamy dziś centra handlowe nie tylko po to, by zrobić zakupy. Aż połowa respondentów podaje jako powód wizyty w centrum handlowym rozrywkę, a kluczową rolę odgrywają rozbudowane strefy gastronomiczne. To właśnie te elementy coraz częściej odróżniają centra handlowe od parków – bardziej kompaktowych i zorientowanych na szybkie zakupy.

To wyraźny sygnał, że odświeżone i dobrze zarządzane obiekty handlowe przyciągają klientów na nowo – szczególnie wtedy, gdy odpowiadają na ich zmieniające się oczekiwania. Młodsi konsumenci (18–29 lat) coraz częściej traktują centra jako przestrzeń społeczną – miejsce spotkań, relaksu i rozrywki. Między innymi dla nich powstają nowe strefy gastronomiczne, miejsca zabaw i relaksu, które w CH Plejada Sosnowiec mają szansę stać się integralną częścią codziennego życia lokalnej społeczności, wyjaśnia Ada Budynek, Leasing Team Manager w międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield.

Modernizacja CH Plejada to odpowiedź na nowe potrzeby klientów

Koncepcja metamorfozy CH Plejada Sosnowiec została oparta na analizach rynkowych, w tym badaniach GFK, które pozwoliły poznać zmieniające się potrzeby klientów. W ostatnich latach w sąsiedztwie centrum powstało wiele osiedli zamieszkiwanych głównie przez rodziny z dziećmi. Nowi mieszkańcy oczekują nie tylko atrakcyjnej oferty zakupowej, ale także przestrzeni do rekreacji i rozrywki, mówi Magdalena Gniazdowska, Retail Leasing Manager, Cushman & Wakefield.

Modernizacja będzie trwałą dwa lata. Została podzielona na dwa etapy, obejmujące dwie różne części obiektu. Podczas pierwszego powstanie nowoczesny foodcourt oraz strefa zabaw dla dzieci. Foodcourt zaoferuje miejsca dla około 300 osób i pięciu nowych najemców gastronomicznych.

Pierwszy etap przebudowy dotyczy zamkniętej części centrum, w której powstanie nowoczesny foodcourt oraz strefa zabaw dla dzieci – element, którego dotychczas brakowało w CH Plejada Sosnowiec. Zadbamy również o poszerzenie oferty najemców, zarówno w strefie gastronomicznej, jak i handlowej. Chcemy też wzmocnić naszą ofertę rozrywkową, która odpowie na potrzeby okolicznych mieszkańców, wyjaśnia Paula Bartosik, Dyrektor Centrum Handlowego Plejada w Sosnowcu, Asset Services, Cushman & Wakefield.

Pierwszy etap modernizacji obejmie również:

pojawienie się elementów małej architektury,

nowe toalety,

wyjście na zewnętrzną strefę relaksu.

Jego zakończenie zaplanowano na IV kwartał 2025 roku.

Kolejny etap zakłada renowację fasady wejściowej. Co więcej, obecnie działająca część centrum zostanie unowocześniona. Zostaną przeprowadzone działania, takie jak: wymiana sufitów, oświetlenia, witryn, posadzek oraz modernizacja toalet.

Pojawią się nowe elementy architektury i miejsca odpoczynku, a kolorystyka wnętrz zostanie odświeżona.

Planowany termin zakończenia modernizacji przypada na 2026 roku.

Zespół odpowiedzialny za techniczną stronę

Zespół Project & Development Services Cushman & Wakefield odpowiada za techniczną stronę zmian oraz koordynuje cały proces.

Zapewniamy CH Plejada Sosnowiec pełne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego, oferując kompleksowe usługi zarządzania projektami oraz kosztami. Przygotowanie do tak zaawansowanej przebudowy wymaga kompleksowego działania na wielu poziomach i przygotowania inwestycji od strony technicznej i formalnej. Dużo czasu i konsultacji wewnętrznych poświęciliśmy na prace projektowe, które wymagały optymalnego podejścia zarówno pod kątem doboru nowoczesnych materiałów wykończeniowych, zakładanego budżetu inwestycji i wyzwań technicznych, związanych z przebudową budynku mającego już ponad 20 lat. W związku z faktem, że prace remontowe są prowadzone w działającym centrum handlowym, jednym z najważniejszym elementów końcowego sukcesu jest odpowiednie zaplanowanie realizacji prac i wybór doświadczonego generalnego wykonawcy. Jestem pewien, że zespołowy wysiłek poświęcony na prace związane z przygotowaniem inwestycji, przełoży się na ich sprawną realizację, wyjaśnia Marcin Golly, Associate, Head of Project Management Poland Project & Development Services.

Pracownia VSF Creative odpowiada za projekt koncepcyjny przebudowy Centrum Handlowego Plejada w Sosnowcu, zaś firma Chapman Taylor za projekt budowlany, wykonawczy oraz uzyskanie pozwoleń. Generalnym wykonawcą prac jest firma Muniak.

Dlaczego modernizacja CH Plejada w Sosnowcu jest konieczna?

Otwarte w 2001 roku Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu to miejsce zakupów, spotkań i spędzania wolnego czasu. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku, musi podejmować działania, które będą odpowiedzią na dynamiczne zmiany w branży retail oraz ewoluujące oczekiwania klientów.

Szeroki wybór marek dziś już nie wystarczy. Współcześni klienci oczekują również komfortowej przestrzeni, nowoczesnych stref gastronomicznych, rozrywkowych i dodatkowych usług, które czynią wizytę w centrum handlowym kompleksowym doświadczeniem.

Jak wynika z raportu Cushman & Wakefield Trends Radar, Polska uplasowała się na drugim miejscu w Europie pod względem nowo oddanej powierzchni handlowej. Prognozy wskazują, że tę pozycję utrzymamy również w 2025 roku, a spowolnienie inwestycyjne nastąpi dopiero w latach 2026–2027. Coraz silniejsza konkurencja oraz dojrzewający rynek sprawiają jednak, że modernizacja istniejących obiektów staje się nieunikniona, wyjaśnia Michał Masztakowski, Head of Retail Agency Poland, Cushman & Wakefield.

Co więcej, większy udział w rynku e-commerce dodatkowo wpływa na sposób, w jaki konsumenci korzystają z przestrzeni handlowych. Dla branży retail istotne stały się rozwiązania omnichannel. Umożliwiają one płynne łączenie doświadczeń zakupowych online i offline – od rezerwacji produktów przez internet, przez odbiór w sklepie, po cyfrowe udogodnienia na miejscu (kioski samoobsługowe, aplikacje lojalnościowe).

Modernizacja obiektów takich jak CH Plejada w Sosnowcu to właściwy kierunek, który pozwala zachować konkurencyjność i odpowiadać na oczekiwania współczesnych klientów. Odświeżony wygląd, wdrożenie nowych technologii oraz rozbudowa oferty o segmenty związane z rozrywką i gastronomią to skuteczne sposoby na repozycjonowanie obiektu i przyciągnięcie nowych grup odbiorców, podsumowuje Michał Masztakowski.

Opracowane na podstawie materiałów prasowych Cushman & Wakefield

