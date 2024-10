Energylandia szykuje cyrkową atrakcję na 2025 rok! Próżno szukać podobnej w całej Polsce

Park rozrywki Energylandia szykuje dla swoich gości kolejną, wyjątkową atrakcję. W sezonie 2025 centrum wzbogaci swoją ofertę o Circus Arcadię. Jak można się domyślać, będzie cyrkowo i magicznie! Co wiadomo o nowości? Odpowiadamy!

Rekordowy wynik odwiedzin w Energylandii

Chociaż do końca 2024 zostały jeszcze dwa miesiące, Eneryladia już może pochwalić się rekordową liczbą odwiedzin. W połowie października do parku zawitał 2-milionowy gość, a tym samym został pobity rekord sprzed roku. Mnogość atrakcji i stale poszerzająca się oferta sprawia, że Energylandia od lat jest uwielbianym miejscem rozrywki nie tylko przez gości z Polski, ale i z wielu innych krajów.

Energylandia z nową atrakcją na 2025 rok. Czym jest Circus Arkadia?

Jeszcze w tym roku z parku rozrywki w Zatorze goście będą mogli przyjechać na "Halloween Time", a 30. listopada ruszy tam Winter Kingdom z milionami światełek.

Przedstawiciele Energylandii poinformowali już także o planach na sezon 2025. Okazuje się, że pojawi się tam gratka dla miłośników cyrkowych klimatów!

Circus Arkadia, bo o nim mowa, to unikalne, czterogwiazdkowe pole kempingowe. W całej Polsce nie ma drugiego miejsca, stworzonego w tym klimacie. Biorąc pod uwagę, że carawaning jest coraz częściej wybieranym sposobem podróżowania, można się spodziewać, że nowość w Energylandii będzie nie lada atrakcją dla polskich i zagranicznych gości. Zaprojektowana w cyrkowym klimacie będzie nie tylko bazą noclegową, lecz także kolejną atrakcją parku. Kolorowa scenografia i detale mają przenieść gości w świat iluzji i zabawy.

W pierwszym etapie zostaną tam przygotowane miejsca postojowe dla kamperów, pole namiotowe i tematyczne sanitariaty, a następnie powstaną dodatkowe atrakcje, jak na przykład kino plenerowe i plac zbaw. Będzie także możliwość wynajmu wozów kempingowych.

Energylandia: adres, bilety

Energylandia to największy park rozrywki w Polsce. Na 74 hektarach znalazło się miejsce na ponad 130 atrakcji dla całych rodzin. Centrum jest zlokalizowane na pograniczu Śląska i Małopolski, w miejscowości Zator.

Ile kosztują bilety do Energylandii? Okazuje się, że jest to zależne od sezonu. W ruszającym 30. listopada sezonie zimowym ceny to:

99 zł za bilet ulgowy (do 140 cm wzrostu),

119 zł za bilet normalny (powyżej 140 cm wzrostu),

59 zł za bilet ulgowy popołudniowy (godz. 15 - 18:30),

69 zł za bilet normalny popołudniowy (godz. 15 - 18:30).

W najdroższym, letnim sezonie, normalna wejściówka kosztowała w tym roku 199 zł, a ulgowa 159 zł.

