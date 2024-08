Hotele w zabytkowych obiektach. Najciekawsze rewitalizacje w Polsce ‒ subiektywny przegląd

10:09

Hotele w zabytkowych obiektach to miejsca, gdzie historia i nowoczesność spotykają się dzięki starannej rewitalizacji. Przedstawiamy subiektywny przegląd siedmiu wyjątkowych obiektów, które zachwycają swoją historią, unikalnym klimatem oraz współczesnym komfortem.

Spis treści

Cukrownia Żnin

Janickiego 1, 88-400 Żnin; realizacja rewitalizacji: 2017–2020 r.

Cukrownia w Żninie została wybudowana w 1894 roku. Do 2004 roku, zgodnie z przeznaczaniem obiektu, odbywała się tam produkcja cukru. W wyniku restrukturyzacji przemysłu, fabryka została zamknięta, a budynki kompleksu przeznaczono ostatecznie do rozbiórki. Firma ARCHE zakupiła nieruchomość z zamiarem jej odrestaurowania przy jednoczesnym poszanowaniu wartości historycznej, zmian dokonywanych w niej przez pokolenia oraz różnorodności estetycznej i technicznej. W 2020 roku zakończono rewitalizację obiektów.

Inwestor skupił się na zachowaniu historii budynku, uwzględniając niemal wszystkie elementy starej fabryki, aż po śruby i skrawki blachy. Dzięki temu duże i te niewielkie elementy starej cukrowni współgrają z nowymi funkcjami i nadal są widoczne, a projekt cechuje autentyczność.

Kompleks składa się z 27 budynków i terenu o łącznej powierzchni 36 tys. m kw. Przy planowaniu wnętrz uwzględniono powiązania z otaczającym krajobrazem. Odrestaurowano stare kamienne chodniki, a ciężarówki, rury, maszty i inne urządzenia pozostały na swoich miejscach. Miejsce nabrało rozpoznawalnego charakteru już od momentu przekroczenia bramy wjazdowej. Trzy budynki oferują pokoje, restauracje, przestrzenie konferencyjne, aquapark, spa i browar. Znajduje się tam również kino, centrum rehabilitacji oraz przystań jachtowa.

Inwestor: ARCHE S.A. Warszawa • Generalny wykonawca: ARCHE S.A. Warszawa • Architekci: Bulak Projekt, Piotr Grochowski, LESS IS CORE, MML Architekci i MIXD

Autor: Destigo Hotels Hotel Altus Palace Wrocław

Altus Palace Wrocław

ul. Wierzbowa 15, 50-056 Wrocław; realizacja rewitalizacji: 2019–2022 r.

Pałac został zbudowany w latach 1872–74 przez Ignatza Leipzigera, żydowskiego bankiera a zaprojektował go znany architekt Karl Schmidt, który był autorem m.in. przebudowy Opery Wrocławskiej. Do 1945 roku budynek pełnił funkcje administracyjne, po wojnie przez wiele lat był siedzibą Przedsiębiorstwa Geologicznego. W 2016 roku budynek został kupiony przez firmę Torus z Gdańska, która postanowiła go odrestaurować i zaadaptować na nowoczesny, pięciogwiazdkowy hotel.

Gruntowna rewitalizacja budynku odbywała się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Podczas prac piwnicznych odkryty został pochodzący z XVII wieku kanał odprowadzający kiedyś wodę do dawnej fosy, a przy pracach fundamentowych natrafiono na warstwę kamienia łupkowego, dawnej izolacji poziomej, dzięki której mury nie przepuszczały wody. W budynku znajdował się również skarbiec z unikatowymi drzwiami, sejfy, a w części okien znajdowały się zewnętrzne, stalowe rolety. W wyniku prac konserwatorskich zostały odsłonięte i odrestaurowane detale architektoniczne w renesansowym i barokowym stylu. Zachowała się cenna sztukateria, stiuki marmoryzowane oraz reprezentacyjne schody. Udało się ochronić część zabytkowej stolarki, parkietów intarsjowanych drewnem egzotycznym i boazerii. Odsłonięto dużą liczbę kamiennych detali elewacji, w szczególności wykusz sali balowej. Dawną świetność odzyskał także oryginalny, barokowy sufit, zabudowany w latach 20-tych XX wieku. Szczegółowe badania wykazały miejsca pierwotnych złoceń i zostały one ponownie pokryte 24-karatowym złotem w płatkach.

