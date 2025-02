Dom i biuro w jednym stylu. Sztuka we wnętrzach biurowych

Obrazy natury tworzą klimat do pracy. Resimercial – projektowanie wnętrz biurowych z domowym ciepłem i sztuką

To nowy trend projektowania biur, która łączy wymogi funkcjonalne z domową wygodą. W myśl tego biuro zmieni się w przestrzeń łączącą nowe technologie, ergonomię i sztukę w jedną harmonijną całość. Tendencja sprzyja kreatywności, a jedną z kluczowych ról odgrywa w tym sztuka, która wzbogaca atmosferę i inspiruje pracowników.

Sam termin powstał z połączenia słów "residential" (mieszkalny) i "commercial" (komercyjny). Domowe klimaty zmienią postrzeganie przestrzeni biurowej. Przestrzenie do pracy mają stać się bardziej komfortowe, przyjazne i zbliżone klimatycznie do domu. Dużą rolę ma w tym odegrać sztuka.

Biura w stylu resimential

Resimercial to odpowiedź na rosnące potrzeby dotyczące równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Stawia przede wszystkim na komfort i ciepło. To przenikanie do wnętrz biurowych designu stosowanego w domach. Współczesne biura powinny nie tylko umożliwiać pracę, ale oferować także przestrzeń do odpoczynku i regeneracji. Strefy chillout z leżankami, zielone rośliny, czy miejsca do medytacji znacząco poprawiają samopoczucie, co w dobie masowego wypalenia staje się niezwykle istotne w kontekście wydajności i zaangażowania.

Ma szansę nie być przelotną modą, ale drogą do rozwiązań, które faktycznie zmieniają biurową atmosferę. Zastosowanie miękkich tkanin, ciepłych kolorów, skórzanych sof czy naturalnych materiałów, takich jak drewno, pozwala tworzyć w pracy klimat sprzyjający relaksowi i odprężeniu. Dzięki temu można poczuć się bardziej swobodnie. To przekłada się na większą efektywność. Wprowadzenie stref relaksu, miejsc do pracy w grupach, a także elementów odzwierciedlających osobiste zainteresowania, sprawia, że biuro staje się bardziej przyjazne.

Wnętrza ze sztuką i naturą w tle

W trendach biurowych jasno widać coraz większe skupianie się na samopoczuciu pracowników. To dobry i przyszłościowy kierunek. Ergonomicznym meblom z podparciem lędźwiowym, biurkom do pracy na stojąco, smart systemom do oczyszczania powietrza i pokojom relaksacyjnym zaczyna towarzyszyć też przemyślana sztuka. Proste linie mebli będą kontrastować z organicznymi formami rzeźb czy obrazów, wprowadzając do wnętrz balans pomiędzy porządkiem a artystyczną ekspresją.

We wnętrzach wprowadzany jest styl biophilic design, umożliwiający kontakt z naturą w pracy. Umożliwiają to projekty obrazów polskiej marki LEO. Poza naturalnymi roślinami, architekci wprowadzają obecnie do biur artystyczne interpretacje krajobrazów, które nie tylko dają efekt wizualny, ale można je także poczuć poprzez dotyk. Druk przestrzenny angażuje wzrok, ale i pozostałe zmysły. Multisensoryczny kontakt z obrazami pozwala obniżyć poziom stresu, poprawia koncentrację i pozwala na zrelaksowanie.

Biuro z obrazami natury

Obrazy, które pokazują naturę z lotu ptaka, od wzburzonych rzek, przez wulkany i pola, po geometryczne wzory naturalnych formacji. Kompozycje znakomitych fotografów; Marka Biegalskiego, Marcina Giby, Tomasza Gładysa i Kevina Pages, wprowadzają do biur przyrodę, pokazaną w bardzo oryginalny sposób. Obrazy LEO powstają z wykorzystaniem zaawansowanej technologii DeePrint, pozwalającej na uzyskanie niezwykłej głębi i detalu. To estetyka, która podbija świat wnętrz biurowych, umożliwiając odczucie detali pod palcami i dając wyjątkowe wrażenia dotykowe. Inspiracja naturą przejawia się również w wyborze kolorystyki – w obrazach LEO, wykonanych za pomocą dronów, dominują odcienie ziemi, błękity i turkusy wód oraz zielenie, nawiązujące do odkrywanej podczas robienia zdjęć roślinności.

