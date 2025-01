Wybór lokalizacji był dla nas szczególnie istotny ze względu na charakter działalności, jaką prowadzimy w obszarze IoT - Internet of Things, wymagającej dostępu do specjalistycznych zasobów, zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz odpowiedniego środowiska do rozwoju innowacji. Potrzebowaliśmy biura, które umożliwiałaby dostęp do wysokiej jakości łączy internetowych, centrów danych i laboratoriów technologicznych do testowania prototypów IoT w warunkach realnych. Matarnia Office Park oferuje dedykowane przestrzenie do pracy z tego typu urządzeniami, jak również możliwość stworzenia laboratorium R&D, co w znakomity sposób łączy się z ergonomią wnętrz i profesjonalnym podejściem do zarządzania budynkami