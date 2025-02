IKEA w Krainie Tysiąca Jezior chce wozić meble pociągiem linią kolejową 252. Tu powstają serie Malm czy Kallax

Koncern meblarski IKEA Industry wydzierżawił od samorządu Lubawy nieczynną linię kolejową 252. Planuje jej wykorzystanie do transportu towarowego - w kontenerach. Testy już się odbyły. Przed laty płyty z fabryki Swedwood już jeździły stąd pociągami, ale od kilku lat linia Lubawa - Zajączkowo Lubawskie nie działa wcale. Zamierzenia IKEI są przełomowe - pociągi nie tylko odciążą lokalne drogi, ale i dają szansę na przywrócenie kolei w regionie.

Lubawa: nieczynna linia kolejowa i fabryka Swedwood

W Lubawie w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego jest fabryka mebli IKEA Industry, dawniej - Swedwood. To tu powstają meble z serii Malm, Kallax czy Lack. Meble zaś jeżdżą do sklepów ciężarówkami. Ile?

- Gdyby wszystkie wyjeżdżające od nas w ciągu roku ciężarówki z gotowymi wyrobami ustawić w rzędzie, powstałby ciąg o długości 250 kilometrów - podaje IKEA.

IKEA chce wydzierżawić linię 252

W Lubawie jest też nieczynna od lat linia kolejowa. Obecnie - w rękach samorządu, bo została wyłączona ze struktur PKP. To linia kolejowa nr 252 - odgałęzienie magistrali Warszawa – Trójmiasto, które zaczyna się w Zajączkowie Lubawskim. To była jedna z pierwszych linii kolejowych, jakie przejęły od PKP samorządy. Lubawa od 1998 roku ma więc 7,5 km linii kolejowej.

Już wtedy była tu fabryka Ikei, choć wówczas działała pod marką Swedwood. A linia była czynna - jak zanotował reporter gazety "Gminna" - jednego dnia na torach na załadunek z fabryki Swedwood czekało 19 wagonów. Na załadunek czekały też inne wagony - linią 252 dostarczano i wywożono węgiel czy nawozy.

Ostatni pociąg widziano tu w 2018, od tego czasu nie jest nawet wykorzystywana do transportu towarów, nie mówiąc o wożeniu pasażerów. Choć w dobrych czasach przewożono nią 120 tys. ton towarów i sprzedawano rocznie 44 tys. biletów.

Ale to się może zmienić, i to za sprawą Ikei - linia ma odgałęzienie aż do fabryki. Jak poinformował branżowy portal rynek-kolejowy.pl jest szansa na ponowne ożywienie linii.

– W 2024 r. przeprowadziliśmy dwa testy, które potwierdziły możliwość przewozu kontenerów koleją z zakładu Ikea Industry w Lubawie do portu w Gdańsku – powiedziała dla portalu rynek-kolejowy.pl Paulina Pietrzak z Biura Prasowego Ikea Industry w Polsce.

Czekamy na odpowiedź Ikei w sprawie planów reaktywacji linii kolejowej.

Rynek Kolejowy cytuje też sekretarz miasta Lubawa. Katarzyna Żuchowska przyznała, że Ikea Industry uzyskała prawo do użytkowania trasy zarówno na potrzeby własne, jak i ewentualnych innych klientów. - To krok, który może doprowadzić do modernizacji torowiska oraz zwiększenia jego znaczenia gospodarczego - mówi pani sekretarz.

IKEA Industry Lubawa. Co to za fabryka?

Firma istnieje od 1992 roku i obecnie zatrudnia 1500 pracowników. Zajmuje 50 hektarów. Ich specjalność to meble lekkie, na bazie płyty komórkowej z wypełnieniem papierowym o strukturze plastra miodu. To tu produkowany jest stół Lisabo, tu co roku powstaje około 1,5 miliona łóżek Malm, a także meble z serii Lack czy Kallax.

- Nasza produkcja obejmuje 330 artykułów. Rocznie sprzedajemy ok. 7,5 miliona produktów do sklepów IKEA na całym świecie, a 97 proc. naszych mebli trafia poza granice Polski - czytamy na stronie zakładu.

W Lubawie pracują też nad rozwojem nowych technologii, jak Modern Wood czy „zaokrąglone krawędzie”. - Są one stosowane przy produkcji mebli z serii: Regissor, Lisabo, Askvoll bed oraz Flekke.Produkujemy także meble w fornirach drewnianych, a naszą najnowszą serią mebli jest Tonstad - informuje IKEA Industry.

