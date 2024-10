Metamorfoza Hotelu Mercure Wien City spod kreski polskiej pracowni AKA Studio

14:44

Metamorfoza Hotelu Mercure Wien City w sercu Wiednia. Za projekt odpowiada polska pracownia architektoniczna AKA Studio. Projekt zdobył nagrodę w konkursie „International Property Awards” 2024 w kategorii „Wnętrza Hotelu” dla Austrii.

Spis treści

Czterogwiazdkowy hotel Mercure Wien City zapewnia gościom chcącym odkrywać uroki miasta łatwy i szybki dostęp do jego głównych atrakcji. Stąd spacerem mogą dotrzeć do katedry św. Szczepana, Belwederu czy Prateru. Lokalizacja to niejedyny walor tego miejsca. Na uwagę zasługują odnowione wnętrza hotelu, projektu polskiej pracowni architektonicznej AKA Studio. Architekci zaproponowali otwarcie budynku na ulicę, tak by widziane przez okno kolory, wzory i naturalne materiały zapraszały do środka. Tu rozbrzmiewają echa rzemieślniczej precyzji i artyzmu mistrzów Warsztatów Wiedeńskich.

ROZMOWY MURATORA: ARUP 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Duch kooperacji, całościowe podejście do projektowania, dbałość o najmniejsze detale oraz szacunek dla tradycyjnego rzemiosła – te kluczowe wartości Wiener Werkstätte udało nam się przenieść na współczesny grunt w tym projekcie. Hotel zyskał nowoczesne, a zarazem bardziej atrakcyjne oblicze. A nasze starania zostały docenione nagrodą w prestiżowym konkursie „International Property Awards” 2024 w kategorii „Wnętrza Hotelu” dla Austrii - podsumowuje arch. Karolina Kowalik, współwłaścicielka AKA Studio.

Autor: Pracowni architektoniczna AKA Studio Szukając Inspiracji do projektu natrafiliśmy na zdjęcie wnętrza urzędu pocztowego, które ozdobione było prostym liniowym malunkiem na szczycie ścian, przechodzącym na sufit

Metamorfoza Hotelu Mercure Wien City

Typowe dla Wiener Werkstätte całościowe podejście do projektowania widać już na wejściu, w recepcji. Dominują tu motywy geometryczne dobrze znane z jego tradycji. Uwagę przyciąga zabudowa ścian, na której odbywa się dynamiczna gra elementów dających przestrzenny efekt. Dziełem architektów są również meble recepcyjne oraz wzór znajdującej się tu wykładziny.

W hotelu znajdziemy dwie niezależne przestrzenie lobby, obie zyskały nową, funkcjonalną aranżację. Mniejsze z nich, ulokowane naprzeciwko recepcji, zachęca do odpoczynku lub pracy przy komputerze. Architekci zaprojektowali w tym miejscu wysoki stół z charakterystyczną lampą w stylu bibliotecznym. Domową atmosferę wprowadza fornirowany regał z książkami, albumami i pamiątkami pochodzącymi ze zbiorów m.in. sklepu w muzeum Wiener Werkstätte. W zabudowę wkomponowano tkaniny z oryginalnymi nadrukami z tego okresu, które udało się pozyskać z zamkniętej już fabryki. Cześć tkanin zdobi ścianę także większego lobby, w którym panuje atmosfera typowa dla wiedeńskich kawiarni, a komfort wypoczynku zapewniają meble od polskich producentów.

Wnętrza i motywy Hotelu Mercure Wien City

W hotelowej restauracji znajdziemy wiele mebli zaprojektowanych przez zespół AKA Studio, takich jak: wolnostojące loże, centralnie ulokowany bufet z nadwieszoną nad nim instalacją świetlną oraz lustra i oprawione tkaniny. Całości dopełnia intensywny czerwono-malinowy kolor ścian i kotar, które po śniadaniu mogą zostać zasunięte, zmieniając charakter aranżacji na bardziej kawiarniano-klubowy.

Podobne motywy kolorystyczne odnajdziemy w pokojach hotelowych. Wzór poduszek na sofie nawiązuje do pocztówki „Wiener Café: Der Litterat”, a tapeta odzwierciedla charakterystyczny styl malowania ścian dla Wiener Werkstätte. W pokojach znajdują się również elementy wyposażenia specjalnie zaprojektowane przez AKA Studio dla tej inwestycji. Należą do nich: wezgłowie łóżka, biurko, lustro z dekoracyjnymi szprosami, wzór wykładziny, a także mebel na minibarek i wieszak inspirowany klasycznym wózkiem hotelowym.

Autor: