W ostatnim czasie certyfikowaliśmy w systemie BREEAM osiem Vendo Parków, a kolejnych dziewięć – w tym park handlowy w Grudziądzu – znajduje się w procesie certyfikacji. W zależności od lokalizacji stosujemy między innymi własne instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym pozyskujemy zieloną energię i wyposażamy parkingi w stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Standardem jest wykorzystywanie efektywnego oświetlenia LED oraz sterowanie oświetleniem zewnętrznym za pomocą zegarów astronomicznych czy czujników ruchu w strefach dostaw, co znacząco redukuje zapotrzebowanie energetyczne naszych obiektów, jak również zmniejsza ich operacyjny ślad węglowy. Dokładamy także wszelkich starań, aby Vendo Parki wyróżniały się łatwą dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z dziećmi, stosując między innymi obniżone krawężniki na parkingach czy bezprogowe wejścia do sklepów,

podsumowuje Jacek Wesołowski.