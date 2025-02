Ostatnie piętra Unity Tower wynajęte! Biura na najwyższym poziomie

Biura na najwyższym poziomie - w Krakowie wyżej już nie można. Ostatnie piętra Unity Tower wynajęte!

14:19

Autor: Unity Center Ostatnie piętra Unity Tower w Krakowie już wynajęte!

The Shire-Beyond Coworking, znana firma oferująca profesjonalne przestrzenie biur serwisowanych typu premium, wynajęła 1800 m2 powierzchni w Unity Tower, najwyższym budynku w Krakowie. W ten sposób miasto zyska wysokiej klasy biura, których poszukują renomowane światowe firmy i marki.

Spis treści

Ta lokalizacja wzbogaci ofertę krakowskiego rynku i zwiększy jego potencja, biorąc pod uwagę standard powierzchni oferowanych przez The Shire Beyond Coworking. Powierzchnia biurowa położona na 22, 23 i 24 piętrze, najwyższych kondygnacjach biurowych w budynku, to lepsze widoki nie tylko na przyszłość, ale i na królewskie miasto Kraków.

– Wierzymy, że nasza oferta przyciągnie, zarówno rodzimych przedsiębiorców, jak i międzynarodowe firmy, które poszukują na krakowskim rynku nowoczesnych rozwiązań o wyjątkowym designie – przyznaje Oskar Odziemczyk oraz Managing Partner w The Shire Beyond Coworking.

#MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Biura w najsłynniejszym wieżowcu Krakowa

Unity Tower to „wieża biurowa” będąca częścią nowoczesnego kompleksu Unity Centre, jednego z największych, wielofunkcyjnych centrów biznesowych w samym sercu Krakowa. Przez 40 lat najwyższy biurowiec zespołu był niedokończony i z racji wyglądu nazywany przez krakowian „szkieletorem”. Dzisiaj to pięć budynków o różnym charakterze i skali. Tworzy go Unity Tower - budynek biurowy klasy AA o wysokości 102,5 m, dwa niższe biurowce, czterogwiazdkowy hotel oraz luksusowy apartamentowiec.

Unity Centre staje się coraz ważniejszym punktem na mapie Krakowa. Dzięki dwóm otwartym już restauracjom, 4-gwiazdkowemu Radisson RED Hotel & Radisson RED Apartments, a także wkrótce otwierającemu się skybarowi na dwóch najwyższych piętrach Unity Tower, centrum rozrywki Arcade BEE i kawiarni MINERS. Centralnym punktem na terenie inwestycji jest obsadzony zielenią plac zaprojektowany, jako miejsce spotkań i relaksu, z przestrzeniami dla wydarzeń kulturalnych.

Niełatwe rozmowy zakończone sukcesem

Wynajęcie powierzchni na najwyższych, dostępnych piętrach biurowych Unity Tower to moment przełomowy dla firmy. Proces najmu powierzchni w Unity Centre sfinalizowany został przy wsparciu doradców z firmy Walter Herz, która reprezentowała The Shire Beyond Coworking a także firmy JLL, reprezentującej wynajmującego – podmiot kontrolowany przez UNIQA Real Estate wraz z lokalnym partnerem – GD&K.

– Unity Tower to miejsce o wyjątkowej symbolice i doskonałej lokalizacji. Naszym celem było znalezienie przestrzeni, która wyróżniałaby się na konkurencyjnym rynku biur serwisowanych w Krakowie. Powierzchnia trzech najwyższych pięter biurowych Unity Tower z zapierającymi dech w piersiach widokami to przestrzeń, która świetnie wpisała się w nasze potrzeby – informuje Rafał Pisklewicz, Managing Partner w The Shire Beyond Coworking.

Włodzimierz Jędruszak, Leasing and Marketing Director at GD&K Consulting, przyznaje, że kontraktacja powierzchni na najwyższych, dostępnych piętrach biurowych Unity Tower to moment przełomowy dla firmy. – Unity Tower jest budynkiem powszechnie znanym w Krakowie, który dziś jest symbolem sukcesu i nowoczesności. Współpraca z firmą The Shire Beyond Coworking otwiera nowy rozdział w jego historii. Przestrzeń coworkingowa z urzekającym widokiem na panoramę miasta, która stanowi wartość dodaną dla najemców to znakomite dopełnienie naszej oferty – podsumowuje.

Najwyżej i najwyższej klasy biura

Biura serwisowane oferowane przez The Shire Beyond Coworking będą najwyżej położoną powierzchnią do pracy w Krakowie. Z uwagi na usytuowanie budynku w samym centrum miasta, tuż przy rondzie Mogilskim, największym węźle komunikacyjnym w mieście będzie to naprawdę wyjątkowy produkt w sektorze biur serwisowanych. Elastyczne biura The Shire wyróżnia wyjątkowa jakość. Firma stawia na najwyższy standard. Operator zapewnia najemcom pełny serwis, a także rozwiązania, umożliwiające dostęp do usług z obszaru IT, HR, rekrutacji, pomocy prawnej czy marketingu. Oferuje również szerokie możliwości w sferze networkingu poprzez organizację różnorodnych wydarzeń, integrujących lokalny biznes, pozwalających rozwijać kontakty.

Kompleks wyróżnia się lokalizacją w ścisłym centrum Krakowa. Usytuowany jest około 5 minut od Dworca Głównego. Budynki są przyjazne dla środowisku, co potwierdza certyfikat ekologiczny LEED.

– Unity Tower to miejsce o wyjątkowej symbolice i doskonałej lokalizacji. Naszym celem było znalezienie przestrzeni, która wyróżniałaby się na konkurencyjnym rynku biur serwisowanych w Krakowie. Powierzchnia trzech najwyższych pięter biurowych Unity Tower z zapierającymi dech w piersiach widokami to przestrzeń, która świetnie wpisała się w nasze potrzeby – informuje Rafał Pisklewicz, Managing Partner w The Shire Beyond Coworking.

Nie tylko w Krakowie

Biura coworkingowe spod znaku The Shire oferowane są w kilku lokalizacjach w Warszawie, między innymi w Warsaw Spire, Małachowski Square i kompleksie Wilanów Office Park. W marcu br. operator udostępni kolejne przestrzenie premium w zmodernizowanej kamienicy przy ul. Poznańskiej 37 w Warszawie. Firma obecna jest również we Wrocławiu.

Autor:

Murowane starcie Dom - parterowy czy piętrowy. MUROWANE STARCIE

Biuro Axpo w Warszawie. Zdjęcia