W Hotelu Altus Palace powstało 81 komfortowych pokoi i apartamentów, których historyczne wnętrza połączono z nowoczesnym designem. Znajduje się tu również restauracja, bar oraz sala konferencyjna. Goście hotelu mogą też wypocząć w strefie wellness.

Inwestor zastępczy: Torus sp. z o.o. sp. komandytowa • Inwestor (docelowy): Atlus Palace sp. z o.o. sp. komandytowa • Projekt: ARCHIKON • Wnętrza: LOFT • Prace konserwatorskie: Ewa Kuśnierz-Zawadowska, Lucyna Wojdyła, Jolanta Otwinowska

Autor: Szymon Starnawski Hotel Europejski w Warszawie

Hotel Europejski Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa; realizacja rewitalizacji: 2013–2018

Hotel Europejski, zlokalizowany przy Krakowskim Przedmieściu, to jeden z najstarszych i najbardziej znanych hoteli w Warszawie. Budynek został otwarty w 1857 roku. Od tamtego czasu przeszedł wiele zmian, adaptacji i remontów. Przez lata gościł wielu znamienitych gości, w tym artystów, polityków i dyplomatów.

Głównym celem rewitalizacji prowadzonej w latach 2013–2018 było przywrócenie dawnej świetności hotelu, jednocześnie dostosowując go do współczesnych standardów luksusowego zakwaterowania. Prace objęły nie tylko odrestaurowanie neorenesansowej fasady autorstwa Henryka Marconiego, pochodzącej z XIX wieku, ale również całkowitą modernizację wnętrz, w tym pokoi hotelowych, przestrzeni wspólnych oraz zaplecza technicznego. Wnętrza zaprojektowała pracownia architektoniczna WWAA wraz ze scenografem Teatru Wielkiego Opery Narodowej – Borisem Kudlička, APA Wojciechowski oraz Lázaro Rosa-Violán wraz z BDA.

Podczas prac konstrukcyjnych odkryto zachowane fragmenty historycznych dekoracji, które na nowo wyeksponowano: oryginalne nisze, stalową konstrukcję wewnątrz ścian oraz stropy Kleina. Rewitalizacja przebiegała w ścisłej współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, a sam proces projektowania wiązał się z koniecznością zgłębienia historii budynku. Hotel zyskał nowoczesną szklaną nadbudowę, która harmonijnie łączy się z historyczną częścią budynku. Odwzorowano oryginalną formę dachu, a dzięki żaluzjom w kolorze imitującym starą miedź nawiązuje do oryginalnego kształtu, nie przesłaniając panoramicznego widoku na zabytkową część miasta.

Inwestor: H.E. S.A • Główny wykonawca: Warbud S.A. • Architekci: SUD Architectes, we współpracy z APA Wojciechowski

Autor: Alka Murat ARCHE Zamek Janów Podlaski

Hotel Zamek Janów Podlaski

ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski; realizacja rewitalizacji: 2013–2016

Rewitalizacja hotelu Zamek Janów Podlaski miała miejsce w latach 2013–2016. Projekt obejmował gruntowną renowację i modernizację ponad 40 hektarowej posiadłości. Wnętrza pałacu zostały odnowione, z zachowaniem oryginalnych układów pomieszczeń i elementów wystroju. W jednym z dawnych salonów zamkowych, odkryto dobrze zachowany herb Naruszewicza, w sąsiednim pomieszczeniu barwne freski o charakterze religijnym.

Po badaniach konserwatora zabytków stwierdzono, że były to prywatne apartamenty biskupa. Ta część jest najbardziej reprezentacyjną i najlepiej zachowaną pod kątem historycznym. Skrzydło wschodnie, z czterema salonami historycznymi, zostało zmodernizowane z wyjątkową dbałością o szczegóły. Salony to miejsce, gdzie najlepiej można odczuć dawnego ducha Zamku.

Podczas rewitalizacji obiektu zadbano o to, aby jak najwierniej powrócić do planu zabudowań z XVIII wieku. W miejscu dawnych zabudowań folwarcznych, powstały cztery nowoczesne budynki Podzamcza ze 120 pokojami. Swoim charakterem nawiązują zarówno do stajni janowskich, jak i dawnego stylu folwarcznego.

Budynek spa to zrekonstruowane stare stajnie cugowe mieszczące obecnie kryty basen, gabinety spa oraz Centrum Rehabilitacji. Na swoje dawne miejsce wróciły również historyczne stawy położone wzdłuż zabytkowej drogi wjazdowej, dodając symetrii całej inwestycji.

Inwestor: ARCHE S.A. Warszawa • Powierzchnia: 15 tys. m kw.

Hotel Saski Curio Collection by Hilton

ul. Sławkowska 3, 31-014 Kraków; realizacja rewitalizacji: 2018–2022

Hotel Saski jest jednym z najstarszych krakowskich hoteli. Jego historia sięga 1809 roku, kiedy węgierski przedsiębiorca, handlarz winem Maciej Knotz, kupił klasztor przy ul. św. Jana, gdzie urządził zajazd „Pod Królem Węgierskim”. W 1820 roku, według projektu znanego architekta Szczepana Humberta przeistoczył go w Hotel Saski. W połowie XIX w. był to pierwszy luksusowy hotel pod Wawelem. Właśnie tu, w hotelu Saskim, wybierano pierwszego prezydenta Krakowa - Józefa Dietla.

Położony w centrum Starego Miasta, obecnie 117-pokojowy Hotel Saski Kraków Curio Collection by Hilton otwarto w lipcu 2022 roku. Jest pierwszym w Polsce obiektem wchodzącym w skład marki Curio Collection by Hilton i pierwszym pięciogwiazdkowym hotelem sieci Hilton w Krakowie.

We współpracy ze słynnym fotografem Ryszardem Horowitzem, hotelowe korytarze i pokoje ozdobiono portretami muzyków i kompozytorów.

Sala Saska należała do najznamienitszych sal balowych XIX i XX w. Była miejscem ważnych wydarzeń politycznych, kulturalnych i obyczajowych. Koncertowali w niej między innymi Brahms, Liszt, Paderewski, Rubinstein i Wieniawski. W Sali Saskiej zachowano wiele oryginalnych elementów wystroju, w tym:

ważącą ponad tonę stalową rozetę pod środkowym żyrandolem,

drewniane balustrady balkonów wstawione w drewnianą, stylizowaną konstrukcję,

kolumny będące pozostałością z pierwszej połowy XIX wieku. Malowane drobiazgową metodą punktowania, zdobią salę, nadając jej wrażenie trójwymiarowości.

Polichromie Sali Saskiej zostały w całości ręcznie odrestaurowane, a żyrandole wykuto z wysokogatunkowego mosiądzu, wytapianego we włoskich hutach. Zdobione są najwyższej klasy polskim szkłem i kryształami Swarovskiego.

Na ścianach apartamentów można podziwiać pieczołowicie odtworzone historyczne polichromie inspirowane grecką mitologią.

Wewnętrzny dziedziniec hotelu odrestaurowany został w duchu architektury XIX-wiecznego krakowskiego podwórka.

Wśród wielu nowoczesnych udogodnień, jakie są do dyspozycji gości, jest basen ze sztucznym nurtem, wellnes & spa oraz centrum fitness.

Inwestor: Abriz • Architekci: db Group , BOZZA

Autor: Materiały prasowe Grand Hotelu w Łodzi Grand Hotel Łódź

Hotel Grand Łódź

Piotrkowska 72, 90-102 Łódź; realizacja rewitalizacji: 2019–2023 r.

Przez ponad 100 Hotel Grand Łódź lat uważano za najbardziej prestiżowy w mieście, był również najdroższy. Zatrzymywali się w nim wybitni twórcy i politycy.

Po rewitalizacji Hotel Grand Łódź mieści 153 pokoje, oraz trzy reprezentacyjne sale restauracyjne. W apartamentach udało się zachować wiele z historycznego wystroju: malowidła, dekoracje ścienne, gzymsy, fragmenty kolumn czy stiuków. W jednym z pokoi odsłonięto fragment stalowej konstrukcji – pozostałości po budynku fabrycznym, który w przeszłości był częścią kompleksu.

Podczas prac w sali głównej dotarto do warstwy koloru jasnego beżu, która została przywrócona. Świetlik w dachu, zamknięty podwieszonymi kasetonami jest teraz przezierny.

W drugiej sali zachowane zostały oryginalne witraże. Ozdobę wnętrza stanowi kamienny kominek, nad którym wisi duże dekoracyjne lustro z podziałami.

Trzecim okazałym wnętrzem hotelu jest wysoki na trzy kondygnacje teatr, który obecnie, prócz podstawowej funkcji sali widowiskowej, stał się przestrzenią konferencyjną bądź balową.

Celem przebudowy było uwydatnienie najcenniejszych detali i nadanie im nowego życia. Do wykończenia wnętrz pokojów użyto szlachetnych materiałów: brązu, mosiądzu, parkietów z dębu i jesionu.

Inwestor: Holding Liwa • Architekci: APAGBK Grażyna Grzybek, Dariusz Maryszewski, Leszek Likus

ARCHE Dwór Uphagena Gdańsk

ul. Prof. Kieturakisa 1, 80-742 Gdańsk; realizacja rewitalizacji: 2019–2023 r.

Czterogwiazdkowy Arche Dwód Uphagena Gdańsk położony jest w sąsiedztwie rzeki Motławy i fortyfikacji bastionowych, zbudowanych w latach 1623-1638, stanowiących parkową część Dolnego Miasta. Od wschodu graniczy z Królewską Fabryką Karabinów, od północy z Wyspą Spichrzów i Starym Przedmieściem.

Historyczna zabudowa jest unikatową architekturą XIX i XX wieku. Los Dworu Uphagena i dawnego szpitala NMP był przez lata zagrożony. Obiekty przy ul. Kieturakisa, należące do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z upływem czasu mocno podupadły. W 2015 r. zakupiła je spółka Arche.

Podczas rewitalizacji przystąpiono do prac projektowych i zabezpieczających, ponieważ budynki w krótkim czasie uległyby całkowitej dewastacji. Udało się nie tylko zabezpieczyć architekturę, lecz także uratować każdy najmniejszy element wystroju który mógł zostać wykorzystany ponownie na etapie projektu wnętrz.

Architekci wydobyli historyczny charakter obiektu w kontraście do stylu minimalistycznego i industrialnego. Wyeksponowana jest stara cegła, zachowane są belki stropowe, ściany szachulcowe, kolebkowe sklepienia i elementy konstrukcyjne. Odkryte we wnętrzach sprzęty, zestawione zostały z nowoczesnym wyposażeniem i sztuką współczesną. Całość tworzy fascynujące przestrzenie, umożliwiające gościom odkrywanie historii miasta i dzielnicy.

Budynki dawnego dworu i szpitala przystosowano do pełnienia nowych funkcji, spełniając nowoczesne normy budowlane i przepisy, nie zmieniając przy tym formy architektonicznej. Odtworzono zabytkowy wewnętrzny ogród, który służy jako miejsce spotkań kulturalnych związanych z działalnością Fundacji Leny Grochowskiej i dzięki któremu, do budynków z XIX wieku wróciło życie.

Arche Dwór Uphagena Gdańsk dysponuje 256 pokojami. Goście mogą korzystać z różnych atrakcji dostępnych w hotelu, takich jak SPA, restauracja, kawiarnia oraz lobby bar. Hotel oferuje również przestrzeń konferencyjną i muzealną część kompleksu.

Inwestor: Arche S.A. Warszawa • Wykonawca: Arche S.A. Warszawa • Projektant: Less is core Warszawa